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Sony Xperia 1 VIII: smartphone di punta con slot microSD e connessione jack

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2026

Sony occupa una nicchia con l'Xperia 1 VIII: è l'unico smartphone di punta ad avere ancora il jack per le cuffie e lo slot per le schede microSD. La fotocamera con teleobiettivo ha un sensore più grande per migliorare la qualità delle immagini.

Il jack da 3,5 mm e lo slot per microSD sembrano reliquie dei tempi passati, ma hanno dei fan fedeli che Sony sta rendendo felici con l'Xperia 1 VIII. Le altre caratteristiche dello smartphone sono all'avanguardia e il prezzo è di conseguenza elevato.

Uno dei pochi smartphone attuali con connessione jack.

Fonte: Sony

Telefotocamera: sensore più grande, niente più zoom ottico

Sony ha dotato la fotocamera del teleobiettivo dell'Xperia 1 VIII di un sensore da 1/1,56 pollici. In questo modo raggiunge la fotocamera ultragrandangolare e quadruplica la superficie del sensore. Il predecessore aveva solo un sensore da 1/3,5 pollici. Questo pone Sony davanti ad Apple e Google: le fotocamere con teleobiettivo dell'iPhone 17 Pro e del Pixel 10 Pro hanno una dimensione di soli 1/2,55 pollici. In cambio, Sony ha rinunciato allo zoom ottico e ha installato una lunghezza focale fissa di 70 millimetri nell'Xperia 1 VIII.

Il nuovo sensore del teleobiettivo quadruplica la sua superficie.

Fonte: Sony

Una panoramica degli altri dati chiave della fotocamera:

L'Xperia 1 VIII mantiene il proprio pulsante della fotocamera, che funge da pulsante di scatto. Sony utilizza l'elaborazione RAW multi-frame per tutti gli obiettivi, con l'obiettivo di aumentare la gamma dinamica (HDR) e ridurre il rumore delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Un nuovo assistente fotografico AI riconosce i soggetti e suggerisce i colori, gli effetti dell'obiettivo o le impostazioni del bokeh. I suggerimenti si basano sulle impostazioni di «Creative Look», che si ispirano alla serie di fotocamere Alpha di Sony.

Processore veloce, ricarica lenta

L'Xperia 1 VII ha un display OLED da 6,5 pollici. La risoluzione di 2340 × 1080 pixel corrisponde a un rapporto d'aspetto di 19,5:9, meno stretto rispetto ai display 21:9 che Sony ha utilizzato in passato, ma comunque abbastanza stretto.

Graffi e altri danni sono evitati da Gorilla Glass Victus 2 sulla parte anteriore e Gorilla Glass Victus sulla parte posteriore. L'intera custodia è resistente all'acqua e alla polvere IP68. Sony elogia il nuovo design ORE dello smartphone e afferma che la combinazione di colori è ispirata alle pietre preziose grezze.

Otticamente, l'Xperia 1 VIII ha un aspetto di classe.

Fonte: Sony

Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 assicura all'Xperia 1 VIII una potenza di calcolo più che sufficiente. È supportato da dodici gigabyte di RAM. La memoria interna per i dati è di 256 gigabyte e può essere espansa con una scheda microSD. Sony ha equipaggiato la versione oro dello smartphone con 16 gigabyte e un terabyte.

La batteria ha un'ottima resa.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh, ormai al di sotto della media, e si ricarica a un ritmo tranquillo con un massimo di 30 watt. La ricarica wireless tramite lo standard Qi è possibile con un massimo di 15 watt.

La versione dorata dell'Xperia 1 VIII è disponibile solo direttamente da Sony.

Fonte: Sony

L'Xperia 1 VIII è dotato di Android 16 e Sony gli fornisce quattro aggiornamenti di sistema e sei anni di aggiornamenti per la sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita consigliato per la versione da 256 gigabyte dell'Xperia 1 VIII è di 1349 franchi svizzeri e 1499 euro. Non appena sarà disponibile, lo linkerò qui. La versione oro con più memoria è disponibile direttamente da Sony a 1799 franchi e 1999 euro.

Immagine di copertina: Sony

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