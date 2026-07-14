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Saturnix Dione: Questa fotocamera retrò la stampi e la costruisci tu stesso

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 14.7.2026

L'utente GitHub Yutani140x ha costruito una fotocamera retrò con un'influenza cyberpunk e l'ha rilasciata come progetto open source completo. Il cuore è un Raspberry Pi Zero 2 W.

Quattro mesi fa, Yutani140x ha mostrato su Reddit un primo prototipo della sua fotocamera autocostruita in stile «Cassette-Futurism». La risonanza è stata tale che ha promesso di pubblicare i piani di costruzione. Ora ha mantenuto la parola: la Saturnix è stata rilasciata come progetto open source completo.

<caption_text>Il retro della Saturnix con display e interruttori meccanici della tastiera – in puro stile retro-sci-fi.</caption_text>

Il cuore della Saturnix è un Raspberry Pi Zero 2 W. A questo si aggiungono un sensore da 16 megapixel con autofocus, un display IPS da 2 pollici, un piccolo cicalino per il feedback e una scheda microSD per l'archiviazione. Un'interfaccia web consente di trasferire le foto allo smartphone o ad altri dispositivi con browser tramite hotspot Wi-Fi.

<caption_text>Ecco come appare la Saturnix all'interno – il Raspberry Pi Zero 2 W e il sensore da 16 megapixel costituiscono il cuore della fotocamera retrò.</caption_text>

Il Pi è alloggiato in un case progettato su misura che ricorda le vecchie fotocamere analogiche o i dispositivi tecnici degli anni '80. Yutani140x si è ispirato a mondi come Blade Runner e Ghost in the Shell. Particolarmente degno di nota: invece di pulsanti economici, ha installato interruttori meccanici della tastiera, in modo che ogni scatto risulti piacevolmente robusto.

Una fotocamera con due anime

La Saturnix non è una fotocamera per foto perfette – almeno non in fretta. Ha due personalità completamente diverse. In modalità normale, scatta immagini da 16 megapixel in formato DNG e JPEG. Lo scatto stesso (esposizione) è veloce, ma l'intera elaborazione – dalla lettura del sensore alla scrittura sulla scheda SD – richiede, a seconda delle impostazioni, tra tre e dodici secondi.

<caption_text>Esempio di foto in modalità lenta e normale senza filtro.</caption_text>

<caption_text>Esempio verticale in modalità normale senza filtro.</caption_text>

Se è necessario essere più veloci, è disponibile una «Dynamic Mode». Questa si basa sullo stream dell'immagine di anteprima e scatta una foto in circa 1/50 di secondo. Il prezzo è una qualità dell'immagine inferiore. Yutani140x stesso afferma: «the quality is honestly terrible :D».

<caption_text>Gli scatti sono possibili, ...</caption_text>

<caption_text>... ma solo con bassa qualità.</caption_text>

Chi desidera un maggiore controllo può impostare direttamente sul dispositivo tempo di posa, ISO, bilanciamento del bianco e compensazione dell'esposizione. L'autofocus può essere commutato tra messa a fuoco continua, singola e manuale.

Nonostante questa autoironia, la Saturnix è ricca di attenzione ai dettagli. La fotocamera ha un autoscatto, una funzione HDR, una batteria con indicatore di livello e spegnimento automatico e persino un generatore di filigrane integrato.

<caption_text>Il mirino della Saturnix.</caption_text>

<caption_text>Nelle impostazioni della Saturnix.</caption_text>

L'interfaccia utente è anch'essa in stile sci-fi: carattere monospaziato, oro caldo, un effetto statico CRT e un sacco di fronzoli tecnici. La fotocamera offre sei preset JPEG integrati, da toni vintage caldi a colori vivaci, fino a un look VHS lo-fi, oltre a opzioni neutre e in bianco e nero.

Aperta, riparabile, personalizzabile

Yutani140x sottolinea che questo è il suo primo grande progetto e che non è principalmente uno sviluppatore di software. Gran parte del software è stato creato con il supporto dell'IA. La Saturnix è stata volutamente mantenuta aperta, riparabile e personalizzabile.

<caption_text>La Saturnix dall'alto.</caption_text>

La prima versione si chiama «Saturnix Dione» e lo sviluppo continua – il suo progetto è contrassegnato come «active development». Chi desidera replicare la fotocamera troverà tutti i file e un manuale su GitHub.

Immagine di copertina: Yutani140x / GitHub

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