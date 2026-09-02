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I nuovi smartwatch di Huawei tracciano automaticamente lo sci e misurano la pressione sanguigna

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 2.9.2026

Con i suoi ultimi smartwatch, Huawei punta sui dati sanitari e sugli sport invernali. Nel Watch D3, l'attenzione è rivolta alla misurazione precisa della pressione sanguigna. Il Watch GT 7 offre nuove funzionalità per gli sport sulla neve e il ciclismo.

Huawei ha presentato nuovi smartwatch. Il Watch D3 misura la pressione sanguigna nell'arco di 24 ore grazie a un cinturino con airbag, mentre il GT7 (Pro) offre interessanti aggiornamenti rispetto al predecessore per lo sci e il ciclismo. Con il Watch 6, Huawei introduce un nuovo compagno quotidiano per multisport e salute. Gli smartwatch si distinguono per un'autonomia della batteria fino a tre settimane.

L'Huawei Multipass è incluso nell'acquisto di tutti gli orologi. Include tre mesi di Huawei Health+ e 90 giorni di accesso premium a diverse app di fitness e benessere come Komoot, Headspace e Naviki. Successivamente, il Multipass costa 8 euro al mese. Con Health+ ottieni allenamenti interattivi, piani di allenamento integrativi, analisi della corsa e simili. Tutto ciò non è strettamente necessario per l'utilizzo di base.

Il Watch GT 7 analizza se sei pronto

Il Watch GT 7 è disponibile con cassa in acciaio inossidabile e in due dimensioni: 41 millimetri con display da 1,32 pollici e 46 millimetri con display da 1,47 pollici. I loro display AMOLED raggiungono una luminosità fino a 3000 nit. Gli orologi hanno una certificazione IP69 e, con una resistenza fino a 5 ATM, sono abbastanza robusti anche per le immersioni.

Il GT 7 ha fino a tre settimane di autonomia.

Il GT 7 Pro ha in aggiunta una lunetta in ceramica. Invece dell'acciaio inossidabile, la cassa è realizzata in titanio e il retro in ceramica nanocristallina. Offre inoltre un sensore ECG. Come novità, riceve l'abilitazione per l'apnea fino a 40 metri.

L'autonomia della batteria dovrebbe durare fino a tre settimane sia per il modello regolare che per quello Pro. Sette giorni con display always-on. Il pagamento contactless è possibile tramite Curve Pay, ma richiede un conto bancario nell'UE. Puoi utilizzare l'orologio con smartphone a partire da iOS 13 e Android 8.

Il collega Jan ha già testato l'Huawei Watch GT 7 Pro. Puoi trovare l'articolo qui:

Per sci, snowboard e bici

Il Watch GT 7 ha 110 modalità sportive nel database. Riconosce inoltre automaticamente sport come corsa, nuoto e persino sci e snowboard. Ciò dovrebbe essere possibile senza GPS grazie al sistema multi-sensore, che rileva la postura del corpo e i dislivelli direttamente dal polso. In questo modo, l'orologio sa anche se stai facendo qualche curva sulla neve o se sei in risalita con l'impianto. L'orologio registra anche l'altitudine di discesa e la velocità.

Una novità è il rilevamento delle curve. Inoltre, Huawei fornisce mappe di oltre 3000 stazioni sciistiche in tutto il mondo. Se vai a sciare con i tuoi amici, puoi visualizzare l'intero gruppo in tempo reale tramite la funzione «Team-Up».

Ci sono funzioni interessanti per gli sport invernali.

Se preferisci la bici agli sci, Huawei ha anche una modalità ciclismo: l'orologio dovrebbe, ad esempio, rilevare con precisione i dislivelli. Recentemente, puoi creare un profilo di pendenza prima della corsa, in modo che l'orologio ti mostri pendenza e distanza rimanente ancora più accuratamente durante il viaggio. Verrai avvisato tramite vibrazione e voce in caso di curve strette se ti avvicini troppo velocemente. Dopo i tuoi allenamenti, riceverai un'analisi basata sull'IA.

Il GT 7 ti dice se sei attualmente pronto per un allenamento intenso tramite un punteggio di performance. Questo si compone di vari dati, come il sonno, il livello di stress attuale, la variabilità della frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

Il GT 7 Pro analizza se sei pronto per un allenamento duro.

Inoltre, ricevi tramite l'orologio diverse analisi per valutare come il tuo corpo reagisce allo sforzo e al recupero, e quali attività hanno senso in determinati momenti.

Prezzi e disponibilità

Dal 2 settembre potrai acquistare gli orologi nelle seguenti versioni e prezzi. Stiamo cercando di inserire gli orologi nel negozio. In alcuni casi, avrai bisogno di un po' di pazienza.

