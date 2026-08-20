HoverAir Versa: la fotocamera tascabile volante arriva a ottobre
HoverAir ha pubblicato le specifiche del nuovo Versa. Il drone con ali rimovibili può ora essere preordinato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo.
Tre settimane fa, HoverAir ha presentato il nuovo drone per selfie Versa. La particolarità: le ali sono rimovibili. Questo permette di utilizzare il dispositivo anche come fotocamera tascabile. Con il gimbal e l'impugnatura, assomiglia a una DJI Osmo Pocket.
Ora sono note le specifiche esatte. Il drone pesa 230 grammi e rientra quindi nella classe di peso fino a 250 grammi che non richiede certificazioni. Non dispone solo di uno slot per una scheda microSD, ma ha anche 64 GB di memoria interna integrata.
Il sensore è relativamente grande con 1/1,3 pollici, l'apertura dell'obiettivo è f/2. La risoluzione fotografica è di 12 MP, mentre la fotocamera registra video a un massimo di 4K a 60 fotogrammi al secondo. Per le riprese in formato verticale, la HoverAir Versa può ruotare la fotocamera di 90 gradi.
Quanto siano buone le riprese, lo dimostreranno i test pratici. Dalle specifiche è difficile capirlo: non sono male, ma nemmeno eccezionali. Ho forti dubbi sulla gamma dinamica dichiarata di 17,5 stop. Sarebbe più di una fotocamera full-frame.
Per l'utilizzo come semplice fotocamera, il dispositivo necessita di uno schermo. Questo è di 1,64 pollici e offre 280×456 pixel. Utilizza la tecnologia OLED e può anch'esso essere ruotato di 90 gradi.
HoverAir dichiara un tempo di volo di 14 minuti. Questo rientra nelle aspettative. I droni per selfie X1 e X1 Promax raggiungono, secondo il produttore, rispettivamente 11 e 16 minuti. Nei miei test, il tempo di volo reale è stato rispettivamente di 10 e 13,5 minuti.
Preordini, prezzo e data di consegna
La HoverAir Versa è disponibile in nero e bianco. È stata lanciata come progetto di crowdfunding su Indiegogo. Lì può già essere preordinata. In una promozione speciale di 48 ore attualmente in corso, il Fly-More-Combo costa 4800 dollari di Hong Kong, che corrisponderebbero a circa 490 franchi o 520 euro. Successivamente costerà 6770 dollari di Hong Kong. La consegna è prevista a partire da ottobre. Dato che offriamo noi stessi i precedenti droni HoverAir, presumo che per allora sarà possibile ordinarla anche nel nostro negozio.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
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