Sony RX10 V – la rinascita della fotocamera bridge

Sony DSC RX10 V
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Sony tira fuori la RX10 dall'oblio e ha di nuovo una fotocamera bridge nella sua offerta. Tuttavia, non porta grandi innovazioni tecniche.
C'è di nuovo una RX10, e non è una cosa scontata. Tra il 2013 e il 2017, Sony ha lanciato quattro generazioni della fotocamera bridge. Poi non è successo più nulla. Dal 2024, la RX10 IV era disponibile solo usata o da scorte residue. Ora arriva la quinta generazione. Nonostante un lungo intervallo di nove anni, i miglioramenti non sono enormi. I progressi più significativi dell'aggiornamento riguardano l'autofocus e il video.
L'ottica rimane la stessa. L'obiettivo zoom 25x con una lunghezza focale da 24 a 600 millimetri (equivalente al formato 35mm) e un'apertura da f/2.4 a f/4 copre tutte le esigenze comuni. Sono possibili anche leggere macro: l'ingrandimento massimo è di 0,42x in grandangolo e 0,49x in teleobiettivo.
Il sensore da 1 pollice con 20 megapixel è ben noto dalla RX100 VII. Anche qui, quindi, tutto rimane invariato. Sony ha migliorato il riconoscimento del soggetto dell'autofocus. La RX10 V riconosce non solo persone e animali come cani e gatti, ma anche uccelli, insetti, veicoli e aerei. Non è più necessario selezionare il soggetto nel menu; c'è una modalità automatica. In linea con questo, Sony introduce un campo di messa a fuoco XL per evitare interruzioni nel tracciamento del soggetto.
La fotocamera scatta fino a 30 fotogrammi al secondo, con autofocus ed esposizione misurati 60 volte al secondo. La velocità non dovrebbe quindi essere un problema.
Nuovo è il corpo macchina, che ora si ispira maggiormente alle fotocamere di sistema Sony Alpha. Offre una luce di controllo per vedere frontalmente se è in corso una registrazione video (Tally Light), un pulsante AF-On e una nuova disposizione delle ghiere. Il piccolo display secondario è caduto vittima del layout rivisto: manca nella nuova RX10. Manca anche un flash interno.
Lo schermo ha un rapporto di aspetto di 3:2 invece di 4:3. Il mirino offre 3,69 milioni di punti, il che rappresenta un miglioramento rispetto al modello precedente con i suoi 2,4 milioni di punti.
Naturalmente, la nuova fotocamera ha USB-C invece di microUSB – questo è un requisito legale. Non sorprende che supporti i moderni formati di file HEIF e RAW compresso senza perdita di dati. La batteria utilizzata è la ben nota NP-FZ100.
La funzione video mostra più chiaramente l'età del modello precedente. La RX10 IV poteva registrare 4K solo con un massimo di 30 fotogrammi al secondo (FPS). La RX10 V offre specifiche attuali: 60 FPS senza riduzione del campo visivo, con crop anche 120 FPS. Il Full HD è disponibile anche a 240 FPS. È quindi accettabile che manchi la super-slowmotion del predecessore. Questa poteva registrare fino a 1000 FPS, ma solo per pochi secondi e con una qualità fortemente ridotta. Sono possibili anche riprese time-lapse. L'attuale RX10 supporta S-Cinetone e S-Log3 Gamma, nonché LUT personalizzate.
La Sony RX10 V sarà disponibile da metà luglio 2026. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 2099 franchi o 2499 euro.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
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