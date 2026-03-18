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Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di marzo e aprile 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2026

Con "South of Midnight", "Like a Dragon: Infinite Wealth" e "Clair Obscur: Expedition 33", Microsoft sta ampliando l'Xbox Game Pass con nuove e accattivanti aggiunte: dai giochi d'avventura surreali ai grandi giochi di ruolo.

Se stai pensando che il tuo backlog si sta lentamente riducendo, ci sono brutte notizie: Microsoft ha annunciato la prossima ondata di giochi Game Pass. Un totale di undici nuovi titoli saranno aggiunti al catalogo nelle prossime settimane.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«South of Midnight»

Quando: 18 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Con «South of Midnight», Xbox presenta un gioco d'azione e avventura stilisticamente indipendente, fortemente caratterizzato dal folklore del sud e dal realismo magico. Vesti i panni di Hazel, una giovane donna che si trova ad affrontare poteri soprannaturali in una versione moderna e rurale del Sud americano. Qui i miti non sono storie astratte, ma parte di una realtà che è visibilmente fuori controllo. Il tuo compito è quello di riparare questo mondo rotto pezzo per pezzo.

Lo stile visivo si distingue chiaramente.

Lo stile visivo si distingue chiaramente: i personaggi sembrano modelli in stop-motion fatti a mano, soprattutto nelle scene tagliate. L'estetica artificiale, volutamente un po' inquieta, crea un'atmosfera familiare e allo stesso tempo subliminalmente inquietante. In termini di gameplay, il gioco si concentra sul classico combattimento in terza persona con manovre evasive, attacchi in mischia e abilità magiche che si sbloccano e si combinano tramite un albero delle abilità.

Recensione Prova di "South of Midnight": una fiaba giocabile con una grafica da sogno e un sistema di combattimento scialbo di Domagoj Belancic

Anche la piattaforma e il movimento giocano un ruolo importante. Ti arrampichi, salti e ti muovi in aree compatte e interconnesse invece che in un mondo aperto. La storia si sviluppa non solo attraverso le scene, ma soprattutto attraverso gli incontri, i dettagli ambientali e la guida nel mondo di gioco. Questo crea un flusso di gioco che combina una tranquilla esplorazione con battaglie impegnative.

«The Alters»

Quando: 18 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Alters» ha un approccio insolito e combina meccaniche di sopravvivenza con un'idea incentrata su percorsi di vita alternativi. Vesti i panni di un uomo che è rimasto bloccato su un pianeta alieno e crea diverse versioni di se stesso. Questi alter ego si basano sulle decisioni che avresti preso in un'altra vita.

Recensione Tra simulazione di costruzione e avventura di sopravvivenza: "The Alters" alla prova di Kevin Hofer

Ognuno di questi personaggi ha le proprie abilità, ma anche le proprie personalità e i propri conflitti. Questo crea un sistema in cui non solo devi gestire le risorse, ma anche tenere conto delle tensioni interpersonali. Man mano che espandi la tua base ed esplori l'ambiente, all'interno del tuo gruppo si sviluppano delle dinamiche che tu puoi influenzare attivamente.

«Disco Elysium - The Final Cut»

Quando: 19 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Con «Disco Elysium», un gioco di ruolo che rompe deliberatamente le aspettative si fa strada nel Game Pass. Assumi il ruolo di un detective che ha il compito di risolvere un caso di omicidio e allo stesso tempo di ricostruire il proprio passato. Non troverai i classici combattimenti. Al contrario, l'attenzione si concentra sul dialogo, sulle decisioni e sui monologhi interiori.

Il sistema centrale si basa su abilità che agiscono come voci indipendenti e intervengono attivamente nelle conversazioni. Di conseguenza, influenzano il modo in cui interpreti le situazioni e le opzioni a tua disposizione. Le decisioni sono raramente chiare e spesso si trovano in zone grigie dal punto di vista morale. Il fascino particolare deriva dalla profondità dei dialoghi e dall'atmosfera densa, supportata da uno stile grafico di grande impatto.

«Like a Dragon: Infinite Wealth»

Quando: 24 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Like a Dragon: Infinite Wealth» combina le classiche meccaniche dei JRPG con una messa in scena moderna e una struttura di gioco aperta. Al centro ci sono Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, le cui storie si svolgono in parallelo e si completano a vicenda dal punto di vista tematico. La storia ti porta attraverso varie ambientazioni, tra cui, per la prima volta, un vasto ambiente alle Hawaii con numerose attività e aree urbane densamente progettate.

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Il sistema di combattimento rimane a turni, ma offre molte più opzioni tattiche. Il posizionamento gioca un ruolo maggiore, così come l'interazione con l'ambiente durante le battaglie. In questo modo le battaglie risultano più dinamiche rispetto alle versioni precedenti. Allo stesso tempo, il gioco vive della sua portata narrativa. Argomenti seri e conflitti personali si alternano a missioni secondarie e mini-giochi volutamente assurdi.

Il gioco vive della sua portata narrativa.

«Absolum»

Quando: 25 marzo

Dove: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Absolum» combina le classiche meccaniche da picchiaduro con elementi del genere roguelite e si concentra su combattimenti veloci e diretti. Ti muovi in un mondo fantasy e oscuro in cui attacchi, manovre evasive e combo si intrecciano e richiedono un buon tempismo.

