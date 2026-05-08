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Nintendo aumenta il prezzo dello Switch 2

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 8.5.2026

Nintendo aumenterà il prezzo dello Switch 2 di 30 euro in Europa, ma solo a partire dal 1° settembre.

Nintendo non dice molto nel comunicato stampa sull'aumento dei prezzi. L'azienda cita le mutate condizioni di mercato e le prospettive dell'economia globale come motivo dell'aumento. In altre parole, la crisi di memoria esacerbata dal boom dell'intelligenza artificiale sta raggiungendo la Switch dopo la Playstation.

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Aumento dei prezzi più basso in Europa

Dal 1° settembre 2026, il prezzo di vendita consigliato per lo Switch 2 in Europa sarà di 499,99 euro invece dei precedenti 469,99 euro. L'aumento di 30 euro corrisponde a un incremento del 6,38 percento. Nintendo non fornisce alcuna informazione per la Svizzera, ma indica che i prezzi saranno aumentati anche in altre regioni «» . L'aumento di prezzo è più basso in Europa. La console costerà l'8,06 percento in più in Canada e l'11,11 percento in più negli Stati Uniti.

Console CHF 382.– Nintendo Switch 2 224

In Giappone, Nintendo sta già aumentando il prezzo della Switch 2 in lingua giapponese del 20 percento dal 25 maggio. Tuttavia, la versione multilingue non diventerà più costosa nel negozio «My Nintendo». In patria, il produttore sta già aumentando i prezzi delle vecchie Switch OLED, Switch e Switch Lite con cifre esatte. Nintendo si limita a prospettare questi aumenti per gli altri paesi, ma non ha ancora comunicato i nuovi prezzi.

L'andamento dei prezzi dello Switch 2 nel nostro paese negli ultimi tre mesi.

Nintendo Switch Online diventerà più costoso solo in Giappone e Corea del Sud, secondo le informazioni attuali.

Sony ha già reso la PS5 più costosa diverse volte

La Switch 2 non è l'unica console che è diventata più costosa a causa della crisi di stoccaggio. Sony ha recentemente aumentato il prezzo della Playstation 5 il 2 aprile. un anno prima, Sony ha aumentato il prezzo della sua console.

Nell'ultimo quarto trimestre con l'importante attività natalizia Sony ha venduto 1,5 milioni di PS5. Si tratta di un calo del 46 percento rispetto all'anno precedente. Oltre all'età della console, è probabile che anche l'aumento dei prezzi abbia avuto un ruolo in questa situazione, anche se l'ultimo aumento è avvenuto solo in un secondo momento.

Immagine di copertina: shutterstock.com/Wachiwit

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