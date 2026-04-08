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Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.4.2026

Battaglie frenetiche in "Hades II", una dura lotta per la sopravvivenza in "DayZ", costruzioni tranquille in "Planet Coaster 2": Questo è il mix che il Game Pass offre ad aprile.

Aprile, aprile! Fa quello che vuole. Nel caso di Xbox Game Pass, questo significa soprattutto una cosa: tanti giochi in una volta sola. Microsoft ha annunciato un totale di 16 nuovi titoli per la prima ondata del 7 aprile 2026. Questo rende l'aggiornamento insolitamente ampio e copre diversi generi contemporaneamente: dalla strategia alla simulazione, dall'azione ai progetti indie.

Un'altra caratteristica sorprendente è che il Game Pass è un'offerta di giochi che non ha nulla da invidiare a quella di Xbox.

Un'altra caratteristica sorprendente è che alcuni giochi non sono stati completamente ripubblicati, ma sono stati specificamente ampliati per ulteriori piattaforme e livelli di abbonamento.

Un titolo compare anche nella panoramica, ma non è propriamente una delle nuove aggiunte. «Final Fantasy IV» faceva già parte del precedente calo di marzo e aprile, di cui ti ho già parlato.

Novità e trend Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di marzo e aprile 2026 di Kim Muntinga

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«DayZ»

Quando: 8 aprile

Dove: PC

Come: Essential, Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso nel Game Pass, ora disponibile anche per PC



In «DayZ» combatti per la sopravvivenza in un mondo aperto e post-apocalittico. Il mondo di gioco rinuncia completamente alle strutture fisse delle missioni e ti lascia il controllo di come muoverti e di quali obiettivi perseguire. Cerca cibo, equipaggiamento e un riparo, mentre devi affrontare malattie, ferite e condizioni ambientali.

Gli incontri con gli altri giocatori rimangono imprevedibili e possono trasformarsi in qualsiasi momento. Le risorse sono scarse, gli errori vengono penalizzati e le decisioni hanno un impatto immediato. È proprio questa conseguenza che rende l'esperienza di gioco densa e spesso imprevedibile.

«Endless Legend 2» (Anteprima di gioco)

Quando: 8 aprile

Dove: PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso nel Game Pass, ora è disponibile anche nel Game Pass Premium



«Endless Legend 2» si basa sulla classica strategia 4X, ma combina il genere con un mondo che cambia nel corso della partita e crea nuove condizioni. Guiderai una fazione asimmetrica, espanderai il tuo impero, ti assicurerai le risorse, ricercherai le tecnologie e lotterai con le potenze rivali per ottenere l'influenza.

La caratteristica principale è il fatto che il gioco si basa sulla strategia 4X.

Una caratteristica fondamentale è rappresentata dalle diverse fazioni, che non sono solo visivamente diverse tra loro, ma anche sensibilmente diverse in termini di gameplay. Questo significa che ogni campagna è diversa e richiede un proprio approccio.

L'espansione militare è solo una parte del gioco. Anche la diplomazia, le decisioni politiche e la pianificazione a lungo termine giocano un ruolo fondamentale. Non si va semplicemente in guerra con gli eserciti, ma li si schiera come parte di una strategia più ampia. Ci sono anche personaggi eroici che possono influenzare i tuoi progressi e rafforzare il tuo impero in modo mirato.

«FBC: Firebreak»

Quando: 8 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso in Game Pass, ora disponibile anche in Game Pass Premium



In «FBC: Firebreak» assumi il ruolo di un membro del Firebreak, un'unità speciale all'interno di una misteriosa agenzia federale assediata da forze soprannaturali. Il gioco è concepito come uno sparatutto in prima persona cooperativo e si basa molto sul lavoro di squadra. Le missioni si svolgono all'interno di un complesso di edifici invaso da strani fenomeni, caos e creature ostili.

Invece di essere un gioco di squadra, il Firebreak è un'unità speciale dell'agenzia federale che si trova in una situazione di emergenza.

Al posto di una classica ambientazione militare, puoi aspettarti uno scenario che combina l'azione con un'atmosfera volutamente strana e paranormale. L'equipaggiamento, le armi e la coordinazione della squadra giocano un ruolo centrale: dovrai non solo eliminare le minacce, ma anche stabilizzare gli stock e riprendere il controllo. Il gioco vive dell'interazione tra gli scontri a fuoco diretti e l'insolita drammaturgia delle missioni.

«Planet Coaster 2»

Quando: 9 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Con «Planet Coaster 2» costruisci e gestisci il tuo parco divertimenti. L'attenzione non si concentra solo sulle montagne russe, ma anche sulle attrazioni acquatiche, sulle aree a tema e sull'intera infrastruttura di un parco. Progetta le giostre, personalizza gli altriché e le decorazioni e allo stesso tempo cerca di trasformare le idee creative in un'attività funzionante. Il gioco combina quindi molto bene la progettazione e la gestione.

