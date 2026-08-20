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HoverAir Versa: la fotocamera tascabile volante arriva a ottobre

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 20.8.2026

HoverAir ha pubblicato le specifiche del nuovo Versa. Il drone con ali rimovibili può ora essere preordinato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo.

Tre settimane fa, HoverAir ha presentato il nuovo drone per selfie Versa. La particolarità: le ali sono rimovibili. Questo permette di utilizzare il dispositivo anche come fotocamera tascabile. Con il gimbal e l'impugnatura, assomiglia a una DJI Osmo Pocket.

Novità e trend HoverAir Versa, la fotocamera gimbal volante David Lee 121 like 121 9 commenti 9

Ora sono note le specifiche esatte. Il drone pesa 230 grammi e rientra quindi nella classe di peso fino a 250 grammi che non richiede certificazioni. Non dispone solo di uno slot per una scheda microSD, ma ha anche 64 GB di memoria interna integrata.

Le ali sono rimovibili, il drone si trasforma così in una fotocamera tascabile.

Fonte: HoverAir

Il sensore è relativamente grande con 1/1,3 pollici, l'apertura dell'obiettivo è f/2. La risoluzione fotografica è di 12 MP, mentre la fotocamera registra video a un massimo di 4K a 60 fotogrammi al secondo. Per le riprese in formato verticale, la HoverAir Versa può ruotare la fotocamera di 90 gradi.

Quanto siano buone le riprese, lo dimostreranno i test pratici. Dalle specifiche è difficile capirlo: non sono male, ma nemmeno eccezionali. Ho forti dubbi sulla gamma dinamica dichiarata di 17,5 stop. Sarebbe più di una fotocamera full-frame.

Lo schermo è ruotabile.

Fonte: HoverAir

Per l'utilizzo come semplice fotocamera, il dispositivo necessita di uno schermo. Questo è di 1,64 pollici e offre 280×456 pixel. Utilizza la tecnologia OLED e può anch'esso essere ruotato di 90 gradi.

HoverAir dichiara un tempo di volo di 14 minuti. Questo rientra nelle aspettative. I droni per selfie X1 e X1 Promax raggiungono, secondo il produttore, rispettivamente 11 e 16 minuti. Nei miei test, il tempo di volo reale è stato rispettivamente di 10 e 13,5 minuti.

Preordini, prezzo e data di consegna

La HoverAir Versa è disponibile in nero e bianco. È stata lanciata come progetto di crowdfunding su Indiegogo. Lì può già essere preordinata. In una promozione speciale di 48 ore attualmente in corso, il Fly-More-Combo costa 4800 dollari di Hong Kong, che corrisponderebbero a circa 490 franchi o 520 euro. Successivamente costerà 6770 dollari di Hong Kong. La consegna è prevista a partire da ottobre. Dato che offriamo noi stessi i precedenti droni HoverAir, presumo che per allora sarà possibile ordinarla anche nel nostro negozio.

Immagine di copertina: HoverAir

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