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HoverAir Versa, la fotocamera gimbal volante

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 30.7.2026

HoverAir annuncia un nuovo drone. Si tratta di una fotocamera tascabile con ali rimovibili.

HoverAir è nota per i suoi droni selfie piccoli e facili da usare. Non richiedono un telecomando e atterrano semplicemente sulla mano tesa. Il concetto è stato poi adottato anche da DJI.

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Il passo successivo sembra logico eppure è piuttosto originale: le ali possono essere rimosse, lasciando una fotocamera gimbal in stile Osmo Pocket. Il meccanismo sembra piuttosto semplice nel video promozionale.

Il principio del drone è lo stesso dei precedenti HoverAir: non è necessario un telecomando, il drone vola autonomamente secondo un programma predefinito e gesti manuali. Inoltre, è possibile creare un modello 3D di una scena tramite un volo a 360 gradi. Il principio è visualizzato sulla pagina del prodotto Versa.

Il sensore della fotocamera dovrebbe gestire bene la scarsa illuminazione e le differenze di luminosità e persino essere «leader del settore». Tuttavia, non si sa ancora nulla sulle specifiche più precise del dispositivo. HoverAir ha annunciato che le fornirà «a breve». Non abbiamo ancora informazioni su prezzo e lancio sul mercato. Se arriveranno nei prossimi giorni, le aggiungerò qui.

Immagine di copertina: HoverAir

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