Da un lato, il sistema di costruzione ti dà molta libertà di realizzare le tue visioni. Dall'altro lato, devi prestare attenzione alla soddisfazione dei visitatori, ai prezzi, alle capacità e alla manutenzione. Ogni decisione ha un impatto sulla percezione del tuo parco e sul suo funzionamento economico.

«Tiny Bookshop»

Quando: 10 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Tiny Bookshop» ha un tono molto più tranquillo. Il gioco si concentra su una gestione accogliente e racconta la storia di una piccola libreria mobile in riva al mare. Lasciati alle spalle la vita di tutti i giorni e apri una libreria di seconda mano da allestire in vari luoghi pittoreschi. Metti insieme il tuo assortimento, aggiungi gli articoli più adatti e cerca di fare la selezione giusta per i tuoi clienti.

Al tempo stesso, il gioco è incentrato su una gestione accogliente e racconta la storia di una piccola libreria mobile.

Al tempo stesso, conosci le persone del posto, parli con loro e capisci quali libri e offerte si adattano meglio al loro ambiente. Questa combinazione di gestione e atmosfera è il cuore del gioco. Non si tratta di pressione temporale o di stress, ma di un flusso di gioco tranquillo in cui l'osservazione, la selezione e la presentazione sono più importanti della frenetica ottimizzazione.

«Football Manager 26»

Quando: 13 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso in Game Pass, ora disponibile anche in Game Pass Premium



In «Football Manager 26», non sei tu a controllare il campo, ma la responsabilità dell'intero club. Il gioco si concentra sulla gestione, l'analisi e la pianificazione. Decidi i trasferimenti, la struttura della squadra, l'allenamento, lo sviluppo e l'allineamento tattico. L'obiettivo è quello di formare un quadro sportivo complessivo e coerente a partire da innumerevoli aggiustamenti.

Recensione Dal fischio d'inizio all'autogol: «FM26» inciampa nella giungla dell'interfaccia di Kim Muntinga

«Ade II»

Quando: 14 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC \code(0144) Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hades II» rimane fedele ai punti di forza del suo predecessore ed espande il concetto in un gioco d'azione roguelike ancora più grande. Combatti attraverso un mondo mitologico in ripetuti playthrough, che questa volta si estende oltre il classico mondo sotterraneo. L'attenzione si concentra su battaglie veloci, movimenti evasivi precisi e il costante cambiamento tra attacco, reazione e adattamento.

Ogni corsa è leggermente diversa dalle altre.

Ogni run è leggermente diversa perché le ricompense, i nemici e le possibilità variano. È proprio questo che rende il gioco così rigiocabile. Con nuove aree, un mondo più vasto e la lotta contro il Titano del Tempo, «Hades II» si concentra maggiormente sull'escalation senza sacrificare la sensazione di velocità, precisione e progressione motivante.

«Ha sostituito»

Quando: 14 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Replaced» combina un platform 2.5D cinematografico con una cupa estetica cyberpunk. R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano, è al centro della scena. A livello narrativo, il gioco pone la questione di cosa significhi effettivamente umanità in un mondo tecnologicamente caratterizzato.

L'ambientazione è un mondo alternativo, in cui l'intelligenza artificiale è intrappolata in un corpo umano.

L'ambientazione è un'America alternativa degli anni '80, caratterizzata da segreti, potere aziendale e un'atmosfera da futuro oscuro. In termini di gameplay, «Replaced» combina l'esplorazione, i passaggi platform e l'azione diretta.

«The Thaumaturge»

Quando: 14 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Thaumaturge» è un gioco di ruolo incentrato sulla storia, sulla caratterizzazione dei personaggi, sulle decisioni moralmente difficili e sui combattimenti a turni. Utilizzi le abilità mistiche per leggere le emozioni, rivelare le motivazioni e interagire con i demoni ispirati al folklore. Queste abilità non servono solo per combattere, ma anche per analizzare persone e situazioni. Ciò conferisce al gioco una componente psicologica più forte rispetto a quella di molti giochi di ruolo classici.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Quando: 16 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso nel Game Pass, ora è disponibile anche nel Game Pass Premium



«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered» modernizza il classico gioco di ruolo di Bethesda del 2006 con una nuova grafica e un gameplay rivisitato. Cyrodiil rimane un vasto mondo fantasy che può essere esplorato liberamente, mentre una minaccia dalle pianure dell'Oblivion incombe sulla terra.

Il fascino del gioco risiede nella sua apertura. Sono disponibili missioni principali e secondarie, così come la possibilità di unirsi a diverse fazioni, di sviluppare il proprio personaggio in diverse direzioni e la libertà di organizzare il tempo di gioco come meglio credi.

La versione rimasterizzata è un gioco di ruolo.

La versione rimasterizzata non sostituisce questa struttura, ma la trasforma in una forma più moderna. La nuova qualità visiva e le meccaniche di gioco perfezionate dovrebbero rendere più facile l'accesso al gioco senza modificarne l'essenza.