La struttura di gioco si basa su una serie di elementi di base che non sono stati utilizzati.

La struttura del gioco si basa su percorsi ripetibili che si differenziano per elementi casuali. Questo significa che ogni round è diverso dall'altro e ti incoraggia ad adattare continuamente il tuo stile di gioco, sbloccando al contempo miglioramenti a lungo termine che espandono in modo permanente le tue abilità.

«Nova Roma» (Anteprima di gioco)

Quando: 26 marzo

Dove: PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«Nova Roma» è un gioco di costruzione di città in ambientazione storica che ti permette di costruire la tua versione dell'antica Roma. Pianifica le reti stradali, gestisci le risorse e fai in modo che la tua popolazione cresca e venga rifornita. I sistemi economici, sociali e politici si intrecciano e influenzano direttamente lo sviluppo della tua città.

L'attenzione è rivolta alla pianificazione strategica e all'uso efficiente di risorse limitate. Le catene di produzione, le infrastrutture e la soddisfazione dei residenti devono essere attentamente bilanciate.

«Il lungo buio»

Quando: 30 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Long Dark» si concentra su un'esperienza di sopravvivenza realistica in una regione selvaggia e ghiacciata. Combatti contro il freddo, la fame e la stanchezza mentre raccogli risorse e cerchi di sopravvivere il più a lungo possibile. Gli elementi soprannaturali non giocano alcun ruolo, ma la sfida proviene esclusivamente dalla natura e dalle sue condizioni.

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Il gioco richiede lungimiranza. Devi pianificare le scorte, valutare i rischi e tenere d'occhio l'ambiente circostante. Gli errori possono avere conseguenze immediate, ad esempio se rimani fuori troppo a lungo o se utilizzi in modo scorretto risorse importanti. Allo stesso tempo, si crea un'atmosfera calma, quasi meditativa, che contrasta con la minaccia costante. Il mondo ha un design ridotto ma credibile. La storia è raccontata con moderazione e si sviluppa attraverso oggetti trovati e dettagli ambientali.

«Resident Evil 7: Biohazard»

Quando: 31 marzo

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Resident Evil 7: Biohazard» racconta la storia del survival horror da una prospettiva in prima persona, concentrandosi sull'atmosfera e sull'incertezza. Esplori una tenuta remota nell'America rurale alla ricerca del tuo partner scomparso e cadi sotto il controllo di una famiglia inquietante. L'ambiente circostante è angusto, confuso e deliberatamente progettato per rendere difficile l'orientamento.

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Le risorse sono scarse, i combattimenti sono rischiosi e spesso evitabili. Invece dell'azione, il gioco si concentra sulla tensione che nasce dalla minaccia costante e dalle possibilità limitate. Il design del suono e l'illuminazione giocano un ruolo centrale e rafforzano la sensazione di non essere mai veramente al sicuro.

«Barbie Horse Trails»

Quando: 2 aprile

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Barbie Horse Trails» offre un'esperienza di gioco tranquilla e accessibile incentrata sulla cura e l'esplorazione dei cavalli. Ti muovi in un ambiente aperto, curando i tuoi animali e completando vari compiti che sono chiaramente strutturati e facili da capire. L'attenzione si concentra su un progresso rilassato piuttosto che sulla competizione o su sistemi complessi.

Le meccaniche di gioco sono volutamente mantenute semplici, rendendo il titolo particolarmente adatto ai giocatori più giovani o ai giocatori occasionali. Allo stesso tempo, il mondo aperto offre una libertà sufficiente per esplorarlo al proprio ritmo.

«Clair Obscur: Expedition 33»

Quando: 02 aprile

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud, Palmari

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Clair Obscur: Expedition 33» si basa su un concetto di gioco di ruolo che funziona fortemente grazie alla sua identità visiva e all'atmosfera. Il mondo di gioco sembra un dipinto vivente e combina elementi surreali con un'atmosfera cupa. Accompagni un gruppo in una spedizione il cui background è strettamente legato ad argomenti esistenziali e a una misteriosa minaccia.

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Il sistema di combattimento combina le classiche meccaniche dei giochi di ruolo con la moderna messa in scena e si basa sul tempismo e su input mirati durante le azioni. Questo crea un sistema ibrido che combina la pianificazione strategica con la partecipazione attiva. Allo stesso tempo, il gioco pone grande enfasi sulla messa in scena. La storia non viene raccontata solo attraverso i dialoghi, ma anche attraverso le immagini, la musica e gli stati d'animo.

«Final Fantasy IV»

Quando: 7 aprile

Dove: Xbox Serie X|S, PC, Cloud

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Il gioco finale è «Final Fantasy IV», un classico della storia dei JRPG. Accompagni il Cavaliere Oscuro Cecil in un viaggio caratterizzato da conflitti morali e crescita personale.

Il gioco si basa su un'ambientazione che non ha nulla da invidiare a quella del gioco.

Il gioco si basa su un classico sistema di combattimento a turni e su una storia chiaramente strutturata. È proprio questa semplicità che rende l'esperienza di gioco facile da capire. La nuova edizione modernizza la presentazione senza cambiare l'essenza originale.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Alla fine del mese dovrai dire addio a due titoli. Entrambi i giochi scompariranno dal servizio il 31 marzo 2026.

«Peppa Pig: World Adventures»

«Mad Streets»

Immagine di copertina: Sandfall Interattivo

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