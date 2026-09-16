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Il Boox Palma 3 avrà una penna, mentre il Note Air6 C offrirà prestazioni migliori

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.9.2026

Boox rinnova la sua gamma E-Ink con tre dispositivi. Il Palma 3 supporta per la prima volta una penna attiva. A questi si aggiungono il modello a colori compatto Note Mini C e il Note Air6 C rivisitato.

Il Palma 3 mantiene l'insolito formato del suo predecessore e ricorda più uno smartphone che un classico e-reader. Boox dota il dispositivo da 6,13 pollici di un nuovo processore, Android 16 e un telaio riprogettato. Il display, invece, rimane pressoché invariato.

Il Palma 3 può essere utilizzato con una penna per la prima volta

Il display in bianco e nero ha una risoluzione di 1648 × 824 pixel, come il modello precedente, e raggiunge i 300 pixel per pollice. Lo stilo InkSense Plus, disponibile separatamente, riconosce 4096 livelli di pressione e l'inclinazione. Questo ti permette di creare note scritte a mano sul Palma 3.

Boox ha messo mano anche al telaio. La cornice è ora in alluminio, mentre il retro è in fibra di vetro strutturata. Il dispositivo è leggermente più stretto e sottile del Palma 2. Tuttavia, con circa 195 grammi, pesa circa 25 grammi in più.

Il Palma 3 continua a ricordare più uno smartphone che un classico e-reader.

Fonte: Boox

All'interno lavora il nuovo Qualcomm 6690 con otto core. Boox lo abbina a sei gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Secondo il produttore, questa può essere espansa fino a due terabyte tramite scheda microSD.

Il Palma 3 esegue Android 16 e offre l'accesso al Google Play Store. Di conseguenza, oltre agli e-book, puoi utilizzare app Android per notizie, podcast o altri servizi. Sono inclusi anche Wi-Fi e Bluetooth 6.0.

Sul retro è ancora presente una fotocamera da 16 megapixel, che Boox prevede tra l'altro per la scansione di documenti. La batteria, come nel modello precedente, ha una capacità di 3950 mAh.

Boox ha fissato un prezzo di 339,99 dollari USA per il Palma 3. Non ci sono ancora prezzi per la Germania o la Svizzera.

Il Note Air6 C diventa più veloce

Nel Note Air6 C, il cambio generazionale riguarda principalmente il processore e il software. Il display Kaleido 3 da 10,3 pollici viene ripreso da Boox dal Note Air5 C. Anche i sei gigabyte di RAM, i 64 gigabyte di memoria e la batteria da 3700 mAh rimangono invariati.

Il nuovo processore octa-core, insieme alla tecnologia BSR, dovrebbe garantire cambi pagina più rapidi. Boox parla di un miglioramento fino al 40 percento rispetto al Note Air5 C. Non sono ancora disponibili misurazioni indipendenti al riguardo.

Con il nuovo software, Boox amplia inoltre le funzioni di lavoro. Tramite «Dual Notes» puoi aprire due note o documenti affiancati. «Talk Insights» registra le conversazioni, le trascrive e crea riassunti.

Il Note Air6 C è progettato per note scritte a mano e per lavorare con i documenti.

Fonte: Boox

La Pen3 è inclusa nella dotazione del Note Air6 C. Riconosce 4096 livelli di pressione e l'inclinazione. Boox offre una tastiera magnetica separatamente.

Il Note Air6 C costa 579,99 dollari USA. Anche per questo modello, i prezzi per la Germania e la Svizzera non sono ancora stati resi noti.

Il Note Mini C cresce e diventa più sottile

Tra il Palma e i modelli Note più grandi, Boox posiziona il nuovo Note Mini C. Ricorda il Tab Mini C uscito nel 2023, ma cresce da 7,8 a 8,52 pollici. Allo stesso tempo, lo spessore del telaio si riduce da 8,3 a sei millimetri. Con circa 300 grammi, il nuovo modello pesa leggermente meno nonostante il display più grande.

Tecnicamente, Boox rimane fedele a Kaleido 3. Il display mostra i contenuti in bianco e nero a 300 pixel per pollice e i contenuti a colori a 150 ppi. In totale, può visualizzare 4096 colori.

Rispetto al Tab Mini C, la RAM aumenta da quattro a sei gigabyte. Sono inoltre presenti uno slot microSD e un sensore di impronte digitali. Come sistema operativo viene utilizzato Android 16.

Un passo indietro si nota nella batteria. La sua capacità scende da 5000 a 3150 mAh. Quanto questo influisca nella vita quotidiana, lo dimostreranno i test.

Immagine di copertina: Boox

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