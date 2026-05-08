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Nikon annuncia un super teleobiettivo con apertura f/2,8

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 8.5.2026

Il nuovo obiettivo avrà una lunghezza focale compresa tra 120 e 300 millimetri. Può essere estesa a 420 millimetri con il teleconvertitore integrato. Ma molte cose non sono ancora chiare.

Nikon annuncia lo sviluppo di un nuovo obiettivo. Il nome «NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S» rivela le caratteristiche più importanti: Si tratta di un potente teleobiettivo zoom con una lunghezza focale da 120 a 300 millimetri e una velocità molto elevata di f/2,8. È dotato di stabilizzatore d'immagine (VR) e farà parte della linea S di alta qualità - Nikon promette proprietà ottiche e mobilità superiori.

Con il telecopio integrato, l'obiettivo è dotato di un sistema di stabilizzazione dell'immagine (VR).

Con un teleconvertitore integrato, la gamma di lunghezze focali può essere estesa di 1,4 volte. Questo permette all'obiettivo di raggiungere una lunghezza focale di 420 millimetri senza essere eccessivamente grande e pesante. Questo riduce anche la velocità a f/4, che rimane comunque un buon valore per questa lunghezza focale.

Il comunicato stampa è solo un annuncio di sviluppo. Pertanto, al momento mancano informazioni importanti come il peso, il prezzo e la data di lancio dell'obiettivo sul mercato. Possiamo solo fare delle ipotesi sul prezzo. Si collocherà tra il 100-400 mm, nettamente inferiore, e il super costoso 400 mm f/2,8, che rappresenta un'ampia gamma. Un altro indizio potrebbe essere il prezzo del 400 mm f/4,5: il nuovo obiettivo dovrebbe essere più alto. In ogni caso non sarà economico.

Obiettivo Nello showroom CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Full frame 33 Obiettivo Nello showroom CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Full frame 6 Obiettivo CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Full frame 3 Nello showroom Obiettivo CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Full frame 33 Nello showroom Obiettivo CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Full frame 6 Obiettivo CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Full frame 3

Immagine di copertina: Nikon

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