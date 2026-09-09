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Apple AirPods 5: ANC open-ear e Apple AI nell'orecchio

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

Apple ha presentato le AirPods 5 in due varianti: entrambi i modelli dispongono di ANC, Adaptive Audio e Siri-AI. La versione più costosa con custodia di ricarica wireless offre una maggiore durata della batteria e il controllo del volume direttamente sull'auricolare.

Apple ha presentato gli AirPods 5 durante il keynote del 9 settembre. L'aggiornamento rispetto alla versione precedente del 2024 include, anche nella versione più economica, la cancellazione attiva del rumore. Secondo Apple, questa dovrebbe filtrare «fino al 50 percento in più di rumore ambientale» rispetto al modello precedente. In questo modo, tutti gli attuali modelli di AirPods dispongono ora di ANC. Oltre alle cuffie, sono stati presentati anche i nuovi iPhone e Watch.

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Nuovi algoritmi per ANC adattivo e un suono migliore

Oltre a un ANC migliorato e a una modalità trasparenza che trasmette voci e rumori ambientali, Apple ha introdotto anche «Audio adattivo» per gli AirPods 5. A seconda della situazione, questa funzione passa automaticamente dall'ANC alla modalità trasparenza.

Tradizionalmente senza silicone, ma con ANC: gli AirPods 5 di Apple.

Fonte: Apple

È presente anche il rilevamento conversazione. Se inizi a parlare, il volume della riproduzione si abbassa automaticamente. Secondo Apple, queste funzionalità sono rese possibili da una nuova architettura acustica e da nuovi algoritmi audio.

Per quanto riguarda il suono, Apple si è ispirata alla versione Pro. È presente un EQ adattivo per un «audio spaziale personalizzato». Nello specifico, il suono dovrebbe adattarsi a un numero ancora maggiore di forme dell'orecchio, risultando così più dettagliato e più «fedele all'artista».

Siri è della partita

Se colleghi gli AirPods 5 a un iPhone che supporta Apple Intelligence, puoi accedere a Siri tramite comando vocale. Secondo Apple, la nuova Siri comprende meglio il contesto personale dalle app Messaggi, Mail o Foto di Apple. Ad esempio, puoi chiedere se un determinato contatto ti ha inviato un indirizzo di recente. Siri cercherà nei messaggi di quel contatto e ti risponderà con l'indirizzo corrispondente. Inoltre, è disponibile la funzione di traduzione in tempo reale in cinese, tedesco, inglese, francese, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Due modelli, due prezzi

Gli AirPods 5 sono disponibili in due varianti. Quella più economica costa 119 franchi o 149 euro. Per quella più costosa il prezzo è di 139 franchi o 169 euro. In cambio, ottieni cinque ore di autonomia invece di quattro (e 22 ore invece di 20 con la custodia), oltre alla funzione di ricarica wireless per la custodia. Inoltre, con la variante più costosa, puoi regolare il volume tramite un gesto di scorrimento sull'asta. Entrambi i modelli sono protetti contro gli spruzzi d'acqua e la polvere secondo lo standard IP57.

La variante più costosa si ricarica in modalità wireless.

Fonte: Apple

I dispositivi saranno preordinabili da domani e le consegne inizieranno dal 18 settembre.

Immagine di copertina: Apple

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