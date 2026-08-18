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Taccom v2 porta la sensazione della radio nei giochi multiplayer

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 18.8.2026

Con il Taccom v2 di Blueuplink, comunichi nei giochi multiplayer tramite frequenze virtuali. Una manopola rotante, un display e pulsanti fisici dovrebbero dare la sensazione di una vera radio.

Il Taccom v2 è un dispositivo radio per la comunicazione vocale nei giochi multiplayer. Funziona indipendentemente dal gioco e si connette tramite WLAN al servizio di BlueUplink. La comunicazione avviene interamente tramite la sua infrastruttura e canali radio virtuali.

Si seleziona una frequenza tramite la manopola rotante e si parla tramite un pulsante push-to-talk. Tutti i giocatori sullo stesso canale ascoltano la trasmissione. Secondo BlueUplink, non è necessario alcun software aggiuntivo sul PC. Canali radio dedicati sono disponibili, tra gli altri, per «DCS World», «Star Citizen», «EVE Online» e «Nuclear Option».

I messaggi vocali vengono riprodotti in sequenza

Taccom elabora i messaggi vocali in modo diverso dalle chat vocali tradizionali. Una trasmissione può durare al massimo dieci secondi. Se più persone parlano contemporaneamente, il sistema mette in coda i loro messaggi e li riproduce in sequenza. In questo modo, anche gruppi più grandi possono comunicare sulla stessa frequenza senza che più voci vengano trasmesse contemporaneamente.

Per i giochi supportati, Blueuplink fornisce numerose frequenze pubbliche. In «Star Citizen», ad esempio, singoli pianeti e luoghi sono assegnati a canali dedicati. È possibile passare a questi canali e comunicare con altri utenti Taccom. Le trasmissioni pubbliche possono anche essere ascoltate tramite il sito web.

I gruppi possono creare le proprie frequenze protette e limitarne l'accesso. Per questo, Blueuplink richiede 9,99 dollari USA al mese.

La versione wireless ascolta su quattro frequenze

Blueuplink vende il Taccom v2 in due varianti. Il modello cablato costa 99 dollari USA. Riceve l'alimentazione tramite USB-C e monitora una frequenza alla volta.

La versione wireless costa 199 dollari USA e ha una batteria integrata. Può monitorare fino a quattro frequenze contemporaneamente e memorizza il volume impostato per ogni canale. Tramite un pulsante di trasmissione aggiuntivo, si invia il messaggio contemporaneamente su tutte le frequenze monitorate.

Sul display OLED da 128 × 64 pixel si possono vedere, tra l'altro, il proprio nominativo, il canale selezionato e l'ultimo oratore. Microfono e altoparlante sono integrati nel dispositivo. La connessione Internet avviene tramite WLAN nella banda a 2,4 GHz.

Seconda generazione con nuovo alloggiamento

Blueuplink ha lanciato la prima versione del Taccom nel 2024. Aveva ancora un alloggiamento in acrilico tagliato al laser. Con il Taccom v2, il produttore utilizza un nuovo alloggiamento e, soprattutto, estende la versione wireless con il monitoraggio simultaneo di più frequenze.

È possibile configurare l'alloggiamento e il pannello frontale in diversi colori. Con un costo aggiuntivo, Blueuplink offre anche diversi elementi di controllo, incisioni e un proprio nominativo sull'alloggiamento. Attualmente, il produttore spedisce il Taccom v2 esclusivamente a indirizzi negli Stati Uniti. I prezzi o una data di lancio per l'Europa non sono ancora noti.

Immagine di copertina: Blueuplink

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