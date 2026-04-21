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Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile e maggio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 21.4.2026

Nell'Xbox Game Pass di fine aprile, potrai guidare eserciti fantasy in battaglia in "Heroes of Might & Magic: Olden Era", farti strada tra orde di nemici in "Trepang2" e lottare per la sopravvivenza su un pianeta di ghiaccio in "Aphelion".

Microsoft sta proseguendo con Xbox Game Pass. Dopo la prima ondata di aprile, tra il 21 aprile e il 5 maggio verranno aggiunti altri giochi al servizio di abbonamento. La selezione spazia dalle avventure di fantascienza ai sanguinosi sparatutto, fino alla strategia, agli sport sulla neve e ai classici giochi di ruolo.

Ho già presentato alcuni dei titoli del nuovo annuncio nell'articolo precedente. Questi includono «Little Rocket Lab», «Sopa: Tale of the Stolen Potato», «Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors» e «Kiln».

Novità e trend Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2026 di Kim Muntinga

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Aphelion»

Quando: 28 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Aphelion» è un'avventura fantascientifica in terza persona di Don't Nod. Inizierai nei panni dell'astronauta Ariane, che deve sopravvivere dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta ghiacciato. Cerca il suo compagno Thomas, ferito, e combatte per farsi strada in un ambiente ostile.

Poi controlla anche il tuo compagno Thomas.

In seguito controllerai anche Thomas. Il gioco racconta la sua storia da due prospettive. L'attenzione si concentra sull'esplorazione, sull'orientamento e sulla relazione tra i due personaggi.

«Trepang2»

Quando: 29 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Lo sparatutto in prima persona «Trepang2» ti proietta in un futuro prossimo, ti dà abilità sovrumane e ti fa attraversare stanze piene di nemici. Ti muovi velocemente, schivi gli attacchi e usi la potenza di fuoco pura. Invece di una lunga preparazione, è il prossimo passo aggressivo che conta. Gli scontri a fuoco si intensificano rapidamente, le esplosioni e gli attacchi in mischia ti tengono costantemente in movimento.

Il gioco si basa su un'azione di gioco che si basa su un'ampia gamma di combattimenti.

Il gioco si basa sulla pressione, la velocità e la sanguinosa messa in scena. Ci sono delle tattiche, ma sono subordinate al ritmo veloce. Il fattore decisivo è la velocità di reazione, la capacità di controllare gruppi di avversari e la costanza con cui usi le tue abilità.

«Heroes of Might &; Magic: Olden Era» (Anteprima di gioco)

Quando: 29 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Con «Heroes of Might & Magic: Olden Era», torna una serie di strategia tradizionale. Il prequel si concentra sulla strategia fantasy a turni con eroi, eserciti, incantesimi e mappe contese. Esplori il mondo di gioco turno dopo turno, assicurandoti risorse, reclutando unità ed espandendo la tua base di potere. Nelle battaglie non conta la reazione ma la pianificazione: quali unità schierare? Dove le posizioni? Quando usare la magia?

«Slitta il gioco» (Anteprima di gioco)

Quando: 30 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Sledding Game» trasforma gli sport invernali in un parco giochi sociale. Non ti limiti a gareggiare, ma scivoli lungo pendii innevati con altri giocatori, costruisci rampe, provi trucchi e finisci regolarmente nella neve.

La chat vocale di prossimità è un'ottima soluzione.

La chat vocale di prossimità è pensata per rendere gli incontri più spontanei: Chi cade accanto a te non si limita a gridare nella chat di testo, ma ti parla direttamente all'orecchio. Ci sono anche avatar animali personalizzabili, incidenti ragdoll e uno yeti che provoca ulteriori disordini nel mondo di gioco.

«TerraTech Legion»

Quando: 30 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

In «TerraTech Legion» ogni battaglia inizia nell'officina. Costruisci il tuo veicolo da combattimento partendo da singoli blocchi, equipaggia armi e componenti e poi lancia la costruzione contro masse di avversari robotici.

Il gioco combina la costruzione di veicoli con l'azione bullet hell: sempre più nemici, proiettili ed esplosioni si accumulano sullo schermo. Il fattore decisivo è la capacità della tua macchina di resistere alla pressione. Una maggiore potenza di fuoco aiuta, ma può andare a scapito della manovrabilità o della stabilità. Altri componenti modificano il modo in cui il tuo veicolo si guida, si sperona o sopravvive.

«Final Fantasy V»

Quando: 5 maggio

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy V» è uno dei classici capitoli della serie di giochi di ruolo e si concentra sulla libertà ludica all'interno di un'avventura tradizionale. La storia ruota attorno ai cristalli che assicurano l'equilibrio del mondo e a un gruppo di compagni che vengono coinvolti in una minaccia crescente.

Il sistema di lavoro è una delle caratteristiche principali del gioco.

Il sistema di lavoro è una caratteristica fondamentale. I personaggi possono assumere diversi ruoli, come guerrieri, maghi o altre classi specializzate, e di conseguenza imparare nuove abilità. Questo ti permette di comporre il tuo party in modo flessibile e di adattarlo alle battaglie o alle preferenze personali.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Alla fine del mese, diversi titoli spariranno anche dall'Xbox Game Pass. Il 30 aprile, «Citizen Sleeper», «Creatures of Ava», «Dragon Ball Xenoverse 2», «Endless Legend 2», «Goat Simulator», «Goat Simulator Remastered», «Hunt Showdown 1896», «NHL 24» via EA Play e «Revenge of the Savage Planet» lasceranno il servizio.

Le piattaforme interessate variano a seconda del gioco. Alcuni titoli scompaiono da cloud, console e PC, altri solo da singole aree.

Immagine di copertina: Cavallo con cappuccio

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