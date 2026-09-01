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Lo spazzolino elettrico di Dyson spruzza il collutorio tra i denti

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 1.9.2026

Il primo spazzolino elettrico di Dyson si chiama CameraJet. La particolarità: lo spazzolino sonico è dotato di un serbatoio e spruzza collutorio negli spazi interdentali. Per questo, tuttavia, è necessario un dentifricio speciale.

Lavarsi i denti, usare il filo interdentale, il collutorio: l'igiene orale è un processo laborioso. Per mancanza di tempo, comodità o anche pigrizia, molte persone si limitano a spazzolare i denti e puliscono gli spazi interdentali e il cavo orale solo di tanto in tanto (se non mai).

Con il suo primo spazzolino elettrico, Dyson vuole ridurre il numero di passaggi da tre a due. Per farlo, il produttore inglese racchiude tutto in un unico dispositivo, il CameraJet. Cosa c'entri con una fotocamera, lo vedremo tra un attimo.

Innanzitutto, la novità è un normale spazzolino sonico. Dyson non sarebbe Dyson se i suoi ingegneri non avessero completamente reinventato il principio, o almeno così dice il marketing. Un movimento sonico variabile assicura che le setole siano costantemente in movimento e non si blocchino in punti difficili da raggiungere. Naturalmente, anche la concorrenza di Philips e Oral-B sosterrebbe lo stesso per i propri prodotti.

James Dyson con il primo spazzolino elettrico del produttore.

Fonte: Dyson

Conosciamo già anche le testine intercambiabili, che ovviamente sono disponibili solo presso il rispettivo produttore. In quelle di Dyson è integrato un chip RFID che segnala tempestivamente quando è il momento di sostituirle.

Mira precisa agli spazi interdentali

Tuttavia, lo spazzolino Dyson è decisamente più massiccio rispetto alla concorrenza. Questo è dovuto alla seconda funzione: il produttore ha integrato un idropulsore. Ovvero un serbatoio per il collutorio, un sistema a pressione e un ugello con fotocamera.

Sì, Dyson ha effettivamente integrato una lente macro nello spazzolino. Si attiva non appena il collutorio entra in funzione. La fotocamera riconosce gli spazi interdentali e vi spruzza miratamente una dose di collutorio o acqua.

La testina dello spazzolino con lente della fotocamera e ugello.

Fonte: Dyson

Ho potuto testarlo brevemente: l'attivazione si percepisce bene, sia sullo spazzolino che in bocca. Con un leggero ticchettio dei singoli getti, passo lo spazzolino sui denti. Il getto d'acqua non è sgradevole, ma un po' insolito. Grazie a uno speciale «serbatoio anti-gravità» ovvero un serbatoio per il collutorio, l'idropulsore funziona in modo uniforme, indipendentemente dal fatto che io tenga lo spazzolino in posizione orizzontale o verticale.

Lo spazzolino spara il liquido esattamente negli spazi interdentali.

Fonte: Dyson

Lo spazzolino si ricarica tramite la stazione base. Premendo un pulsante, riempio nuovamente il serbatoio da 12,5 millilitri. È sufficiente esattamente per una sessione di pulizia. E se ne ho voglia, posso seguire il processo di pulizia tramite l'app nella visualizzazione live. Posso anche guardare i miei denti senza l'idropulsore da una prospettiva che solitamente vedono solo i dentisti. Secondo Dyson, il sistema non salva le immagini da nessuna parte e non le carica sul cloud.

Bocca aperta, fotocamera accesa: questo lo vede solo il dentista.

Fonte: Dyson

Dyson lancia il proprio dentifricio

Il grande svantaggio: il collutorio del CameraJet funziona solo se non c'è troppa schiuma in bocca, altrimenti la fotocamera non vede nulla. Per questo motivo, Dyson ha sviluppato una propria gamma di dentifrici e anche collutori, appositamente studiati per il sistema. Se funzioni anche con il proprio dentifricio preferito, lo scoprirò durante il test.

Dyson ha sviluppato un dentifricio che non fa molta schiuma.

Fonte: Dyson

Con un prezzo di vendita ufficiale di 479 franchi, il Dyson CameraJet è uno degli spazzolini elettrici più costosi sul mercato. In cambio, ricevi comunque la dotazione completa con spazzolino, stazione di ricarica, custodia da viaggio, dentifricio e collutorio. Non è ancora stato stabilito quanto costeranno in seguito i prodotti per l'igiene orale separatamente e quando saranno disponibili nel nostro negozio. Il dispositivo verrà mostrato per la prima volta al grande pubblico alla fiera tecnologica IFA di Berlino a partire dal 3 settembre.

Immagine di copertina: Dyson

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