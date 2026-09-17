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Canon EOS R8 Mark II con stabilizzatore d'immagine e nuovo design

La nuova edizione della R8 è una moderna fotocamera full-frame a un prezzo moderato. Apporta numerosi miglioramenti, ma il sensore rimane lo stesso.

La Canon R8 Mark II è una fotocamera full-frame per principianti o per chi è attento al budget. Il modello precedente, la R8, rimane disponibile come opzione ancora più economica. Il vantaggio principale della Mark II è lo stabilizzatore d'immagine integrato. Secondo il produttore, compensa fino a 7,5 stop.

Fotocamera Nuovo CHF 1599.– Canon Corpo Eos R8 Mark II Cenv 24.20 Mpx, Full frame / FX Fotocamera Nuovo CHF 1899.– Canon EOS R8 MARK II + RF24-105F4-7.1 IS STM CENV 24 - 105 mm, 24.20 Mpx, Full frame / FX

Uno stabilizzatore d'immagine richiede spazio. Poiché non è stato possibile mantenere le dimensioni molto compatte della R8, Canon ha riprogettato il corpo macchina. Per fortuna, direi, perché questo comporta altri vantaggi. La R8 Mark II è dotata di un joystick, che permette di posizionare il punto di messa a fuoco molto meglio. Lo slot per la scheda di memoria si trova ora sul lato anziché sul fondo: pratico per la sostituzione, ad esempio, quando la fotocamera è montata su un treppiede.

Il nuovo design prende in prestito elementi dalle fotocamere reflex degli anni '80 Canon T80 ed EOS 650, ma la R8 Mark II non sembra una fotocamera retrò. Appare più spigolosa rispetto ai precedenti modelli EOS R.

La Canon T80 del 1985 (a sinistra) è stata la prima fotocamera reflex autofocus di Canon. La EOS 650 del 1987 (a destra) è stata la prima con l'allora nuovo innesto EF.

Tre fotocamere simili

Grazie ai miglioramenti, la R8 Mark II si avvicina alla R6 Mark II. Quest'ultima, con un prezzo originale di 2629 franchi, era decisamente più costosa, ma ha quasi quattro anni ed è attualmente in una fascia di prezzo simile. Presenta ancora alcuni vantaggi come un secondo slot per schede, una batteria più grande, una maggiore risoluzione del mirino e una migliore protezione dagli agenti atmosferici. Tuttavia, anche la R8 Mark II è resistente alla polvere e all'acqua. È più leggera e compatta. Inoltre, ha ereditato alcune caratteristiche dalla più recente (e molto più costosa) R6 Mark III, come la spia di registrazione (Tally Light) per controllare le riprese video. Oppure il fatto che la fotocamera salvi direttamente i file RAW con la funzione di pre-registrazione, invece di inserirli in un complicato formato contenitore.

Prime impressioni

Ho già potuto provare un po' la fotocamera. Il design più spigoloso non influisce negativamente sull'ergonomia; la fotocamera si impugna bene. Le linee dure si trovano principalmente nella parte superiore, dove non si poggia la mano. Esiste un'impugnatura di estensione che non fa altro che ingrandire la fotocamera. In effetti, con questa si impugna meglio. L'impugnatura stessa non contiene una batteria, ma la batteria rimane direttamente accessibile anche con l'estensione avvitata.

Parte posteriore con l'impugnatura di estensione.

L'autofocus sembra funzionare bene. Insieme alla possibilità di pre-registrazione (massimo 20 immagini) e all'elevata velocità di scatto continuo di 40 FPS, la fotocamera è decisamente adatta per sport, azione e fotografia naturalistica. Tuttavia, il sensore non è esente da distorsioni di movimento (rolling shutter) e l'otturatore meccanico, che risolve questo problema, è lento per gli standard odierni con 6 fotogrammi al secondo. Purtroppo, la pre-registrazione può essere utilizzata solo a 40 FPS, il che a volte porta a un'inutile inondazione di immagini. Tuttavia, questo accade anche con altre fotocamere Canon.

Autofocus e scatti continui sono adatti all'azione.

La qualità dell'immagine non riserva sorprese. Corrisponde a quella della R8. La sensibilità può essere spinta fino a 102 400 ISO. Il collega Samuel ha testato la R8 qui.

La fotocamera offre un autofocus per la presentazione di prodotti: un oggetto tenuto davanti alla fotocamera viene messo a fuoco automaticamente. Se scompare dal campo visivo, la fotocamera torna a mettere a fuoco la persona. Inoltre, dovrebbe esserci un effetto di defocus, in cui la messa a fuoco viene sfocata automaticamente alla fine del video. Non ho ancora potuto testare nessuno dei due.

Valutazione iniziale

Con lo stabilizzatore integrato, la R8 Mark II è un ottimo ingresso nel mondo delle fotocamere full-frame. Il rapporto qualità-prezzo è corretto. Tuttavia, se hai bisogno di due slot per schede o di un mirino con una risoluzione più elevata, la R6 Mark II è la scelta migliore.

La fotocamera è già preordinabile e dovrebbe essere disponibile dal 20 ottobre. È disponibile anche in kit con l'obiettivo da 24-105 millimetri, con il quale ho avuto personalmente buone esperienze.

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