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Canon EOS R6 V: un'agile videocamera 7K

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2026

Un corpo compatto, un buon sensore e uno stabilizzatore d'immagine integrato rendono la nuova videocamera di Canon un'opzione interessante per i creatori di contenuti.

Canon ha presentato la EOS R6 V. Come suggerisce il nome, si tratta di una versione focalizzata sul video della EOS R6 Mark III. A differenza di quest'ultima, la R6 V non ha un mirino ottico e non ha un otturatore meccanico, ma ha un alloggiamento più compatto, un sistema di raffreddamento attivo e un prezzo più basso.

Interessante è l'aspetto della fotocamera.

Interessante è la differenza con la Canon EOS C50: La EOS R6 V utilizza lo stesso sensore BSI da 32,5 megapixel ma, a differenza della sorella Cinema, dispone di uno stabilizzatore d'immagine e di una filettatura per treppiede per i video verticali. La C50 offre la struttura del menu professionale «Cinema EOS», ha una maniglia XLR staccabile e diverse filettature da 1/4 di pollice sulla custodia per gli accessori.

Canon mira a offrire la fotocamera giusta per ogni gruppo target: I fotografi avranno la EOS R6 Mark III. Coloro che producono video per YouTube o che sono alla ricerca di un dispositivo il più mobile possibile, troveranno la Novità EOS R6 V. La EOS C50, invece, si rivolge maggiormente ai professionisti che hanno bisogno di una seconda fotocamera con la stessa struttura di menu delle grandi fotocamere cinematografiche. Secondo Canon, la mancanza dell'IBIS è un vantaggio per loro, perché un sensore mobile provoca inevitabilmente micro-shake quando la fotocamera è su un treppiede.

La Canon EOS R6 V può essere montata verticalmente su un treppiede senza accessori.

Fonte: Canon

7K RAW, 4K 120p senza crop

Le specifiche video sono identiche a quelle delle sue sorelle. La Canon EOS R6 V filma in risoluzione 4K fino a 120 fotogrammi al secondo (FPS) senza ritaglio. Il metodo di sovracampionamento consente di raggiungere fino a 60 FPS. In alternativa, sono disponibili anche video in 7K (6960 × 3672 pixel) fino a 60 FPS in formato RAW. Come opzione è disponibile anche l'Open Gate in formato 3:2 (6960 × 4640 pixel).

Con il suo sensore relativamente veloce, la fotocamera è adatta anche ai video d'azione.

Fonte: Canon

Il sensore utilizzato è il noto CMOS retroilluminato da 32 megapixel. Nonostante il suo design convenzionale, offre un tempo di lettura relativamente veloce di circa 14 millisecondi. Gli effetti dell'otturatore rotante sono quindi fastidiosi solo durante le riprese panoramiche veloci. Il sensore della Sony FX2 è significativamente più lento (27 millisecondi). La Nikon ZR con un sensore parzialmente impilato, invece, raggiunge i 9 millisecondi, anche se solo in 6K. Probabilmente è la più grande concorrente della Canon EOS R6 V.

La qualità dell'immagine della fotocamera è molto buona.

La qualità dell'immagine del sensore si comporta molto bene nelle prove. Tutti i formati offrono immagini dettagliate con una buona gamma dinamica. La EOS R6 V ha due livelli ISO nativi (800 e 6400 nel Log-Pofil), ma non può leggerli simultaneamente per ridurre il rumore dell'immagine nelle ombre, come la nuova Sony Alpha 7R VI. Le prestazioni dell'autofocus dovrebbero essere allo stesso livello della EOS R6 Mark III.

L'autofocus di Canon è ora uno dei migliori sistemi sul mercato.

Fonte: Canon

La Canon EOS R6 V costa 2199 franchi o 2499 euro. Questo prezzo si colloca attualmente tra quello della Nikon ZR e quello della Sony FX2. Le consegne inizieranno il 24 giugno 2026.

Nuovo obiettivo: RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

Canon ha presentato un nuovo zoom standard in parallelo alla fotocamera. L'RF 20-50mm F4 L IS USM PZ (i nomi stanno diventando vecchi, Canon!) offre una velocità costante di f/4 e, secondo Canon, una qualità d'immagine eccezionale. Il Power Zoom elettronico «» garantisce effetti di zoom fluidi durante le riprese video.

L'obiettivo non cambia le sue dimensioni durante la messa a fuoco o lo zoom.

Con la sua lunghezza focale iniziale grandangolare, l'obiettivo assomiglia molto al Sony FE 20-70mm f/4 G. Mentre quest'ultimo offre una maggiore portata all'estremità lunga, l'obiettivo Canon è leggermente più leggero (420 contro 488 grammi) e dispone di uno stabilizzatore d'immagine. In combinazione con un sensore stabilizzato, questo permette di realizzare scatti a mano libera ancora più stabili.

Il Canon RF 20-50mm F4 L IS USM PZ costa 1299 franchi svizzeri o 1499 euro e sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2026.

Immagine di copertina: Canon

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