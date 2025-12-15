Novità e trend 68 55

La carenza di stoccaggio è destinata a durare ancora per anni

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 15.12.2025

Non è una novità: i prezzi delle memorie RAM e NAND stanno aumentando. SK Hynix è il primo produttore a dire per quanto tempo dovrai scavare nelle tue tasche per acquistare la memoria. Spoiler: molto tempo.

In una riunione interna, il produttore di semiconduttori SK Hynix ha previsto quanto durerà la carenza di memoria: la RAM rimarrà costosa fino al 2028 compreso. Lo riporta Techpowerup.

La cosa più interessante è che saranno particolarmente colpite le memorie DRAM, come le DDR5 o le DDR4. Queste memorie sono utilizzate nei PC e nelle console. Tuttavia, i tipi di memoria più avanzati, HBM e SOCAMM, non saranno interessati. Questi sono utilizzati nei prodotti di intelligenza artificiale come le GPU e i server. Il produttore vuole aumentare le capacità di produzione in questo caso.

Nessuna via d'uscita dalla carenza

Questo è un altro boccone amaro per chi vuole aggiornare il proprio PC o costruirne uno nuovo. All'inizio di dicembre, Crucial, un importante produttore di RAM e SSD, ha annunciato che avrebbe voltato le spalle al mercato consumer. Il fatto che Samsung voglia spostare le sue capacità produttive verso la memoria DRAM è probabilmente una goccia nel mare. La decisione di Samsung non si basa sulla solidarietà, ma sul profitto: Perché anche la memoria DRAM sarà probabilmente divorata dall'industria dell'intelligenza artificiale, con un margine paragonabile a quello della memoria HBM.

Non solo la RAM colpita

Parlando dell'industria dell'AI: il suo appetito non si limita alla RAM. Anche la memoria NAND e i dischi rigidi costano attualmente molto di più rispetto a un anno fa. Ne ho parlato già alla fine dell'estate /page/ki-boom-will-ssds-and-hdds-the-new-graphics-cards-39618. Da allora i prezzi sono aumentati continuamente, come scrive Heise. Rispetto all'estate, il costo delle SSD è aumentato in alcuni casi del 40 percento. Questo vale anche per le schede grafiche.

Questo è anche il caso del nostro negozio. Il popolare Samsung 990 Pro con 2 terabyte di spazio di archiviazione costava circa 150 franchi a ottobre, ora ne costa circa 200. Il salto di prezzo per i dischi rigidi non è altrettanto grande. Il WD Red Plus con 8 terabyte di spazio di archiviazione costa attualmente circa 210 franchi rispetto ai 170 franchi di ottobre. Tuttavia, la differenza è enorme e il buco nel portafogli è grande.

Un'analisi del ricercatore di mercato Trendforce ipotizza che i prezzi dello storage continueranno a salire. Per il momento non si intravede una fine a questo sviluppo. Speriamo che almeno gli SSD e i dischi rigidi tornino a essere più economici prima del 2028.

C'è persino la minaccia di un calo delle prestazioni

In una ulteriore analisi, Trendforce parla già di imminenti declassamenti delle specifiche. I prezzi elevati della memoria si ripercuotono anche sui prodotti finiti, come notebook e smartphone. I produttori saranno quindi costretti ad aumentare i prezzi. Come se non bastasse, potrebbero anche tagliare i componenti e quindi ridurre le specifiche. Questo comporterebbe un calo delle prestazioni. Invece di 12 gigabyte di memoria, gli smartphone potrebbero offrire solo 8 gigabyte. I dispositivi entry-level sarebbero addirittura concepibili con soli 4 gigabyte. Lo stesso vale per tutti gli altri dispositivi dotati di memoria integrata, come i notebook o i PC già pronti per l'uso.

Immagine di copertina: G.Skill

