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Panasonic Lumix L10: elegante fotocamera compatta con sensore di grandi dimensioni

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2026

Il successore della Lumix LX100 offre un'elevata qualità d'immagine e un obiettivo zoom in un corpo compatto. Si posiziona come alternativa più flessibile alla Fujifilm X100V.

Per celebrare il 25° anniversario dell'azienda, Panasonic presenta un'interessante fotocamera compatta: La Lumix L10 utilizza il sensore Micro-Four-Thirds della GH7 con 26,5 megapixel e lo stesso processore della S1RII. A differenza delle piccole fotocamere con sensori ancora più grandi, in questo caso non avrai un obiettivo fisso, ma uno zoom con una lunghezza focale di 24-75 mm (equivalente a 35 mm).

In pratica, la L1RII è una fotocamera con una lunghezza focale di 24-75 mm.

In pratica, la L10 non utilizza l'intera risoluzione, ma taglia vari formati dal sensore: 4:3 (5200 × 3904 pixel), 3:2 (5408 × 3608 pixel) o 16:9 (5664 × 3192 pixel). La risoluzione effettiva è di circa 20 megapixel. La velocità dell'obiettivo è di f/1.7-2.8, il che non è male, ma consente solo un gioco limitato con la profondità di campo. Convertiti in formato full-frame, i valori corrispondono a circa f/3,5-5,6.

Per le sue dimensioni compatte, l'obiettivo offre molta flessibilità.

Fonte: Panasonic

Il grande vantaggio del concetto: la Panasonic L10 rimane piacevolmente piccola nonostante l'obiettivo zoom. Misura 127 × 74 × 67 millimetri e pesa solo 508 grammi. Ciò significa che può stare comodamente nella tasca di una giacca o essere appesa al collo senza dare fastidio. Le dimensioni corrispondono all'incirca alla Sony RX1R III o alla Fujifilm X100VI (quest'ultima è ancora più stretta). Panasonic ha optato per il magnesio e la plastica con texture in pelle per il corpo macchina. Oltre a una versione nera e una argentata, il produttore giapponese ne vende una in oro sul proprio sito web.

La Panasonic Lumix L10 è particolarmente bella nella versione bicolore.

Fonte: Panasonic

A differenza del suo predecessore spirituale, la LX100, la L10 ha un mirino elettronico. Sebbene abbia una risoluzione di soli 2,36 milioni di pixel, si tratta di uno standard in questa categoria di fotocamere. L'autofocus a fase ibrida offre tutte le comodità moderne, come il riconoscimento degli occhi e dei soggetti. La fotocamera compatta registra video in 5,6K fino a 60 fotogrammi al secondo (FPS) e in 4K fino a 120 FPS.

La Panasonic Lumix L10 sarà disponibile da giugno. Il prezzo è di 1449 franchi o 1499 euro.

Immagine di copertina: Panasonic

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