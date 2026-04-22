Novità e trend 23 6

Il Game Pass diventa più economico, ma "Call of Duty" viene cancellato

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 22.4.2026

Microsoft sta abbassando il prezzo dell'abbonamento a Game Pass. Ma c'è una fregatura: "Call of Duty" non sarà più incluso al lancio.

È stato uno dei motivi principali dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft quattro anni fa. Per la cifra record di 68,7 miliardi di dollari, una delle più grandi aziende di giochi al mondo è entrata a far parte della divisione Xbox. Il gioiello della corona: «Call of Duty». Tra le altre cose, l'obiettivo era quello di arricchire l'offerta di Game Pass. Dopo due anni in cui gli abbonati hanno potuto giocare gratuitamente allo sparatutto militare «» al momento del lancio, è già finita di nuovo.

All'inizio di quest'anno, il gioco è stato lanciato in un'unica soluzione.

Come Microsoft ha annunciato, il prezzo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass scende rispettivamente da 26,99 euro a 20,99 euro al mese e da 14,99 euro a 12,99 euro. In Svizzera, i prezzi sono attualmente invariati a 22,99 franchi per l'abbonamento più costoso e a 13,99 franchi per la versione PC. In cambio, i futuri titoli di «Call of Duty» non saranno più disponibili al lancio, ma verranno aggiunti un anno dopo. I giochi «Call of Duty» esistenti rimarranno inclusi. Altri titoli degli studi di videogiochi Xbox continueranno a comparire nel Game Pass al momento dell'uscita.

Altri titoli degli studi Xbox come «Kiln» di Double Fine continueranno a comparire nel Game Pass al lancio.

Fonte: Double Fine

Calcolato su un anno, il risparmio ammonta quasi esattamente al prezzo di acquisto di «Call of Duty». Questo va a vantaggio soprattutto di chi non ha ancora giocato allo sparatutto.

L'inizio della fine?

Microsoft giustifica la mossa con preferenze e gusti diversi. Non esiste un modello che vada bene per tutti, ma con questo cambiamento sta tenendo conto dei feedback. La mossa arriva appena un mese dopo il cambio di leadership di Xbox. Asha Sharma ha sostituito il CEO di lunga data Phil Spencer. Solo una settimana fa è trapelata una nota di Sharma in cui si affermava che Game Pass era troppo costoso per molti utenti. «Abbiamo bisogno di un rapporto qualità-prezzo migliore. A lungo termine, svilupperemo il Game Pass in un sistema più flessibile che richiede tempo per essere provato e imparato», si legge. Ne abbiamo parlato anche nel podcast di Tech love.

Il prezzo di Game Pass è stato aumentato fino al 50 percento lo scorso ottobre. Il prodotto non sembra essere finanziariamente sostenibile e anche i blockbuster come «Call of Duty» non producono un aumento sostenibile degli utenti. Resta da vedere se questo è l'inizio della fine o se Microsoft troverà un modo per uscire dall'impasse.

Mi piace questo articolo! A 23 persone piace questo articolo







