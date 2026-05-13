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Sony lancia il nuovo teleobiettivo 100-400 mm per le esigenze dei professionisti

Il nuovo obiettivo 100-400 mm offre una messa a fuoco interna, un autofocus moderno e ad alta velocità e un'ottima qualità dell'immagine. Tuttavia, è anche grande e non proprio economico.

Il precedente super teleobiettivo Sony con una lunghezza focale di 100-400 millimetri risale al 2017 e ora viene seguito da un nuovo obiettivo G-Master con la stessa lunghezza focale ma più velocità. Non si tratta di un successore diretto, il vecchio modello rimane disponibile.

L'aumento della velocità da f/4,5-f/5,6 a f/4,5 non sembra molto. Ma ha un impatto significativo sulle dimensioni e sul peso. Sebbene Sony sia in grado di costruire obiettivi più leggeri oggi rispetto al 2017, il nuovo modello è molto più pesante, con i suoi 1840 grammi rispetto ai 1395 grammi.

Con i potenti teleobiettivi, la velocità ha un enorme impatto sul design. Un tubo lungo significa che la luce deve raggiungere il sensore, quindi è necessaria un'apertura molto più ampia nella parte anteriore e tutto il resto cresce di pari passo. Questo è illustrato dalla mia immagine di confronto con un 100-400 mm di Canon in condizioni di scarsa illuminazione. Questo offre solo f/5,6-f/8, ma è molto più maneggevole.

Due obiettivi 100-400mm con aperture diverse.

Le differenze di prezzo sono ancora più marcate, e questo ha a che fare anche con l'età del modello precedente. Pagherai più del doppio per il nuovo vetro

Obiettivo Nuovo CHF 4199.– Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS Sony E, Full frame

Può essere utilizzato anche senza treppiede

Tuttavia, posso utilizzare il nuovo 100-400 mm senza treppiede e non sono un esaltato. Non solo è più leggero del 200-600 mm, ma il baricentro è anche più vicino alla fotocamera

Oltre a una maggiore velocità, il nuovo obiettivo presenta altri vantaggi. Tra questi c'è senza dubbio la messa a fuoco interna. L'obiettivo non si estende durante lo zoom, ma mantiene le sue dimensioni. Se si trova di fronte a un ostacolo, è molto più pratico. Inoltre, è meno soggetto all'ingresso di sporcizia. Lo svantaggio della messa a fuoco interna è che non può essere ridotta per il trasporto. Con la fotocamera montata, entra a malapena in uno zaino di medie dimensioni.

Il trasporto non è troppo scomodo.

Manipolazione

L'obiettivo necessita solo di un breve giro per zoomare. Un vantaggio quando si devono fare le cose in fretta. Nella parte anteriore è presente un interruttore che regola la resistenza alla rotazione. Con «Smooth» la lunghezza focale viene regolata quando l'obiettivo viene inclinato. Questo non accade con «Tight», ma lo zoom è più difficile.

Il selettore è sempre impostato su Tight per me.

I filtri non sono montati sulla parte anteriore dell'obiettivo, ma sul retro attraverso un cassetto. Un interruttore a levetta permette di attivare la messa a fuoco manuale anche in modalità AF e quindi di escluderla. Un altro interruttore limita la distanza di messa a fuoco ad almeno quattro metri, il che rende l'autofocus leggermente più veloce.

La lunghezza focale dell'obiettivo è di almeno due metri.

La lunghezza focale di 400 millimetri è adatta per gli sport da campo come il calcio e per gli animali più grandi. Per gli uccelli piccoli e timidi, invece, 400 millimetri non sono sufficienti. In questo caso, utilizzerei il modello 200-600mm o anche il modello 400-800mm, nonostante l'intensità luminosa sia notevolmente inferiore. Entrambi sono anche molto più economici.

Ci vuole pazienza o fortuna per avvicinarsi a un uccello canoro con questo obiettivo.

Prime impressioni

L'autofocus funziona con i motori lineari XD, che lo rendono veloce e praticamente silenzioso. Con una velocità dell'obiettivo pari a f/4.5, è possibile realizzare scatti utilizzabili anche all'ombra o in caso di maltempo. Con le supertele in condizioni di scarsa illuminazione non c'è quasi speranza perché, in combinazione con i tempi di posa rapidi, la sensibilità ISO sale rapidamente a cinque cifre.

250 ISO, 1/400 di secondo, f/4.5

In questa immagine, la velocità dell'otturatore è di 1/400 di secondo. Si tratta di un tempo piuttosto lento ed è stato possibile perché l'uccello non si muoveva. La sensibilità è di 250 ISO, ma l'esposizione automatica era troppo scura ed è stato necessario schiarire l'immagine in seguito.

Crop dall'immagine precedente.

Sono positivamente sorpreso dalla distanza di messa a fuoco ravvicinata. A seconda della lunghezza focale, è compresa tra 64 e 150 centimetri. Piccoli fiori o addirittura insetti non riempiono l'intera immagine, ma sono comunque presentabili in combinazione con un'alta risoluzione.

Sette lamelle di apertura assicurano un bokeh rotondo e piacevole. Sony sostiene di aver migliorato notevolmente la qualità dell'immagine rispetto al vecchio 100-400 mm. Maggiore nitidezza, meno riflessi di luce. Non ho un confronto diretto, ma le immagini sono così nitide che il ritaglio non è un problema - un punto importante per gli scatti con il teleobiettivo.

Immagine qui sopra notevolmente ingrandita - e ancora nitida.

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