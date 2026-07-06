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Godox C100: la fotocamera che sembra un iPod

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 6.7.2026

Il mercato delle fotocamere è diventato un po' noioso. Per anni, le nuove fotocamere sono state molto simili, quasi perfette e costose. La Godox C100 è l'esatto contrario.

La Godox C100 non ha nulla in comune con le altre fotocamere. Esternamente assomiglia più a un vecchio iPod che a una macchina fotografica. È economica e la sua qualità d'immagine è tutt'altro che perfetta. Direi a livello di webcam.

Come mirino, viene utilizzato un disco trasparente che lascia passare il 50% della luce. Similmente a una fotocamera reflex, il mirino mostra informazioni come il livello della batteria o i parametri di esposizione. Questo dovrebbe renderla adatta anche come esposimetro per vecchie fotocamere analogiche. Ovviamente è meno adatta per i selfie.

La fotocamera pesa solo 65 grammi. Le foto vengono salvate su una scheda microSD con un massimo di 128 GB. Specifiche tecniche come risoluzione, dimensione del sensore o apertura sono sconosciute. Il dispositivo costa 199 Yuan in Cina, che sarebbero circa 23,60 franchi o 25,70 euro. Qui costerà di più – su Aliexpress ci sono offerte per 40-50 franchi. Godox produce principalmente attrezzature per flash e illuminazione, questa è la prima fotocamera del produttore cinese.

Immagine di copertina: Godox

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