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La lavastoviglie analizza tazze, piatti e pentole con una fotocamera

Il Miele G8 Diamond è dotato di una telecamera integrata. Grazie a questa, la lavastoviglie analizza cosa e quanto è stato caricato, adattando di conseguenza il programma.

Frigoriferi e forni ne sono già dotati, ora tocca alla lavastoviglie. Miele ha presentato la G8 Diamond alla fiera tecnologica IFA di Berlino: è dotata di una lente all'interno dello sportello. Non appena questo viene chiuso, scatta una foto e la analizza localmente sul dispositivo.

La fotocamera nello sportello della lavastoviglie accanto allo scomparto del detersivo.

In questo modo, riconosce innanzitutto il tipo di carico. Se nella lavastoviglie sono presenti pentole o padelle, il modello top di gamma di Miele aumenta le prestazioni di pulizia. Se vengono rilevate stoviglie in plastica, il dispositivo attiva "ExcellentDry". Questo programma accende il sistema ad aria calda dopo il ciclo di lavaggio. Asciuga le stoviglie, il che è particolarmente utile per la plastica. Con la mia macchina, di solito ho ancora bisogno del canovaccio per questo. Anche le bottiglie attivano uno speciale programma di lavaggio che le pulisce meglio all'interno.

Dosaggio automatico – con cartucce dedicate

La G8 Diamond misura anche la quantità di carico. Questo aiuta a dosare correttamente il detersivo. Inoltre, posso impostare nell'app che la macchina avvii automaticamente il lavaggio a un determinato livello di riempimento. Quindi, non appena è piena all'80 percento, la lavastoviglie lava le stoviglie, ad esempio, tra le 22:00 e le 6:00, sfruttando così la tariffa notturna più economica. Se avessi un impianto fotovoltaico, potrei anche collegarlo a un picco di energia solare.

La fotocamera analizza le stoviglie e adatta il programma.

Il dispositivo dosa automaticamente la polvere. Tuttavia, con il cosiddetto sistema PowerDisk, disponibile dal 2018, sono necessarie le cartucce Miele. Altri tipi di polvere non possono essere dosati automaticamente. Dopotutto, è possibile dosare manualmente anche pastiglie o polvere.

La Miele G8 Diamond sarà lanciata nell'aprile 2027 in Germania, Austria e Svizzera. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

PowerDisk è il nome del sistema di dosaggio automatico con cartucce proprietarie Miele.

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