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DJI Romo 2: il robot aspirapolvere ora funziona anche offline

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 4.9.2026

DJI fa ciò che molti desiderano: il nuovo robot aspirapolvere Romo 2 può essere utilizzato tramite Bluetooth e senza alcuna connessione a Internet. Tuttavia, è ancora necessario un login.

Il produttore ha nascosto la notizia da qualche parte nel bel mezzo della presentazione alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Eppure, questa funzione è qualcosa che finora non si era mai visto in questa forma nei robot aspirapolvere, almeno non nei modelli di punta degli ultimi anni.

Il nuovo DJI Romo 2 è dotato di una «Local Data Mode». Grazie a questa, il robot si connette allo smartphone via Bluetooth e può essere controllato tramite app. Tutte le funzioni sono disponibili in questa modalità. Il Wi-Fi o Internet non sono necessari, o meglio, non sono più necessari.

Internet solo per l'installazione

Per l'installazione, infatti, il sistema richiede ancora una connessione a Internet. Da un lato, è necessario creare un login nell'app, dall'altro il robot ha bisogno di Wi-Fi e Internet per la prima mappatura dell'appartamento e per il trasferimento dei dati. Tecnicamente si sarebbe potuto risolvere diversamente, ma il produttore ha scelto questa strada.

Come il suo predecessore, il Romo 2 attira l'attenzione con il suo design trasparente.

La «Local Data Mode» proviene dalla divisione droni dell'azienda. Le telecamere volanti ne sono dotate già da alcuni anni. Con questa mossa, DJI risponde certamente anche alle critiche, dato che al lancio del primo modello era emersa una grave falla di sicurezza.

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Puoi leggere come stanno le cose in termini di protezione dei dati e privacy con gli altri produttori in questo articolo.

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Più economico, ma migliore

Il DJI Romo 2 sarà in vendita dal 9 settembre. Il produttore ha migliorato il suo secondo modello di robot aspirapolvere in molti punti critici. Innanzitutto il prezzo: la prima versione costava oltre 1800 franchi al lancio. Il successore ha un prezzo di listino di 1169 franchi o 1299 euro. La versione senza design trasparente costa circa 100 franchi o euro in meno.

Il Romo 2 è dotato di un mocio che si estende lateralmente di 12,4 centimetri. Questo braccio ha un proprio sensore Lidar, in modo da non toccare mobili e pareti, ma pulire comunque il più vicino possibile ad essi. Ho potuto vedere quanto bene funzioni durante la dimostrazione allo stand DJI. Il pavimento è stato lavato davvero bene fino a circondare completamente una colonna rotonda.

Il robot gira strettamente intorno agli ostacoli; il mocio ha un sensore dedicato per avvicinarsi il più possibile al bordo.

Anche per il resto, DJI ha integrato molti sensori. Una fotocamera fisheye con due lenti, scanner Lidar rivolti in avanti e lateralmente, e appunto il sensore aggiuntivo direttamente nel mocio estensibile. Con tutta questa tecnologia, il robot dovrebbe navigare in modo ancora più preciso rispetto al predecessore, che aveva già guadagnato punti in questo ambito. Il Romo 2 dovrebbe essere in grado, per la prima volta, di riconoscere ed evitare oggetti trasparenti come pellicole di plastica o vetro. Il sistema misura gli ostacoli con precisione millimetrica, utilizzando la tecnologia del settore dei droni.

DJI ha risolto anche il problema della capacità di superare gli ostacoli. Il nuovo modello supera soglie singole fino a 4 centimetri e soglie doppie fino a 8,5 centimetri. Inoltre, il Romo 2 è più silenzioso del suo predecessore, che era già silenzioso di suo, pur avendo una potenza di aspirazione maggiore.

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