Sony Xperia 1 VIII: smartphone di punta con slot microSD e connessione jack

Novità e trend
Sony lancia il nuovo teleobiettivo 100-400 mm per le esigenze dei professionisti
di David Lee
Sony occupa una nicchia con l'Xperia 1 VIII: è l'unico smartphone di punta ad avere ancora il jack per le cuffie e lo slot per le schede microSD. La fotocamera con teleobiettivo ha un sensore più grande per migliorare la qualità delle immagini.
Il jack da 3,5 mm e lo slot per microSD sembrano reliquie dei tempi passati, ma hanno dei fan fedeli che Sony sta rendendo felici con l'Xperia 1 VIII. Le altre caratteristiche dello smartphone sono all'avanguardia e il prezzo è di conseguenza elevato.
Sony ha dotato la fotocamera del teleobiettivo dell'Xperia 1 VIII di un sensore da 1/1,56 pollici. In questo modo raggiunge la fotocamera ultragrandangolare e quadruplica la superficie del sensore. Il predecessore aveva solo un sensore da 1/3,5 pollici. Questo pone Sony davanti ad Apple e Google: le fotocamere con teleobiettivo dell'iPhone 17 Pro e del Pixel 10 Pro hanno una dimensione di soli 1/2,55 pollici. In cambio, Sony ha rinunciato allo zoom ottico e ha installato una lunghezza focale fissa di 70 millimetri nell'Xperia 1 VIII.
Una panoramica degli altri dati chiave della fotocamera:
L'Xperia 1 VIII mantiene il proprio pulsante della fotocamera, che funge da pulsante di scatto. Sony utilizza l'elaborazione RAW multi-frame per tutti gli obiettivi, con l'obiettivo di aumentare la gamma dinamica (HDR) e ridurre il rumore delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Un nuovo assistente fotografico AI riconosce i soggetti e suggerisce i colori, gli effetti dell'obiettivo o le impostazioni del bokeh. I suggerimenti si basano sulle impostazioni di «Creative Look», che si ispirano alla serie di fotocamere Alpha di Sony.
L'Xperia 1 VII ha un display OLED da 6,5 pollici. La risoluzione di 2340 × 1080 pixel corrisponde a un rapporto d'aspetto di 19,5:9, meno stretto rispetto ai display 21:9 che Sony ha utilizzato in passato, ma comunque abbastanza stretto.
Graffi e altri danni sono evitati da Gorilla Glass Victus 2 sulla parte anteriore e Gorilla Glass Victus sulla parte posteriore. L'intera custodia è resistente all'acqua e alla polvere IP68. Sony elogia il nuovo design ORE dello smartphone e afferma che la combinazione di colori è ispirata alle pietre preziose grezze.
Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 assicura all'Xperia 1 VIII una potenza di calcolo più che sufficiente. È supportato da dodici gigabyte di RAM. La memoria interna per i dati è di 256 gigabyte e può essere espansa con una scheda microSD. Sony ha equipaggiato la versione oro dello smartphone con 16 gigabyte e un terabyte.
La batteria ha un'ottima resa.
La batteria ha una capacità di 5000 mAh, ormai al di sotto della media, e si ricarica a un ritmo tranquillo con un massimo di 30 watt. La ricarica wireless tramite lo standard Qi è possibile con un massimo di 15 watt.
L'Xperia 1 VIII è dotato di Android 16 e Sony gli fornisce quattro aggiornamenti di sistema e sei anni di aggiornamenti per la sicurezza.
Il prezzo di vendita consigliato per la versione da 256 gigabyte dell'Xperia 1 VIII è di 1349 franchi svizzeri e 1499 euro. Non appena sarà disponibile, lo linkerò qui. La versione oro con più memoria è disponibile direttamente da Sony a 1799 franchi e 1999 euro.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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