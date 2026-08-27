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Samsung presenta il Galaxy S26 FE: hardware ridotto, software più recente

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Il Galaxy S26 FE è la versione più economica del S26 Plus. Almeno sulla carta. In realtà, il prezzo del modello Plus è già inferiore al prezzo di lancio del FE.

La differenza principale tra il Galaxy S26 FE e l'S26 Plus è il processore integrato. Per l'FE, Samsung punta sul più modesto Exynos 2500 invece dell'Exynos 2600 di quest'anno. D'altra parte, è il primo modello S26 con la nuova One UI 9, basata su Android 17. L'aggiornamento dovrebbe arrivare presto anche per i modelli precedenti.

Hardware ridotto, software all'avanguardia

Per quanto riguarda le dimensioni, il Galaxy S26 FE è leggermente più grande del modello Plus, con 161,6 × 76,9 × 7,4 millimetri. Con 193 grammi, pesa inoltre tre grammi in più. Anche il display AMOLED misura 6,7 pollici e offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hertz. Risoluzione e luminosità sono leggermente inferiori, ma dovrebbero essere più che sufficienti nell'uso quotidiano.

Anche il sistema fotografico dell'FE è quasi interamente ripreso dall'S26 Plus: la fotocamera principale ha una risoluzione di 50 megapixel, mentre quella ultra-grandangolare e quella frontale hanno entrambe 12 megapixel. Solo la tripla fotocamera teleobiettivo offre una risoluzione leggermente inferiore, pari a otto megapixel.

Le tre fotocamere sul retro del Galaxy S26 FE.

Sebbene l'Exynos 2500 offra prestazioni leggermente inferiori rispetto al chip dell'S26 Plus, secondo Samsung non ci saranno limitazioni in termini di funzionalità. Tutti gli strumenti di Galaxy AI funzionano quindi anche sull'FE. Tra questi figurano l'editing delle immagini tramite input vocale o MyFanCam, che mantiene automaticamente a fuoco una persona durante i video. Quest'ultima funzione è ripresa dall'FE dai pieghevoli appena presentati. Gli altri modelli S26 non dispongono ancora di questa funzione.

Il Galaxy S26 FE è dotato di una cornice in alluminio.

Per il resto, SuperSteadyVideo garantisce un orizzonte dritto nei video anche durante le rotazioni a 360 gradi. Samsung promette miglioramenti anche per gli scatti notturni. Now Brief e Now Nudge ti aiuteranno a mantenere il controllo. Circle-to-Search e Gemini Live possono ora riconoscere più cose contemporaneamente e non solo una alla volta. Galaxy AI include inoltre uno scanner di documenti, l'Audio Eraser per i rumori di fondo nelle registrazioni audio e video, nonché funzioni agentiche ulteriormente ampliate che operano tra le diverse app.

L'S26 FE accanto alle altre tre varianti dell'S26.

L'S26 FE eredita la batteria da 4900 mAh dal modello Plus. Lo stesso vale per la ricarica a 45 watt via cavo e 15 watt in modalità wireless. L'FE ha un piccolo vantaggio negli aggiornamenti software: poiché viene lanciato con Android 17, il supporto promesso copre una versione di Android in più rispetto agli altri modelli S26. Anche gli aggiornamenti di sicurezza sono garantiti per sette anni.

Prezzo e disponibilità

Il Galaxy S26 FE dovrebbe essere disponibile dal 4 settembre. Il prezzo di vendita consigliato in Germania parte da 799 euro per 128 gigabyte di memoria interna. Sale a 899 euro per 256 gigabyte e a 1099 euro per 512 gigabyte. In omaggio sono inclusi sei mesi di Google AI Pro, del valore di 120 euro. Non esiste un prezzo di vendita consigliato ufficiale per la Svizzera.

Immagine di copertina: Samsung

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