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GrapheneOS: buona collaborazione con Motorola e Qualcomm, problemi con Google

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 25.8.2026

GrapheneOS guarda con ottimismo alla collaborazione con Motorola. A partire dal 2027, la versione di Android priva di Google sarà disponibile per gli smartphone del produttore. Google, al contrario, sta rendendo sempre più difficile il porting per i dispositivi Pixel.

La collaborazione tra GrapheneOS e Motorola è nota da marzo 2026 e dovrebbe dare i suoi frutti nel 2027. Sebbene inizialmente l'attenzione fosse rivolta solo agli smartphone non pieghevoli, GrapheneOS è ora in grado di immaginare anche il supporto per i dispositivi pieghevoli, senza però promettere quando ciò avverrà. Gli ultimi ostacoli per GrapheneOS sull'hardware Motorola vengono rimossi dai nuovi chipset di Qualcomm.

Grande soddisfazione per il nuovo partner hardware

In un lungo thread su Bluesky, GrapheneOS spiega che le versioni del 2026 del Motorola Signature, così come del Razr Fold e del Fold Ultra, soddisfano già quasi tutti i requisiti del sistema operativo. Tuttavia, il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione è stato troppo breve per poter integrare tutti gli elementi di sicurezza. Inoltre, ai dispositivi manca l'Hardware Memory Tagging (MTE). Si tratta di una funzione dei processori in grado di rilevare errori di memoria nel software. Ciò consente di proteggere i componenti di sistema e rende più difficile l'accesso non autorizzato ai dispositivi.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il primo chipset di Qualcomm a supportare l'MTE. Tuttavia, negli smartphone del 2026 menzionati, Motorola monta solo lo Snapdragon 8 Gen 5. La situazione dovrebbe cambiare nel 2027 e Qualcomm dovrebbe migliorare ulteriormente il supporto all'MTE. Questo vale almeno per gli smartphone più costosi. Nei processori di fascia media e base, l'MTE probabilmente non sarà disponibile per il momento.

Gli smartphone Motorola compatibili con GrapheneOS riceveranno aggiornamenti affidabili e tempestivi per sette anni. Verranno lanciati basandosi su Linux 6.18 LTS, che può essere aggiornato a un nuovo ramo se necessario, per offrire, tra le altre cose, protezione contro gli attacchi durante il ripristino dei dispositivi.

Gran parte del lavoro di porting di GrapheneOS sui suoi smartphone viene svolto da Motorola stessa. L'azienda mette inoltre a disposizione del team dietro il sistema operativo alternativo tutti i driver e il firmware necessari. Inoltre, Motorola e Qualcomm correggerebbero gli errori riscontrati nel firmware.

GrapheneOS ha vita più difficile sui Pixel

GrapheneOS intende offrire il proprio sistema operativo anche per tutti i modelli Pixel 11, incluso il Fold. Sui Pixel, i chip Titan si rivelano un vantaggio in termini di sicurezza. Le prestazioni inferiori di CPU e GPU dei chip Tensor di Google rispetto agli Snapdragon non rappresentano invece uno svantaggio.

Tuttavia, Google ha rimosso i dispositivi Pixel dall'Android Open Source Project (AOSP) già un anno fa. Ciò ha reso molto più difficile offrire GrapheneOS per questi dispositivi e fornire tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza. Nonostante l'aumento dell'impegno, GrapheneOS intende continuare a supportare i Pixel, ma il prossimo anno avrà al suo fianco un partner hardware decisamente più collaborativo con Motorola.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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