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La verifica dell'età è in arrivo per la Playstation

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 21.4.2026

Gli utenti di Playstation dovranno presto identificarsi se vogliono chattare tra loro e giocare in streaming.

Il Regno Unito e l'Irlanda saranno i primi a essere colpiti. A partire da giugno, Sony introdurrà l'obbligo di verifica dell'età per alcune funzioni in entrambi i paesi. Queste includono le chat testuali e vocali, Discord, Twitch e i flussi di YouTube, oltre ad altre funzioni di condivisione di contenuti personali. Tuttavia, Sony stessa non sa con certezza al percento quali siano le funzioni interessate. La pagina di supporto afferma: «Poiché ogni gioco è progettato in modo diverso, le funzioni interessate possono variare a seconda del gioco. Poiché le funzioni del gioco vengono aggiornate nel corso del tempo, ulteriori funzioni del gioco potrebbero essere limitate per gli utenti che non hanno confermato la propria età.»

Il blog di giochi Insider-Gaming ha inoltre pubblicato un'e-mail di Sony in cui si afferma che la verifica dell'età sarà introdotta in tutto il mondo quest'anno. Sony cita ragioni di carattere normativo. Questi motivi hanno già portato Discord e «Roblox» ad adottare misure simili. Per Discord, invece, il clamore è stato tale che l'azienda ha rimandato l'introduzione alla fine dell'anno. Le preoccupazioni relative alla protezione dei dati o semplicemente la mancanza di volontà di rivelare la propria identità sono i motivi principali per cui molti si oppongono all'introduzione del sistema.

Questo messaggio potrebbe presto apparire anche sulla tua Playstation.

Fonte: Sony

Sony si affida a Yoti per l'implementazione. Lo stesso servizio viene utilizzato anche per la Xbox di Microsoft. Questo nonostante l'azienda britannica sia stata multata in Spagna per 1,1 milioni di dollari per la cattiva gestione dei dati biometrici. La verifica dell'età avviene tramite una carta d'identità governativa, una scansione facciale o un controllo da parte del gestore di telefonia mobile.

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