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Sony RX10 V – la rinascita della fotocamera bridge

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 9.7.2026

Sony tira fuori la RX10 dall'oblio e ha di nuovo una fotocamera bridge nella sua offerta. Tuttavia, non porta grandi innovazioni tecniche.

C'è di nuovo una RX10, e non è una cosa scontata. Tra il 2013 e il 2017, Sony ha lanciato quattro generazioni della fotocamera bridge. Poi non è successo più nulla. Dal 2024, la RX10 IV era disponibile solo usata o da scorte residue. Ora arriva la quinta generazione. Nonostante un lungo intervallo di nove anni, i miglioramenti non sono enormi. I progressi più significativi dell'aggiornamento riguardano l'autofocus e il video.

Cos'è una fotocamera bridge? Le fotocamere bridge fanno da ponte tra le fotocamere compatte e le fotocamere di sistema. Hanno un obiettivo fisso come le fotocamere compatte, ma un corpo macchina grande con i controlli di una fotocamera di sistema. L'obiettivo ha solitamente un'ampia gamma di zoom per essere pronto a ogni evenienza. Per rendere ciò possibile, deve essere installato un sensore relativamente piccolo. La qualità dell'immagine è quindi inferiore a quella di una fotocamera di sistema.

L'ottica rimane la stessa. L'obiettivo zoom 25x con una lunghezza focale da 24 a 600 millimetri (equivalente al formato 35mm) e un'apertura da f/2.4 a f/4 copre tutte le esigenze comuni. Sono possibili anche leggere macro: l'ingrandimento massimo è di 0,42x in grandangolo e 0,49x in teleobiettivo.

Come la maggior parte delle fotocamere bridge, anche la RX10 offre uno zoom gigantesco.

Fonte: Sony

Il sensore da 1 pollice con 20 megapixel è ben noto dalla RX100 VII. Anche qui, quindi, tutto rimane invariato. Sony ha migliorato il riconoscimento del soggetto dell'autofocus. La RX10 V riconosce non solo persone e animali come cani e gatti, ma anche uccelli, insetti, veicoli e aerei. Non è più necessario selezionare il soggetto nel menu; c'è una modalità automatica. In linea con questo, Sony introduce un campo di messa a fuoco XL per evitare interruzioni nel tracciamento del soggetto.

La fotocamera scatta fino a 30 fotogrammi al secondo, con autofocus ed esposizione misurati 60 volte al secondo. La velocità non dovrebbe quindi essere un problema.

La fotocamera dovrebbe essere adatta anche per la fotografia naturalistica.

Fonte: Sony

Corpo macchina simile a quello delle Sony Alpha

Nuovo è il corpo macchina, che ora si ispira maggiormente alle fotocamere di sistema Sony Alpha. Offre una luce di controllo per vedere frontalmente se è in corso una registrazione video (Tally Light), un pulsante AF-On e una nuova disposizione delle ghiere. Il piccolo display secondario è caduto vittima del layout rivisto: manca nella nuova RX10. Manca anche un flash interno.

Lo schermo ha un rapporto di aspetto di 3:2 invece di 4:3. Il mirino offre 3,69 milioni di punti, il che rappresenta un miglioramento rispetto al modello precedente con i suoi 2,4 milioni di punti.

Vista posteriore della RX10 V. Nuovi sono il pulsante AF-On, il rapporto di aspetto dello schermo e il layout delle ghiere.

Fonte: Sony

Naturalmente, la nuova fotocamera ha USB-C invece di microUSB – questo è un requisito legale. Non sorprende che supporti i moderni formati di file HEIF e RAW compresso senza perdita di dati. La batteria utilizzata è la ben nota NP-FZ100.

Migliore funzione video

La funzione video mostra più chiaramente l'età del modello precedente. La RX10 IV poteva registrare 4K solo con un massimo di 30 fotogrammi al secondo (FPS). La RX10 V offre specifiche attuali: 60 FPS senza riduzione del campo visivo, con crop anche 120 FPS. Il Full HD è disponibile anche a 240 FPS. È quindi accettabile che manchi la super-slowmotion del predecessore. Questa poteva registrare fino a 1000 FPS, ma solo per pochi secondi e con una qualità fortemente ridotta. Sono possibili anche riprese time-lapse. L'attuale RX10 supporta S-Cinetone e S-Log3 Gamma, nonché LUT personalizzate.

Fotocamera Nuovo CHF 2099.– Sony DSC RX10 V 20.10 Mpx

La Sony RX10 V sarà disponibile da metà luglio 2026. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 2099 franchi o 2499 euro.

Immagine di copertina: Sony

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