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Sony AI: il robot da ping pong Ace batte i professionisti umani

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 24.4.2026

Un robot gioca a ping pong secondo le regole ufficiali e batte avversari esperti. Con Ace, Sony AI dimostra quanto l'intelligenza artificiale sia già avanzata nelle competizioni fisiche reali.

Un servizio con un forte topspin, un contrattacco fulmineo, un lungo rally. Quella che sembra una classica partita di tennis da tavolo ha una differenza fondamentale: da una parte del tavolo non c'è un umano, ma un robot. Il suo nome è Ace. È stato sviluppato da Sony AI e gioca a un livello che prima era riservato solo a giocatori molto bravi.

Sony AI ha presentato ufficialmente Ace nell'aprile 2026, accompagnato da una pubblicazione scientifica sulla rivista Nature. Secondo Sony AI, Ace gareggia secondo le regole ufficiali della Federazione Internazionale di Tennis Tavolo (ITTF)

Come riporta Reuters, Ace ha vinto tre delle cinque partite contro giocatori amatoriali d'élite negli incontri descritti nell'articolo tecnico dell'aprile 2025. Tuttavia, in quell'occasione il robot ha perso due volte contro i professionisti. Secondo Sony AI, Ace ha poi sconfitto giocatori professionisti anche nel dicembre 2025 e nel marzo 2026.

Classificazione dei livelli di gioco: giocatori d'élite vs. professionisti Sony AI definisce i giocatori amatoriali molto forti come giocatori d'élite. Secondo lo studio di Nature, ognuno di loro ha più di dieci anni di esperienza e si allena in media circa 20 ore a settimana, ma non gioca in un campionato professionistico. I professionisti, invece, sono giocatori attivi del principale campionato giapponese di tennis da tavolo che competono a livello professionale e di solito a tempo pieno.

Perché il tennis da tavolo tra tutti gli sport?

Il tennis da tavolo è stato considerato per decenni una disciplina particolarmente difficile nella robotica. La pallina è piccola, veloce e ruota fortemente. Un sistema deve rilevare la sua traiettoria praticamente in tempo reale, classificare lo spin, pianificare il proprio colpo e attuare immediatamente il movimento. Anche lievi ritardi decidono se la pallina atterra sul tavolo, si incastra nella rete o viene mancata. Sony AI descrive proprio questa combinazione di percezione, pianificazione e rapidità di esecuzione come una delle grandi frontiere aperte dell'intelligenza artificiale fisica.

Ace si basa sull'esperienza di Sony e di altri ricercatori.

Ace si basa sulle precedenti pietre miliari dell'IA, ma fa un ulteriore passo avanti. La stessa Sony AI si riferisce alla linea di sviluppo che va da Deep Blue ad AlphaGo fino a GT Sophy, l'AI da corsa per Gran Turismo. La differenza fondamentale è che questi sistemi operavano principalmente in spazi digitali o altamente simulati. Ace ora porta principi di apprendimento simili nel mondo fisico, dove la sfocatura, le proprietà dei materiali, l'attrito, le traiettorie e l'imprevedibilità umana giocano un ruolo molto più importante.

Come funziona Ace

Tecnicamente, Ace combina diversi componenti. Il sistema utilizza nove telecamere sincronizzate e diverse unità di elaborazione delle immagini, integrate da un innovativo sistema di percezione con sensori basati sugli eventi. Il robot viene controllato utilizzando un approccio di controllo basato sull'apprendimento profondo per rinforzo.

I sensori rilevano il livello di gravità del robot.

I sensori rilevano la traiettoria e la rotazione della palla, da cui il sistema di controllo calcola il movimento appropriato in frazioni di secondo. In questo modo Ace realizza ciò che è fondamentale nel tennis da tavolo: posizionamento preciso, tempismo pulito e rimbalzi controllati.

Il giocatore professionista di tennis da tavolo Taira Mayuka gareggia contro il robot da tennis da tavolo Ace di Sony a Tokyo.

Fonte: Sony AI

Inoltre, c'è una piattaforma robotica appositamente sviluppata con otto articolazioni. Secondo il responsabile del progetto Peter Dürr, questo design non è casuale, ma è il minimo richiesto per eseguire colpi a livello agonistico. Il robot non deve solo portare la racchetta nella posizione corretta, ma anche allinearla con precisione e generare l'accelerazione necessaria. Solo la combinazione di tecnologia dei sensori, controllo e meccanica rende il tutto competitivo.

Anche l'approccio all'allenamento è entusiasmante. Ace si è prima allenato completamente nella simulazione e poi ha trasferito ciò che aveva imparato alla macchina reale. Proprio questa fase è considerata particolarmente difficile nella robotica. Ciò che funziona nella simulazione spesso fallisce nella pratica a causa di minime deviazioni nei materiali, nei tempi o nei movimenti. Il fatto che Ace riesca a fare questo salto è ciò che rende il progetto così notevole.

Non un trucco sleale, ma una prova di equità

Sony sottolinea che Ace non è destinato a vincere grazie a vantaggi meccanici grezzi. Il team ha fatto uno sforzo consapevole per creare condizioni comparabili. Il robot non dovrebbe quindi limitarsi a colpire più forte o più veloce di un umano, ma dovrebbe giocare a ping pong in condizioni di equità.

Ace è ancora un sistema di ricerca che si basa su un ambiente controllato. Tuttavia, come studio di fattibilità, dimostra quanto l'intelligenza artificiale fisica sia già avanzata.

Immagine di copertina: Sony AI

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