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Hai dimenticato un calzino? Questa lavatrice ti avvisa

Grazie alla fotocamera e ai sensori, la Haier Vision 15 suggerisce il ciclo di lavaggio ottimale e ti avvisa se il bucato potrebbe scolorirsi o se hai dimenticato un calzino nella lavatrice.

Fastidioso: un paio di pantaloni chiari finisce nel bucato scuro e ne esce con un brutto alone grigiastro. Oppure: tra le magliette bianche si nascondono dei calzini rossi. Un'ora dopo, la sorpresa: da dove vengono tutte queste magliette rosa?

La lavatrice di Haier presentata alla fiera tecnologica IFA di Berlino promette di evitare tutto ciò. È dotata di una fotocamera integrata che scansiona il bucato. In caso di combinazioni di colori problematiche, la Vision 15 avverte: sei sicuro di voler procedere così?

La fotocamera controlla il bucato

La fotocamera integrata nello sportello, che riprende verso l'interno, ha anche altri compiti. Dopo un ciclo di lavaggio, scansiona se è rimasto qualche capo all'interno della macchina. Calzini, panni o mutande che rimangono attaccati bagnati nella parte superiore del cestello e che vengono scoperti solo al lavaggio successivo dovrebbero quindi appartenere al passato.

La fotocamera si trova tra i vetri dello sportello ed è difficilmente riconoscibile e fotografabile.

Inoltre, la fotocamera aiuta i restanti sensori a valutare il carico e a suggerire il programma e il dosaggio adeguati. Tramite il touchscreen da 10,1 pollici, tuttavia, posso effettuare una scelta personale in qualsiasi momento.

Ciò che colpisce nel primo hands-on alla fiera: non amo i touchscreen sugli elettrodomestici, ma se sono reattivi e fluidi come sulla Vision 15, allora va bene. Inoltre, trovo una selezione di programmi di lavaggio ben organizzata ma vastissima, che posso programmare interamente secondo le mie preferenze.

Il grande touchscreen è facile da usare.

Quanto funzionino bene la raccomandazione dei programmi, il riconoscimento dei mix di colori e il controllo del cestello vuoto, lo si vedrà solo con un test.

Tre serbatoi per detersivo liquido

La Vision 15, dal design piatto e grigio opaco, lava fino a 13 chilogrammi di vestiti, può dosare automaticamente tre diversi detersivi liquidi o ammorbidenti e supera addirittura la categoria di efficienza energetica A del 75 percento. Il produttore lo dichiara perché gli attuali modelli di punta lavorano in modo significativamente più efficiente di quanto la classificazione di efficienza possa rappresentare.

Riempio tre serbatoi con diversi detersivi liquidi.

La lavatrice Haier arriverà nel nostro negozio nel primo trimestre del 2027 e costerà circa 1400 franchi o euro. Contemporaneamente, Haier lancerà un'asciugatrice abbinata, anch'essa chiamata Vision 15, al costo di 1500 franchi o euro. Può gestire fino a 10 chilogrammi di bucato e raggiunge la migliore efficienza energetica, A meno 10 percento. Anche questa è dotata di un grande touchscreen e innumerevoli programmi.

L'asciugatrice (a destra) si abbina perfettamente alla lavatrice.

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