Novità e trend 0 0

Questo è il robot aspirapolvere più folle della fiera, in realtà sono due

Una combinazione creativa: l'iRobot Duo è composto da due robot per la pulizia. Un grande aspirapolvere e lavapavimenti che pulisce a fondo anche i tappeti e un piccolo robot aspirapolvere standard.

Con la sua forma a barile, l'iRobot Duo sembra più una strana stazione base mentre se ne sta in un angolo allo stand del produttore all'IFA. Ma all'improvviso, questo oggetto si mette in moto.

Solo allora noto le ruote e il rullo. In effetti, la stazione base stessa è anche un robot che pulisce il pavimento. Qui viene utilizzato un mocio a rullo spesso sei centimetri, che sfrega con una pressione di 46 Newton. Con questo, il robot mira a raggiungere la qualità di un aspirapolvere lavapavimenti. Aspira lo sporco secco, mentre scioglie tutto il resto con vapore caldo, per poi asciugarlo.

iRobot mostra direttamente allo stand cosa sa fare il robot: spaghetti sul tappeto? Nessun problema. Finiscono nel serbatoio dello sporco già al primo passaggio. L'iRobot Duo elimina poi i residui dal tessuto con il vapore. E subito dopo asciuga il pavimento con aria calda.

Una volta pulite le grandi superfici, il robot a barile si ferma. Quindi, con un braccio, solleva la parte superiore e la deposita sul pavimento. Questo è il garage per il secondo robot. Quest'ultimo esce e pulisce l'area che il fratello maggiore non riesce a raggiungere.

Un arrampicatore compatto per le rifiniture

L'iRobot Duo è ancora solo un concept. Ma quanto il produttore faccia sul serio lo vedo dal fatto che viene utilizzato un robot aspirapolvere dell'attuale gamma: il Roomba Plus 575. Aspira con 25.000 Pascal. Il robot estende lateralmente uno dei suoi due moci per pulire angoli e bordi. Supera soglie alte 3,5 centimetri e, con un'altezza di soli 8,35 centimetri, passa anche sotto i mobili bassi.

Robot aspirapolvere CHF 500.– iRobot Roomba Plus 575 25000 Pa, Panni di pulizia (rotanti)

Sia la base mobile che il piccolo aiutante per le pulizie utilizzano sensori Lidar e telecamere per rilevare ed evitare gli ostacoli. iRobot ha dotato l'aspirapolvere lavapavimenti di un'ulteriore telecamera. Questa misura le stanze ancora meglio e riconosce macchie e sporco ostinato.

Ciò che non si vede alla fiera: i due robot condividono una stazione base dove possono riempire l'acqua pulita e pompare l'acqua sporca in un serbatoio. La stazione base aspira anche la polvere, pulisce i moci e li asciuga. In questo modo, la manutenzione è ridotta al minimo.

Non è chiaro se il Duo arriverà mai sul mercato in questa forma. Tuttavia, credo che il produttore ne sia capace, dopotutto ha lanciato con successo anche un mini robot aspirapolvere.

Robot aspirapolvere −10% CHF 360.– anziché CHF 402.– iRobot Roomba Mini

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







