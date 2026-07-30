Novità e trend 16 18

AMD Radeon RX 9050: le schede grafiche da 4 GB sono tornate, ma per ora solo nei PC preassemblati

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 30.7.2026

Con la Radeon RX 9050, AMD presenta una nuova scheda grafica entry-level – per 279 dollari con 8 GB di VRAM, o con 4 GB, ma solo nei PC preassemblati. Questa è la prima GPU desktop AMD con soli 4 GB di VRAM dal 2022.

AMD ha ufficialmente elencato la Radeon RX 9050 sul suo sito web – la prima nuova GPU desktop di AMD in circa un anno. La scheda è basata su Navi 44 e si presenta in due varianti: con 8 GB di VRAM GDDR6 per la vendita al dettaglio, e una versione da 4 GB che AMD riserva esclusivamente agli OEM. ASRock ha brevemente elencato la versione da 4 GB, ma ha poi rimosso la pagina. Entrambe le versioni condividono la stessa architettura RDNA 4 con 16 Compute Units, 16 core RT e 1024 Stream Processors.

Il lancio sul mercato è immediato, ma inizialmente solo nelle regioni Asia-Pacifico, Giappone e America Latina. In Europa e negli Stati Uniti, la versione da 8 GB non è (almeno per ora) disponibile per l'acquisto. Il ritorno della classe da 4 GB non è un caso: l'aumento dei prezzi della RAM e la carenza di componenti rendono necessarie misure di risparmio anche per le schede grafiche.

La versione da 8 GB: 279 dollari, efficiente e utilizzabile a 1080p

La versione da 8 GB costa 279 dollari USA (prezzo consigliato). Offre un bus di memoria a 128 bit, 32 MB di Infinity Cache, una velocità di clock della memoria di 18 Gbit/s e una larghezza di banda di 288 GB/s – e con un consumo energetico tipico (TBP) di 92 Watt, è una delle GPU desktop più efficienti sul mercato.

Secondo AMD, i valori per 1080p con impostazioni medie sono i seguenti: «Cyberpunk 2077» raggiunge 96 FPS, «Call of Duty: Black Ops 7» 116 FPS, «Forza Horizon 6» 131 FPS. I titoli e-sport funzionano significativamente meglio – «Counter-Strike 2» raggiunge 227 FPS, «Rainbow Six Siege» 206 FPS.

La versione da 4 GB: esclusiva OEM e con bus di memoria dimezzato

La versione da 4 GB è un'altra storia. ASRock l'ha elencata come «Radeon RX 9050 Challenger 4GB» (disponibile qui in archivio) prima che la pagina web corrispondente scomparisse di nuovo. Viene fornita con un bus di memoria a 64 bit (invece di 128 bit), 4 GB di VRAM GDDR6, un Game Clock di 1920 MHz e fino a 2600 MHz di Boost. Si collega tramite PCIe 5.0, l'alimentazione è fornita da un connettore a 8 pin. FSR 4 è supportato.

Per i titoli AAA attuali più esigenti, la scheda probabilmente non è davvero adatta nemmeno a 1080p. Tom’s Hardware ha scoperto la scheda da 4 GB in un preassemblato da 900 dollari di Best Buy – insieme a un Ryzen 5 5500, 8 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe 4.0 da 500 GB.

Immagine di copertina: AMD (Rendering artistico)

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







