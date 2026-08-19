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Apple e l'UE risolvono una controversia che durava da anni

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.8.2026

A partire dal 1° ottobre, Apple modificherà le commissioni per gli sviluppatori di app nell'UE. Questi ultimi avranno inoltre maggiore libertà per quanto riguarda i metodi di pagamento e la distribuzione. Le commissioni rimangono comunque elevate.

A partire dal 1° ottobre 2026, Apple introdurrà un nuovo modello di commissioni per l’App Store in Europa. In questo modo, il produttore di iPhone vuole porre fine al conflitto che da anni lo vede contrapposto all’UE in merito alle norme sulla concorrenza e al Digital Markets Act (DMA).

All’origine di tutto ci sono state le denunce degli sviluppatori e, in particolare, dei fornitori di servizi di streaming musicale. Questi hanno accusato Apple di bloccare metodi di pagamento alternativi e di impedire agli utenti di cambiare piattaforma. L'UE ha inflitto nel 2024 una multa di 500 milioni di euro e ha minacciato ulteriori sanzioni se Apple non avesse modificato le sue pratiche.

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Ora Apple sta facendo passare tutti gli sviluppatori che distribuiscono app nell’UE a un modello tariffario:

In futuro, Apple applicherà un percento del 26% sugli acquisti in-app.

In molti casi, il percento scende al 15%. Ad esempio, per le app del programma Small Business di «» con un fatturato annuo basso e per gli abbonamenti che si rinnovano automaticamente dopo il primo anno.

Se gli sviluppatori usano i propri fornitori di pagamento all’interno dell’app, il percento di commissione è del 20%, che scende al 10% con gli sconti previsti dal programma.

Per le app che reindirizzano a un sito esterno tramite un link per l’acquisto, Apple richiede il 15%, che scende al 10% con gli sconti.

In parallelo, Apple introduce una nuova «Core Technology Commission» del 5% sui ricavi digitali generati tramite app store alternativi o distribuzione diretta sul web. La controversa " «" Core Technology Fee» – una commissione di installazione per le app in forte crescita – viene eliminata. In totale, alcune commissioni vengono ridotte, ma Apple continua ad assicurarsi una quota sulle transazioni gestite esternamente.

Più libertà che negli Stati Uniti

In termini di contenuti, Apple apre la distribuzione delle app nell’UE in modo molto più ampio rispetto ad altre regioni. Gli sviluppatori possono offrire sia gli acquisti in-app di Apple che metodi di pagamento alternativi e distribuire le loro app tramite app store alternativi o direttamente dal proprio sito web. Il presupposto è che l’app superi il processo di certificazione e sicurezza di Apple. La scelta del modello di pagamento deve rimanere invariata per almeno dodici mesi, in modo da garantire, secondo il punto di vista di Apple «, chiarezza per gli utenti».

Queste libertà sono maggiori rispetto al mercato statunitense. Lì gli app store alternativi non sono ammessi e Apple cerca di limitare il più possibile i link di pagamento web nelle app iOS. È vero che negli Stati Uniti Apple ha introdotto un modello del 15% per gli acquisti generati da questi link. Ma l’obbligo fondamentale di scaricare le app per iPhone tramite l’App Store rimane. Negli Stati Uniti non esiste ancora un equivalente della Core Technology Commission europea per la distribuzione via web o sui marketplace.

Per gli utenti e gli sviluppatori in Svizzera, per ora cambia ben poco. Le norme presentate si applicano espressamente alle app distribuite negli store dell’UE. Anche la distribuzione via web è disponibile solo nell’UE. La Svizzera non rientra nel DMA europeo e non viene menzionata come regione interessata nel comunicato stampa di Apple non viene menzionata come regione interessata.

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Dal punto di vista dell’UE, questa mossa rappresenta un successo della normativa che mira a costringere i gatekeeper «» come Apple a una maggiore trasparenza. Il compromesso ha inoltre un effetto di segnale. Fa sperare che la società californiana e l’UE riescano a trovare un accordo anche su altri punti controversi. Ad esempio sulla nuova IA di Siri, che al momento del lancio a settembre non sarà ancora disponibile nell’UE – secondo Apple a causa di incertezze normative.

Immagine di copertina: Shutterstock

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