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Philips Hue bekommt KI, Backup – und funktioniert mit Nanoleaf

Nuove funzionalità, nuove collaborazioni e nuove lampade: Philips espande il sistema di illuminazione Hue in ogni direzione. Molti applausi per il sistema di backup.

«Non avrei mai pensato di ritrovarmi un giorno sul palco di Philips», ha dichiarato il fondatore di Nanoleaf, Gimmy Chu, durante la presentazione delle novità Philips Hue alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Anche molti fan saranno rimasti sorpresi dalla collaborazione tra i due concorrenti nel settore dell'illuminazione intelligente.

Il fondatore di Nanoleaf Gimmy Chu (a destra) sul palco di Philips.

Tuttavia, entrambi gli schieramenti ne traggono vantaggio. Gli utenti Hue possono integrare nel sistema un tipo di luce decorativa davvero speciale. E gli utenti Nanoleaf non hanno più bisogno di un sistema separato se desiderano espandere i propri pannelli con la vasta gamma di luci smart convenzionali di Philips.

Questo modulo collega Nanoleaf e Philips Hue.

Ecco come funziona: collego il Philips Hue Nanoleaf Wall Light Module, al costo di 40 franchi o euro, direttamente al sistema Nanoleaf. Per il momento, supporta solo la serie «Shapes», ovvero i pannelli a parete in varie forme. Ora possono essere combinati con tutti i prodotti Hue come una normale lampada smart e controllati tramite l'app Hue.

Plafoniera CHF 137.– Nanoleaf Forme Hexagon Starter Kit (9x) 100 lm 211 Plafoniera CHF 150.– Nanoleaf Shapes Triangles Smarter Kit 100 lm 78

La programmazione della luce può essere salvata

Un grande applauso da parte dei giornalisti è arrivato per una novità meno spettacolare, che verrà distribuita a tutti tramite un aggiornamento. Con «Backup & Restore», Philips risponde al desiderio dei clienti che dedicano molto tempo alla programmazione di atmosfere luminose e configurazioni delle lampade. Ora è possibile salvarle premendo un pulsante.

Finalmente posso creare un backup delle mie impostazioni di luce.

Le scene luminose e le automazioni possono essere reinstallate con qualsiasi Bridge. Il ripristino dell'intera configurazione di un sistema è possibile per ora solo con il Bridge Pro, che dispone di memoria sufficiente. Ma il backup è solo all'inizio. Philips ha promesso di espandere la funzione con ulteriori aggiornamenti. Presto dovrebbe essere possibile anche un salvataggio automatico.

A proposito, grazie all'IA, anche la programmazione delle automazioni dovrebbe diventare più semplice. Chi non vuole creare sequenze con blocchi come in passato, può farlo ora con «Custom AI Behaviours». Tramite chat e comando vocale, posso descrivere al sistema cosa deve fare. Il software crea una routine che posso poi salvare o modificare e perfezionare ulteriormente.

Descrivo all'IA cosa devono fare le lampade e questa mi fornisce una proposta di automazione.

La lampada Hue più bella finora

Tra i nuovi prodotti c'è Screen Sync. Oltre alla Sync Box e alla Sync App, questa è ora la terza possibilità per adattare l'atmosfera luminosa all'immagine TV. Screen Sync costa 120 franchi o euro ed è una webcam che riprende lo schermo o il televisore dall'alto, fino a una dimensione di 85 pollici.

La telecamera sopra la TV riprende ciò che si vede sullo schermo.

Quasi senza ritardo, Screen Sync analizza i colori visibili e adatta di conseguenza le luci Philips Hue esistenti. Rispetto ai sistemi precedenti, la telecamera è utilizzabile universalmente, indipendentemente da cosa viene riprodotto sullo schermo e da quale fonte. In cambio, c'è una latenza minima che, nel mio primo test pratico, non ho trovato fastidiosa. Mi darebbe più fastidio la telecamera che devo appendere sopra il televisore.

Tra le tante nuove lampade e luci, spicca «Liane», un tubo luminoso a LED disponibile in lunghezze di tre o cinque metri. Si basa sulla tecnologia OmniGlow, che consente un'illuminazione uniforme e sfumature di colore omogenee. Il tubo luminoso può essere appeso, attorcigliato o avvolto. Le possibilità sono pressoché infinite e limitate solo dal budget. I prezzi, da 400 a 530 franchi o euro, sono l'unica nota dolente di questa lampada, che a mio parere è la più bella di Philips Hue finora.

Quasi un'opera d'arte: installazione luminosa con Liane.

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