Nintendo aumenta il prezzo dello Switch 2

Novità e trend
La carenza di stoccaggio è destinata a durare ancora per anni
di Kevin Hofer
Nintendo aumenterà il prezzo dello Switch 2 di 30 euro in Europa, ma solo a partire dal 1° settembre.
Nintendo non dice molto nel comunicato stampa sull'aumento dei prezzi. L'azienda cita le mutate condizioni di mercato e le prospettive dell'economia globale come motivo dell'aumento. In altre parole, la crisi di memoria esacerbata dal boom dell'intelligenza artificiale sta raggiungendo la Switch dopo la Playstation.
Dal 1° settembre 2026, il prezzo di vendita consigliato per lo Switch 2 in Europa sarà di 499,99 euro invece dei precedenti 469,99 euro. L'aumento di 30 euro corrisponde a un incremento del 6,38 percento. Nintendo non fornisce alcuna informazione per la Svizzera, ma indica che i prezzi saranno aumentati anche in altre regioni «» . L'aumento di prezzo è più basso in Europa. La console costerà l'8,06 percento in più in Canada e l'11,11 percento in più negli Stati Uniti.
In Giappone, Nintendo sta già aumentando il prezzo della Switch 2 in lingua giapponese del 20 percento dal 25 maggio. Tuttavia, la versione multilingue non diventerà più costosa nel negozio «My Nintendo». In patria, il produttore sta già aumentando i prezzi delle vecchie Switch OLED, Switch e Switch Lite con cifre esatte. Nintendo si limita a prospettare questi aumenti per gli altri paesi, ma non ha ancora comunicato i nuovi prezzi.
Nintendo Switch Online diventerà più costoso solo in Giappone e Corea del Sud, secondo le informazioni attuali.
La Switch 2 non è l'unica console che è diventata più costosa a causa della crisi di stoccaggio. Sony ha recentemente aumentato il prezzo della Playstation 5 il 2 aprile. un anno prima, Sony ha aumentato il prezzo della sua console.
Nell'ultimo quarto trimestre con l'importante attività natalizia Sony ha venduto 1,5 milioni di PS5. Si tratta di un calo del 46 percento rispetto all'anno precedente. Oltre all'età della console, è probabile che anche l'aumento dei prezzi abbia avuto un ruolo in questa situazione, anche se l'ultimo aumento è avvenuto solo in un secondo momento.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti