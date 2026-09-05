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Questo robot tagliaerba riordina il giardino con il suo braccio meccanico

Il Sunseeker S7 non si limita a tagliare l'erba, ma raccoglie anche giocattoli e altri oggetti sparsi in giro. Grazie al suo braccio meccanico, il robot tagliaerba è in grado di sollevare fino a due chilogrammi.

Tra i nuovi robot tagliaerba presentati all'IFA 2026, il Sunseeker S7 si distingue per il suo braccio meccanico. Per tutti gli altri modelli, è necessario mettere in ordine prima che possano tagliare il prato. L'S7, invece, è in grado di rimuovere autonomamente piccoli oggetti. Una funzione che finora conoscevo solo nei robot aspirapolvere.

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Il braccio meccanico rimuove gli ostacoli

Sunseeker ha presentato tre nuovi robot tagliaerba all'IFA. Si differenziano in base alla superficie che sono in grado di coprire. L'S7 è il modello di punta e può gestire fino a 3000 metri quadrati di prato, ed è l'unico dotato di braccio meccanico. Questo è disponibile come accessorio opzionale e si monta dove solitamente si trova il tagliabordi.

Il braccio meccanico utilizza la stessa telecamera che permette al tagliabordi ribassabile di accorciare ogni filo d'erba fino al bordo. Il robot tagliaerba si muove in giardino tramite un sistema Lidar, che gli consente anche di rilevare gli ostacoli. La telecamera laterale aiuta poi a spostarli. Ho chiesto allo stand di Sunseeker quanto peso possa sollevare il braccio. La risposta: fino a due chilogrammi.

Allo stand, il Sunseeker S7 sposta un cubo attraverso il giardino artificiale.

Un altro limite è l'apertura delle pinze. Per rami e piccoli giocattoli è sufficiente, ma per un pallone da calcio il robot deve trovare un altro modo per liberare il percorso.

La telecamera sul lato del braccio meccanico.

Grazie al Lidar, il Sunseeker S7 non ha bisogno del GPS. Con un software chiamato «MapOS», crea una mappa 3D del giardino e rileva anche le pendenze. Grazie alla termocamera integrata, riconosce i ricci e può evitarli, ma non può sollevarli di lato con il braccio meccanico.

Prezzo e disponibilità

Il Sunseeker S7 dovrebbe essere disponibile in tempo per la prossima stagione di giardinaggio, a partire da febbraio 2027. Il prezzo previsto è di 2500 euro. Non c'è ancora un prezzo preciso per il braccio meccanico, ma si parla di circa 500 euro.

Presa salda.

Il prossimo anno, Sunseeker punta a rendere più intelligente l'intero giardino. Il tagliaerba utilizzerà le sue telecamere e i suoi sensori per rilevare anomalie nel prato e segnalare carenze di nutrienti, zone secche o malattie. Inoltre, il produttore intende offrire pluviometri, sensori del terreno e irrigatori in grado di gestire l'irrigazione automatica.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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