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«EA Sports NHL 26»

Quando: 16 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S

Come: Ultimate, PC Game Pass

Con «EA Sports NHL 26» l'hockey su ghiaccio diventa protagonista. Il gioco si concentra sui cambi di direzione rapidi, sul controllo diretto e sulla velocità tipica di questo sport. Soprattutto, Ice Q 2.0, alimentato con i dati di NHL Edge, ha lo scopo di perfezionare ulteriormente la sensazione di gioco. C'è anche una nuova modalità Be-A-Pro e le Stagioni HUT. Tuttavia, il fulcro rimane la dinamica sportiva: passaggi precisi, gioco posizionale intelligente, conclusioni difficili e passaggi rapidi tra attacco e difesa.

«Call of Duty: Modern Warfare»

Quando: 17 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Call of Duty: Modern Warfare» è sinonimo di azione sparatutto diretta e concreta con una campagna cinematografica. Il gioco combina un'ambientazione da conflitto moderno con il multiplayer e le missioni cooperative delle operazioni speciali.

La campagna si concentra sull'alta intensità e sulla messa in scena, mentre il multiplayer richiede reazioni rapide, conoscenza della mappa e abilità di tiro precise. Le missioni speciali aggiungono sfide cooperative al pacchetto.

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«Little Rocket Lab»

Quando: 21 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso in Game Pass, ora disponibile anche in Game Pass Premium



«Little Rocket Lab» combina un'atmosfera accogliente con elementi di ingegneria meccanica e gioco di ruolo. Vesti i panni di Morgan, un ingegnere in erba che torna nella sua casa di St Ambroise per aiutare a costruire il razzo di famiglia. Al centro del gioco non c'è solo un sistema di crafting tecnico, ma anche il legame con un luogo e i suoi abitanti. Costruisci macchine, aiuta gli abitanti del luogo con soluzioni pratiche e lavora passo dopo passo per raggiungere un obiettivo più grande.

«Sopa: Storia della Patata Rubata»

Quando: 21 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC, console portatili

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Nota: Già incluso in Game Pass, ora disponibile anche in Game Pass Premium



«Sopa: Tale of the Stolen Potato» si concentra sull'avventura narrativa con un tocco emotivo. Il punto di partenza è un piccolo compito quasi quotidiano: Miho deve recuperare una patata dalla dispensa per sua nonna. Tuttavia, questo semplice momento si trasforma in un viaggio in un mondo magico, pieno di personaggi idiosincratici, luoghi insoliti e incontri simbolici.

Il gioco ti porta a scoprire un mondo magico, pieno di personaggi idiosincratici, luoghi insoliti e incontri simbolici.

Il gioco ti porta nelle profondità del Sud America ed esplora il significato di ciò che le persone tramandano.

«Vampire Crawlers»

Quando: 21 aprile

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, Handheld, PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Vampire Crawlers» prende elementi familiari dai giochi di sopravvivenza e li trasferisce in un sistema a turni. Ti muovi attraverso i dungeon, prendi decisioni sulle carte e sulle abilità e metti insieme gradualmente la tua costruzione.

A differenza dei rappresentanti del genere orientati al tempo reale, qui sei tu stesso a stabilire il ritmo. Ogni azione è deliberata e ha un impatto diretto sul corso del gioco. Questo sposta l'attenzione dalla reazione alla pianificazione e alla visione d'insieme. I livelli generati in modo casuale fanno sì che ogni corsa si sviluppi in modo diverso e che si creino nuove situazioni. Allo stesso tempo, però, il gioco non è solo un gioco di ruolo.

Al tempo stesso, il gioco ti incoraggia ad adattare continuamente la tua strategia e a valutare i rischi. Il mix di deckbuilding, dungeon crawling e struttura roguelite crea un sistema che si basa sulla ripetizione senza sentirsi identico e ti permette di provare nuovi approcci a ogni round.

«Kiln»

Quando: 23 aprile

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, console portatili, PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Kiln» combina il design creativo con il multiplayer competitivo. Crei i tuoi personaggi, la cui forma, peso e struttura hanno un'influenza diretta sulle loro caratteristiche nel gioco. Questi si sfidano poi in arene, dando vita a un sistema che unisce strettamente design e gameplay. Le battaglie sono veloci e si basano su una reazione immediata, mentre il design scelto detta lo stile di gioco.

Diversi design portano a un'evoluzione del gioco.

Disegni diversi portano a punti di forza e di debolezza diversi, consentendo di sviluppare una varietà di strategie. Allo stesso tempo, il processo creativo rimane centrale: puoi adattare continuamente i tuoi personaggi e provare nuovi approcci. Il gioco vive di questa alternanza tra creazione e attacco, creando una dinamica che si rinnova in ogni partita.

Immagine di copertina: Activision

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