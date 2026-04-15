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GoPro Mission 1: sensori più grandi, registrazioni 8K e 960 immagini al secondo

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2026

GoPro vuole dare una scossa al mercato delle videocamere compatte per il cinema: La nuova serie Mission 1 non si concentra più solo sull'azione classica, ma porta la tecnologia professionale in formato tascabile con sensori da 1 pollice e risoluzione 8K.

Appena in tempo per la stagione sportiva estiva GoPro presenta una nuova serie di action cam. Il modello base Mission 1 e la Mission 1 Pro sono disponibili dal 28 maggio. Il modello di fascia alta Mission 1 Pro ILS con obiettivi intercambiabili Micro Quattro Terzi sarà lanciato nel terzo trimestre del 2026.

I tre modelli in sintesi

La Mission non è una classica action cam, ma si concentra invece sulle registrazioni cinematografiche. Tra le altre cose, questo risultato è ottenuto grazie a un sensore da 1 pollice con 50 megapixel, progettato per mostrare i suoi vantaggi in condizioni di scarsa illuminazione. I tre modelli sono tutti impermeabili (fino a 20 metri senza copertura) e resistenti agli urti. Sebbene la tecnologia potente e robusta si inserisca in una videocamera molto compatta, la Mission 1 è un po' più grande e ingombrante di una GoPro Hero.

Il modello base, la Mission 1, è un modello di videocamera da 1 pollice con sensore da 50 megapixel.

Il modello base, la GoPro Mission 1, filma fino a 8K e 30 fotogrammi al secondo (fps) in formato 16:9. Al rallentatore la velocità è di 1080p/240 fps. La modalità open-gate utilizza l'intera area del sensore in formato 4:3, ovvero senza un ritaglio in 16:9. In questa modalità, la fotocamera raggiunge 4K/120 fps e offre quindi una maggiore flessibilità nel reframing.

Ecco la GoPro Mission 1 nella versione base.

Fonte: GoPro

La Mission 1 Pro fa un ulteriore passo avanti: In modalità 16:9 è quindi 8K/60 fps e in modalità open-gate addirittura 8K/30 fps. Per le registrazioni in slow-motion, la versione Pro può creare registrazioni ad alta velocità fino a 960 fps a 1080p.

Entrambe le fotocamere Mission 1 utilizzano un obiettivo fisso con una lunghezza focale di 15 mm e un'apertura di f/2,8.

Il grande vantaggio del modello top di gamma Mission 1 Pro ILS è l'innesto dell'obiettivo intercambiabile. Questo lo rende compatibile con gli obiettivi Micro-Four-Thirds. Questo include obiettivi di produttori come Panasonic o OM Digital. Gli obiettivi montati da altri produttori hanno un fattore di crop triplo. Ciò significa che gli obiettivi ultragrandangolari sono meno adatti, ma i teleobiettivi funzionano ancora meglio.

Puoi montare obiettivi di altri produttori sulla GoPro Mission 1 Pro ILS.

Fonte: GoPro

Le tre videocamere sono alimentate dal processore interno GP3, realizzato con un processo a 5 nm. Grazie a questo, GoPro promette una migliore gestione del calore e dell'energia. Insieme alla nuova batteria Enduro 2, dovresti essere in grado di registrare ininterrottamente per oltre tre ore in 4K/30 fps. Per cinque ore di registrazione continua, è ancora possibile registrare in 1080/30 fps fino a quando non sarà necessario ricaricare la batteria.

Altre funzioni di tutti i modelli:

Misurazione dell'esposizione in tempo reale

Bit rate: 240 Mbit/s

Batteria Enduro 2 (ricarica rapida Power Delivery 2.0)

Batteria compatibile con GoPro Hero 13 Black

Quattro microfoni

Registrazione float a 32 bit

Audio USB-C

Bluetooth 5.3

Foto: 50 MP RAW, 12 MP JPEG

Screenshot: 44 MP con registrazione 8K

Accessori per ancora più possibilità

GoPro sta fornendo un ecosistema di accessori modulari da abbinare alla videocamera. I prezzi per questo sono ancora aperti.

La Grip Edition trasforma la Mission 1 in una fotocamera maneggevole nello stile dei modelli mirrorless. La Creator Edition include un nuovo sistema di microfoni wireless, che si pone come diretto concorrente delle soluzioni di DJI o Rode.

Per chi ha bisogno di ancora più stabilità, la Ultimate Creator Edition include un gimbal controllato dall'AI che non solo garantisce una buona stabilizzazione, ma traccia anche gli oggetti con precisione in condizioni di luce difficili.

I nuovi microfoni wireless di GoPro.

Fonte: GoPro

Immagine di copertina: GoPro

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