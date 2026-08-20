Novità e trend 38 15

Framework Laptop 12: nuovo chip, maggiore durata della batteria – Linux come standard

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 20.8.2026

Framework ha riprogettato il suo portatile da 12 pollici. Il dispositivo viene fornito di serie con Linux, dato che il sistema operativo era già utilizzato dall'80 percento degli utenti sul modello precedente.

Il Framework Laptop 12 è ora disponibile con i chip Intel Core Series 3 (nome in codice «Wildcat Lake»). Sono disponibili tre varianti di CPU: il Core 3 304 con un core ad alte prestazioni e quattro core a basso consumo (LPE), il Core 5 320 con due core P e quattro core LPE, e il Core 7 350 (anch'esso con 2 P + 4 LPE). I precedenti processori di 13ª generazione rimangono comunque disponibili.

Secondo Framework, il nuovo chip migliora soprattutto la durata della batteria. Il portatile, che è anche un dispositivo 2-in-1, dovrebbe durare fino al 70 percento in più durante lo streaming Netflix in 4K con il Core 5 320 rispetto al predecessore Core i5-1334U. Il display da 12,2 pollici con risoluzione 1200p e tecnologia IPS, così come gli altoparlanti, rimangono invariati.

[video:282214]

Per quanto riguarda le porte, c'è un miglioramento: i due slot di espansione posteriori supportano ora Thunderbolt 4, mentre il predecessore aveva solo USB 3.2 Gen 2. I due slot anteriori rimangono USB 3.2 Gen 2. A ciò si aggiungono il Wi-Fi 7 (al posto del Wi-Fi 6E) e velocità di memoria DDR5 più elevate, fino a 6400 MT/s.

Framework ha inoltre implementato due delle funzionalità più richieste dalla community: una tastiera retroilluminata e un sensore di impronte digitali nel tasto di accensione. Il predecessore non disponeva di nessuno dei due. Entrambi non sono inclusi nel modello base con Core 3, ma solo a partire dalle versioni con Core 5 o Core 7. Inoltre, la tastiera retroilluminata è attualmente disponibile solo con layout US-ANSI; altri layout seguiranno in seguito.

Forse la novità più interessante è che Framework ora fornisce il dispositivo di serie con Fedora Linux. Il motivo è che quasi l'80 percento degli utenti del predecessore utilizza già Linux. Secondo Framework, i preordini della nuova versione Linux sono già più di dieci volte superiori a quelli della variante Windows. Windows 11 rimane disponibile come opzione, ma con un sovrapprezzo di 100 dollari.

I preordini sono già possibili sul sito web del produttore e le consegne dovrebbero iniziare a ottobre. L'edizione DIY senza RAM e SSD parte da 549 dollari per il Core 3, 779 dollari per il Core 5 e 999 dollari per il Core 7. La versione preconfigurata parte da 699 dollari, 100 dollari in meno rispetto al predecessore.

Immagine di copertina: Struttura

Mi piace questo articolo! A 38 persone piace questo articolo







