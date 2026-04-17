Novità e trend 9 1

Questi sono i nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di aprile 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.4.2026

Il mese di aprile porterà "The Crew Motorfest", un importante gioco di corse, e "Horizon Zero Dawn Remastered", un'esperienza open-world rivisitata, per l'abbonamento Playstation Plus.

Sony lancia la prossima fase del catalogo Playstation Plus ad aprile. Otto titoli saranno aggiunti agli abbonamenti Extra e Premium. I nuovi titoli sono stati annunciati il 15 aprile e saranno disponibili dal 21 aprile.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Wild Arms 4»

Quando: 21 aprile

Dove: PS4, PS5

Anno: 2005



«Wild Arms 4» è un classico gioco di ruolo giapponese dell'era Playstation 2. Segui una storia lineare, esplora le aree e combatti gli avversari in battaglie a turni. Il sistema di combattimento combina meccaniche posizionali con una pianificazione tattica degli attacchi e delle abilità. Oltre alle battaglie, l'attenzione si concentra sui dialoghi, sull'esplorazione e su piccoli enigmi.

La nuova versione integra modifiche tecniche come le funzioni di salvataggio e le opzioni di convenienza, ma non cambia la struttura di base del gioco originale.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«The Crew Motorfest»

Quando: 21 aprile

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«The Crew Motorfest» trasferisce l'azione della serie sull'isola hawaiana di Oʻahu e struttura il gameplay utilizzando delle playlist. Queste serie di corse a tema si concentrano su tipi di veicoli o epoche specifiche.

Prendi parte agli eventi, affronta vari formati di gara o muoviti autonomamente per l'isola. Il comportamento di guida è basato sull'arcade anziché sulla simulazione. I progressi si ottengono completando gli eventi, sbloccando veicoli e contenuti aggiuntivi che diventano gradualmente disponibili.

Recensione «The Crew Motorfest» alla prova: vacanze virtuali alle Hawaii di Domagoj Belancic

«Horizon Zero Dawn Remastered»

Quando: 21 aprile

Dove: PS4, PS5

Vintage: 2017 / Remaster 2025



«Horizon Zero Dawn Remastered» rielabora il gioco originale dal punto di vista tecnico e adatta la presentazione e l'illuminazione agli standard delle parti più recenti della serie. Su PS5 è possibile accedere alla versione rimasterizzata, mentre la Complete Edition è disponibile per il download su PS4.

Controlli Aloy in un mondo aperto in cui le macchine modellano l'ambiente. L'attenzione è rivolta all'esplorazione, al combattimento e alla raccolta di risorse. Le battaglie combinano combattimenti a distanza e corpo a corpo con l'uso tattico di trappole e l'analisi dei punti deboli. La struttura del gioco segue la classica formula open-world con missioni principali, missioni secondarie e aree liberamente esplorabili che sbloccano gradualmente nuove attrezzature e abilità.

Test del prodotto "Horizon Zero Dawn: un gioco che non dimenticherai presto! di Philipp Rüegg

«Football Manager 26 Console»

Quando: 21 aprile

Dove: PS5

Anno: 2025



«Football Manager 26 Console» prende la nota serie manageriale e la adatta alle console. Prendi il controllo di un club e gestisci la pianificazione della squadra, i trasferimenti e l'allineamento tattico. L'attenzione si concentra sui processi decisionali fuori dal campo, mentre le partite vere e proprie si svolgono in una visualizzazione astratta.

Rispetto alla versione per PC, l'interfaccia utente è stata semplificata, ma i sistemi centrali sono rimasti invariati.

Recensione Dal fischio d'inizio all'autogol: «FM26» inciampa nella giungla dell'interfaccia di Kim Muntinga

«Warriors: Abyss»

Quando: 21 aprile

Dove: PS4, PS5

Anno: 2025



«Warriors: Abyss» combina il familiare sistema di combattimento Musou con elementi Roguelite. Affronta grandi gruppi di avversari e costruisci le tue abilità in diversi round. Dopo ogni tentativo, si torna all'inizio, ma si conservano i progressi sotto forma di bonus o personaggi sbloccati.

Le battaglie si basano su rapide sequenze di attacco e sull'eliminazione simultanea di molti nemici. Gli elementi casuali nella struttura dei livelli e le ricompense forniscono varietà tra una corsa e l'altra.

«Scoiattolo con pistola»

Quando: 21 aprile

Dove: PS5

Anno: 2025



«Squirrel with a Gun» è un gioco sandbox in cui controlli uno scoiattolo armato. Il mondo di gioco è liberamente accessibile e offre varie opzioni di interazione con l'ambiente e gli oggetti. Oltre alle armi da fuoco, puoi utilizzare effetti basati sulla fisica per muoverti o superare gli ostacoli. I compiti consistono in piccole sfide, rompicapi e situazioni aperte senza soluzioni fisse.

«The Casting of Franchi Stone»

Quando: 21 aprile

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«The Casting of Frank Stone» è un gioco horror narrativo basato sulle decisioni e sulle loro conseguenze. Si controllano diversi personaggi e si influenza il corso della storia attraverso il dialogo e le azioni.

Il gioco utilizza un linguaggio cinematografico e non è un gioco di ruolo.

Il gioco utilizza uno stile cinematografico incentrato sull'atmosfera e sulla suspense. Il gioco si svolge principalmente attraverso opzioni decisionali, eventi in tempo reale ed esplorazione degli ambienti. Le tue decisioni portano a diverse trame e finali, permettendoti di giocare più volte con esiti diversi.

«Monster Train»

Quando: 21 aprile

Dove: PS5

Anno: 2020



«Monster Train» combina il deckbuilding con la difesa strategica. Gestisci un mazzo di carte con cui evochi unità e usi abilità per fermare ondate di nemici. La particolarità è la suddivisione del campo di gioco in diversi livelli, che devono essere difesi simultaneamente.

Dopo ogni partita, puoi migliorare le carte, provare nuove combinazioni e adattare le strategie. Elementi casuali negli avversari e nelle ricompense garantiscono diverse situazioni di gioco.

Immagine di copertina: Giochi Guerrilla

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







