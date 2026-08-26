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Mecha Comet: console portatile Linux modulare raccoglie oltre un milione di dollari su Kickstarter

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2026

Il dispositivo portatile Linux basato su ARM, Mecha Comet, ha raccolto oltre un milione di dollari su Kickstarter. Il dispositivo, dal design modulare, è rivolto a chiunque cerchi un sistema portatile aperto e riparabile.

3346 persone hanno promesso 1.198.844 dollari su Kickstarter per il Mecha Comet, a fronte di un obiettivo di finanziamento iniziale di soli 50.000 dollari. La campagna si è conclusa il 23 agosto 2026.

Chi desidera l'handheld può scegliere tra due SoC Arm: l'NXP i.MX 8M Plus con quattro core Cortex-A53, una GPU Vivante e una NPU da 2,3 TOPS, oppure l'NXP i.MX 95 con sei core Cortex-A55, una GPU Arm Mali e una NPU da 2 TOPS. Sono disponibili opzioni da 2, 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria eMMC. Uno slot M.2 consente l'installazione di un SSD o di un modem cellulare. L'utilizzo dello slot per acceleratori AI più potenti e aggiornabili è attualmente in fase di test.

Al lancio sono disponibili solo poche espansioni.

Fonte: Mecha Systems Inc.

Il dispositivo misura 155 × 73 × 14 mm e pesa 225 grammi. Il display AMOLED è da 3,92 pollici, con una risoluzione di 1080 × 1240 pixel e una luminosità di 500 nit. La dotazione comprende due porte USB-C, Mini-HDMI (DisplayPort tramite Type-C con 2k60), un jack da 3,5 mm, uno slot SIM (per modem 4G/5G), uno slot per schede MicroSD (fino a 1 TB), una fotocamera da 8 megapixel con autofocus (IMX219), due microfoni digitali, un altoparlante HD e un motore di vibrazione aptico. A ciò si aggiungono Wi-Fi 6 (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.4 con BLE e LE Audio, un sensore di movimento a 9 assi (accelerometro, giroscopio, magnetometro) e un chip di sicurezza (Trust Anchor) per comunicazioni crittografate. La batteria da 4100 mAh si ricarica tramite USB-C.

Modulo tastiera

Fonte: Mecha Systems Inc.

Il Mecha Comet esegue Mechanix OS, un derivato Linux basato su Fedora. Bootloader, kernel e file system root sono open source. Sono preinstallate app native per file, fotocamera, musica e note.

Modulo gamepad

Fonte: Mecha Systems Inc.

La particolarità è l'hardware modulare. Tramite un connettore magnetico a 40 pin è possibile agganciare espansioni: attualmente sono disponibili una tastiera programmabile (25 dollari), un gamepad (20 dollari) e un modulo di breakout GPIO (15 dollari). Le estensioni possono essere ordinate singolarmente o in bundle: l'«All Extensions Bundle» costa 50 dollari, il bundle «Gamepad+Keyboard» 40 dollari. Tutte le espansioni si basano su hardware aperto. L'hardware stesso è rilasciato sotto la licenza Cern Open Hardware, il che significa che i progetti sono pubblici e chiunque può replicarli e modificarli.

Modulo di breakout GPIO

Fonte: Mecha Systems Inc.

Dopo la fine della campagna Kickstarter, il Mecha Comet può continuare a essere preordinato tramite il sito web del produttore, sebbene a prezzi superiori rispetto alla fase di crowdfunding. Le versioni Kickstarter variavano tra 159 e 269 dollari. L'attuale preordine parte da 239 dollari USA più 28 dollari di spedizione; a seconda del paese di destinazione, si aggiungono dazi doganali e IVA all'importazione. La consegna è prevista a partire dall'autunno. Come di consueto per progetti di questo tipo, rimane un certo rischio residuo riguardo alla data di consegna precisa.

Mecha Systems garantisce il supporto software per Mechanix OS per sette anni. Il SoC NXP integrato viene fornito dal produttore stesso con aggiornamenti dei driver a lungo termine fino al 2036, il che garantisce la compatibilità a basso livello, indipendentemente dal supporto fornito da Mecha Systems.

Immagine di copertina: Mecha Systems Inc.

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