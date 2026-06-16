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Commodore cavalca l'onda retrò con un cellulare a conchiglia

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.6.2026

Se ti prendi il Commodore Callback 8020, avrai più tempo per giocare sul tuo C64. Su questo telefono a conchiglia, i social media, il browser e la posta elettronica sono bloccati.

Nell'estate del 2025, con Peri Frantic , un fan ha preso le redini della Commodore. Dopo due riedizioni di vecchi modelli di C64, l'azienda presenta un telefono a conchiglia che non cavalca l'onda retrò solo dal punto di vista estetico. Dato che sul Callback 8020 le app dei social media sono bloccate e l'inserimento di testo è possibile solo tramite T9, dovrebbe aiutarti a passare meno tempo sul smartphone.

Niente social media, ma il 99 percento di tutte le app Android

Che sia bianco, blu trasparente o dorato: tutte e cinque le varianti di colore del Commodore Callback 8020 sprigionano fascino retrò. Il telefono a conchiglia offre accesso a Internet tramite Wi-Fi o 4G, ma si impone dei limiti per non diventare un dispositivo da doomscrolling.

La versione blu trasparente del Commodore Callback.

Fonte: Commodore

Così, app di social media, browser, programmi di posta elettronica o app tipiche per il lavoro come Teams sono bloccate di sistema sul Callback. Il touchscreen è disattivato e l'inserimento di testo avviene tramite T9 usando i tasti di selezione. Quindi nelle chat è meglio essere concisi.

Come software viene utilizzato Sailfish OS di Jolla. Il proseguimento dell'ex software Nokia finlandese dovrebbe mantenere i tuoi dati al sicuro e garantire comunque che il 99 percento di tutte le app Android funzioni sul flip phone. Le eccezioni sono le categorie bloccate menzionate. Resta da vedere quali applicazioni si potranno controllare in modo pratico tramite i tasti.

Classico look argentato.

Fonte: Commodore

Una volta aperto, ti trovi davanti a un display IPS da 3,25 pollici con una risoluzione di 640 × 480 pixel. Se per te non è abbastanza retrò: lo schermo da 1,77 pollici sul coperchio è un display fluorescente o Digitron. Per evitare che si illumini l'intero display, Commodore ha integrato un LED di notifica sul coperchio.

Anche dal punto di vista acustico il retrò la fa da padrone. Il Callback dispone di una radio FM, supporta l'audio HD e riproduce i suoni del chip SID del C64. Nella confezione sono inclusi delle cuffie con cavo.

Queste cuffie sono incluse nella confezione.

Fonte: Commodore

Il processore utilizzato è il Mediatek Helio G81. È affiancato da quattro gigabyte di RAM. La memoria interna è di 64 gigabyte ed è espandibile fino a 256 gigabyte con una scheda microSD. Una scheda da 32 gigabyte è inclusa nella confezione. Potrebbe servire presto, dato che sono preinstallati una selezione di giochi classici e attuali per C64, oltre a «Snake» – in ricordo di Nokia. Inoltre, puoi scattare foto con una fotocamera da 48 megapixel. Unico svantaggio: la scheda di memoria occupa lo stesso spazio della seconda scheda SIM / SIM, che può essere inserita.

Il Callback 8020 si ricarica tramite USB-C e la batteria da 1550 mAh può essere rimossa come un tempo senza attrezzi. Inoltre, puoi sostituire la cover del cellulare a conchiglia con altri colori. La sua cerniera, tra l’altro, è stata testata per 200.000 movimenti. Se lo apri e chiudi 50 volte al giorno, dovrebbe durare quasi undici anni.

Tutti i dettagli nella panoramica

Fonte: Commodore

Prezzo e disponibilità

Al momento, sul sito di Commodore puoi solo iscriverti a una lista d'attesa, ma in cambio ricevi comunque uno sconto di 50 dollari sul prezzo di 549 dollari. Ma in questo modo pagherai comunque più di quanto costerebbe uno dei nuovi C64. La fase di preordine inizierà presumibilmente il 30 giugno e la consegna degli ordini è prevista per l'inverno.

Lo vuoi in oro?

Fonte: Commodore

Commodore spedisce anche in Europa e converte il prezzo ridotto a circa 397,77 franchi o 431,75 euro. A questo si aggiungono le tasse e i dazi doganali all'importazione, mentre non ci sono ancora indicazioni sulle spese di spedizione.

Immagine di copertina: Commodore

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