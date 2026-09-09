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Trascrizioni automatiche e riconoscimento musicale: ecco i nuovi Apple Watch

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

I nuovi Watch Ultra 4 e Watch Series 12 riceveranno un aggiornamento di Siri e funzionalità come la trascrizione automatica e il riconoscimento musicale.

Gli smartwatch di Apple ricevono nuovi sensori: Apple ha progettato gli elettrodi in modo che aderiscano meglio alla pelle rispetto ai predecessori, con l'obiettivo di misurare i valori sanitari in modo più preciso. Inoltre, i LED verdi per la misurazione della frequenza cardiaca sono più grandi e l'orologio misura il battito ogni cinque secondi per una maggiore precisione. Oltre agli orologi, sono stati presentati anche i nuovi iPhone e AirPods.

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Aggiornamenti software e Siri come assistente IA

Gli smartwatch Apple beneficiano ora di Siri AI: ad esempio, utilizzi una griglia dinamica delle app che mostra cinque app suggerite da Siri, tra cui quelle utilizzate frequentemente o di recente. Grazie a un'app dedicata, puoi utilizzare Siri per conversazioni naturali direttamente dal polso. Al lancio, Siri AI è disponibile solo in inglese e non ancora nell'UE e in Svizzera.

Un nuovo algoritmo garantisce un conteggio dei passi più preciso. Grazie a questo, le misurazioni della distanza in ambienti chiusi dovrebbero essere migliori. In generale, il conteggio dei passi è più preciso rispetto al modello precedente. Grazie alla nuova gesture di tocco con una sola mano, puoi aprire un widget dell'orologio unendo indice e pollice.

L'app Salute ha ricevuto un restyling e fornisce raccomandazioni personali basate sulle tue attività e abitudini. Inoltre, l'app determina la tua età fitness in base al sonno, alle abitudini e alla frequenza cardiaca.

L'app Salute con nuove funzioni.

Fonte: Apple

Un nuovo Readiness Score (0-10) fa esattamente questo. Controlla quanto sei pronto per la giornata o per il tuo prossimo allenamento. A tal fine, il software analizza la tua attività quotidiana, il carico di allenamento, i parametri vitali e il sonno. Le chiare raccomandazioni giornaliere dell'Apple Watch includono, ad esempio, riposo rigoroso, «Sei pronto» o semplicemente «Go for it».

L'Apple Watch ti dice se sei pronto per l'allenamento.

Fonte: Apple

I seguenti nuovi approcci si basano su Apple Intelligence e inizialmente saranno disponibili solo in inglese e negli Stati Uniti:

Audio Intelligence: tramite questa funzione, l'Apple Watch riconosce i rumori ambientali che potrebbero essere importanti, come sirene o il campanello alla porta.

Riconoscimento tonale: se qualcuno dice qualcosa di importante e hai bisogno di una ripetizione, premi due volte la corona e riceverai una breve trascrizione (circa 15 secondi) di quanto appena detto. Per motivi di privacy, le registrazioni audio non vengono salvate da nessuna parte e non dispongono di riconoscimento vocale.

Siri Recap: qui l'orologio crea una breve panoramica di una conversazione, una lezione o una riunione. In questo modo puoi ripassare i contenuti importanti. Se attivi la funzione durante una conversazione, Siri crea un titolo nell'app e riassume i punti principali.

Shazam: l'orologio riconosce la musica dall'ambiente circostante e raccoglie le informazioni nel widget di riconoscimento musicale del tuo orologio.

Da grandi funzioni intelligenti derivano grandi responsabilità (per quanto riguarda la protezione dei dati).

Fonte: Apple

Apple Watch Ultra 4

L'Apple Watch Ultra 4 brilla con un display OLED con una risoluzione di 422 × 514 pixel, come nel modello precedente. Grazie ai 3000 nit, dovrebbe essere ben leggibile anche sotto la luce diretta del sole e con una visione laterale. La cassa misura 49 × 44 millimetri ed è quindi delle stesse dimensioni dell'Ultra 3.

Ecco come appare il nuovo Apple Watch Ultra 4.

Fonte: Apple

Nell'Apple Watch Ultra 4, Apple integra il nuovo chip S11. La durata della batteria è di 50 ore, 84 ore in modalità risparmio energetico. Grazie alla funzione di ricarica rapida, l'orologio si carica all'80 percento in 45 minuti.

Apple vende l'Apple Watch Ultra 4 con cassa in titanio da 49 millimetri in nero o argento a 749 franchi o 899 euro. È quindi costoso quanto il suo predecessore al momento del lancio. Sarà disponibile dal 18 settembre.

Apple Watch Series 12

Come di consueto, l'orologio è disponibile in due dimensioni, con un diametro di 42 o 46 millimetri. Il display OLED ha una risoluzione di 374 × 446 pixel nella versione da 42 millimetri, che pesa quasi 32 grammi. Anche nell'Apple Watch Series 12 è presente il nuovo chip S11.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Apple parla di 24 ore, come nel modello precedente. Questo ti permette almeno di superare la giornata. Sono 38 ore in modalità risparmio energetico. In compenso, la ricarica è più veloce: in circa 30 minuti arrivi all'80 percento.

Il nuovo Apple Watch 12 ha la stessa autonomia del suo predecessore.

Fonte: Apple

Per l'Apple Watch 12, puoi scegliere tra grigio siderale, bronzo scuro, nero e oro chiaro per la cassa in alluminio. La versione in titanio è disponibile in argento e oro. Come novità assoluta, c'è una versione in ceramica in bianco e blu scuro.

Il prezzo di vendita è di 369 franchi o 449 euro. È quindi costoso quanto i modelli precedenti al momento del rilascio. Sarà disponibile dal 18 settembre.

Immagine di copertina: Apple

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