Watch GT 7 Pro: Giallo, verde e nero, 429 euro (prezzo consigliato)

Watch GT 7 (41 mm) in bianco: 319 euro (prezzo consigliato)

Watch GT 7 (41 mm): Grigio, rosa e blu, 299 euro (prezzo consigliato)

Watch GT 7 (46 mm): Nero, blu, giallo e grigio, 299 euro / 219 franchi (prezzo consigliato)

Huawei Watch D3: misurare la pressione sanguigna – ma correttamente

La funzione più interessante del Watch D3 è il cinturino con airbag, che contraddistingue l'orologio. Dovrebbe misurare la pressione al polso, garantendo comunque una sensazione di comfort.

Ma prima, parliamo del dispositivo stesso: il display LTPO del Watch D3 misura 1,92 pollici e ha una risoluzione di 328 PPI. Huawei ha reso la cassa leggermente più sottile, con 11,3 millimetri invece di 13,3. Il peso rimane invariato a 40 grammi rispetto al D2. Puoi utilizzare l'orologio, come il GT 7 (Pro), con smartphone a partire da iOS 13 e Android 8.

Grazie al cinturino con airbag è possibile misurare la pressione sanguigna.

Se vuoi misurare la pressione sanguigna, ciò avviene tramite il piccolo airbag che comprime il polso. Sia una tantum che per un periodo di 24 ore. Nella misurazione a lungo termine, l'orologio misura a un intervallo predefinito e ti avvisa brevemente prima di ogni misurazione.

Di notte la misurazione avviene automaticamente, ma non dovrebbe disturbare il sonno. Almeno secondo il produttore: per esperienza con il predecessore, alcuni utenti lo trovano comunque un po' fastidioso. Se Huawei abbia migliorato questo aspetto, lo mostreranno i test successivi.

Ecco come appare l'Huawei Watch D3.

Una funzione chiamata «Health Glance» ti fornisce un riepilogo in 60 secondi su undici punti relativi alla salute come frequenza cardiaca, pressione sanguigna e saturazione di ossigeno (SpO2).

Prezzo e disponibilità

Il Watch D3 sarà disponibile dal 15 settembre nell'Huawei Online Store. Stiamo cercando di inserirlo nel nostro negozio il prima possibile. L'orologio è disponibile nei colori della cassa nero, oro pallido e oro moka e costa 449 euro (prezzo consigliato). Il predecessore è disponibile qui.

Huawei Watch 6 (Pro)

Il Watch 6 è disponibile con display da 42 o 46 millimetri.

I display hanno una risoluzione di 466 × 466 pixel ciascuno e una luminosità fino a 3500 nit. Nel predecessore erano 3000 nit.

La cassa del Watch 6 con display da 46 millimetri è in acciaio inossidabile, quella del modello da 42 mm in alluminio per un peso leggermente inferiore. Questo orologio pesa quindi solo 38 grammi. Il Watch 6 Pro è realizzato in titanio nell'edizione nera e in ceramica nella variante bianca.

L'Huawei Watch 6 Pro in nero.

La resistenza all'acqua degli orologi è di 5 ATM e hanno una certificazione IP-69. Sono quindi resistenti all'acqua e alla polvere. L'autonomia della batteria arriva fino a undici giorni in modalità risparmio energetico. Sono quattro giorni e mezzo con un utilizzo regolare.

Il sensore sanitario X-Tap dell'anno scorso è di nuovo presente. Combina diversi sensori per dieci dati sanitari, dalla frequenza cardiaca al livello di ossigeno nel sangue.

È incluso anche il controllo gestuale del predecessore. Con questo è possibile gestire diverse cose con una sola mano:

Tocca due volte con pollice e indice per confermare un'opzione.

Scorri due volte con il pollice lungo l'indice per passare da un'opzione all'altra.

Rispondi alle chiamate, spegni la sveglia, controlla la musica e aziona l'otturatore remoto.

Puoi caricare la musica direttamente sull'orologio, così da poter ascoltare le tue canzoni preferite anche senza smartphone. Inoltre, sull'orologio trovi più di 100 modalità di allenamento.

Puoi utilizzare gli orologi a partire da Android 9 e iOS 13.

Prezzo e disponibilità

L'Huawei Watch 6 è disponibile nelle seguenti versioni dal 2 settembre. Stiamo cercando di inserirlo nel nostro negozio il prima possibile.

Watch 6 (42mm): 469 euro (prezzo consigliato)

Watch 6 (46mm): 489 euro (prezzo consigliato)

Watch 6 Pro (42mm): 679 euro (prezzo consigliato)

Watch 6 Pro (46mm): 679 euro (prezzo consigliato)

Immagine di copertina: Michelle Brändle

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