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Anche questo: si profila un aumento dei prezzi delle CPU

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

I chip di memoria sono seguiti dai processori: i produttori di PC e server sono alle prese con una crisi di approvvigionamento sempre più grave per le CPU di Intel e AMD. I tempi di consegna stanno esplodendo, i prezzi aumentano e non c'è una fine in vista.

Come riporta Nikkei Asia, alla fine di febbraio è emerso un notevole divario tra le quantità di CPU richieste e quelle disponibili presso i grandi produttori di PC come HP e Dell. Da allora, la situazione è ulteriormente peggiorata.

Il tempo medio di consegna di un processore è passato da una o due settimane in passato alle attuali otto-dodici settimane - in casi estremi anche fino a sei mesi. Allo stesso tempo, i prezzi sono aumentati in media del 10-15 percento e Intel e AMD hanno annunciato ulteriori aumenti di prezzo per tutte le serie di CPU rispettivamente a partire da marzo e aprile. Da aprile a giugno, la situazione di tensione è destinata a peggiorare, il che probabilmente porterà a prezzi ancora più alti.

Il boom dell'intelligenza artificiale sarebbe la causa

La crisi è determinata dalla fame sfrenata di potenza di calcolo dell'IA. Le capacità produttive e i materiali sono sempre più riservati ai giganti dei chip AI come Nvidia, Broadcom, Google e Amazon. Inoltre, il boom dei data center AI sta facendo aumentare la domanda di server convenzionali - e tutti hanno bisogno di CPU. Secondo un analista di Counterpoint Research, quest'anno il mercato dei server crescerà di quasi il 15%, mentre Intel potrà espandere la propria capacità solo di una sola cifra.

I chip ARM guadagnano terreno

La carenza di processori x86 - l'architettura alla base di tutte le CPU Intel e AMD - sta facendo il gioco della concorrenza. Il fornitore britannico di chip Arm ne sta beneficiando: Secondo Asus, il quinto produttore di PC al mondo, circa il 30% dei PC Copilot dell'azienda è già dotato di processori basati su Arm, rispetto al 20% circa della fine dello scorso anno. Arm sta guadagnando peso anche nel mercato dei server, recentemente con la nuova CPU per server Vera di Nvidia e con una mossa sorprendente da parte di Arm stessa: Il gruppo sta lanciando per la prima volta sul mercato un proprio prodotto di CPU per server, mettendosi in diretta concorrenza con i precedenti detentori di licenze.

Non è chiaro se e quando la situazione si attenuerà. Sia Intel che AMD sono alle prese con ostacoli strutturali. Intel sta cercando di aumentare l'utilizzo della capacità dei propri impianti di produzione e sta riscontrando dei colli di bottiglia nei substrati dei chip, nei materiali di supporto e nei connettori dei chip. AMD, che fa produrre i suoi chip esclusivamente da TSMC e Samsung, deve farsi valere contro i pesi massimi dell'intelligenza artificiale come Nvidia e Google. Finché non ci sarà un vero sollievo, gli acquirenti di PC e server potranno aspettarsi tempi di attesa più lunghi e prezzi più alti.

Per ora nessun aumento dei prezzi da Digitec Galaxus

Come cliente finale del nostro negozio, al momento non noterai nulla. I prezzi sono stabili. Eppure. Sono già stati annunciati aumenti di prezzo. Sorprendentemente, Intel ha appena rilasciato i nuovi processori Core Ultra 200 a un prezzo relativamente basso . Non è detto che rimanga tale per molto tempo.

Immagine di copertina: Shutterstock / Yankovsky88

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