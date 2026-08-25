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Per sport estremi all'aperto: Garmin presenta Fenix 9 e Fenix 9 Pro

Siri Schubert Traduzione: tradotto automaticamente 25.8.2026

Garmin presenta ben due nuovi modelli di punta: il Fenix 9 e il Fenix 9 Pro. Entrambi gli orologi offrono una serie di miglioramenti a livello hardware e software. Sono pensati per gli appassionati di outdoor che desiderano migliorare le proprie prestazioni durante spedizioni, competizioni e allenamenti.

Il produttore di wearable Garmin potenzia notevolmente la sua linea Fenix: i modelli Fenix 9 e Fenix 9 Pro sono ancora più orientati alle avventure outdoor e alle prestazioni rispetto ai loro predecessori. Secondo l'annuncio, offrono: navigazione cartografica migliorata, un display più luminoso, vetro zaffiro e pulsanti impermeabili fino a una profondità di 40 metri.

Il Fenix 9 punta a fornire approfondimenti ancora più dettagliati sull'allenamento

Uno dei punti di forza di Garmin è la capacità di combinare i dati di allenamento e recupero in metriche di facile comprensione.

Il produttore ha ulteriormente sviluppato questo punto di forza nel Fenix 9: le attività possono essere raggruppate nel corso di giorni e settimane in un cosiddetto «Epic». In questo modo, ad esempio, vengono uniti i dati di uno scialpinismo, di una gara a tappe o di un blocco di allenamento. Secondo il produttore, sarà possibile trasformarli in una storia nell'app Garmin Connect, arricchirli con foto e condividerli con gli amici.

Anche la funzione Stamina è stata ampliata. È simile a un indicatore del carburante al polso che ti dice quanta energia hai ancora a disposizione per l'attività in corso. Viene calcolata in base ai dati della frequenza cardiaca e al consumo massimo di ossigeno stimato (VO2max). La novità è che, tramite curve e zone, ti mostrerà anche come la tua resistenza cambia grazie all'allenamento e al miglioramento della forma fisica.

Sotto controllo: la funzione Stamina ti mostra la tua attuale capacità di prestazione.

Fonte: Garmin

È ora disponibile una visualizzazione del VO2max per il canottaggio indoor, ma solo per i vogatori dotati di misuratore di potenza. Il Fenix 9 consente inoltre di impostare il peso in modo più preciso durante l'allenamento con zaino (rucking) e di inserire obiettivi di allenamento, ad esempio sotto forma di calorie bruciate, come specifica ulteriormente Garmin.

Navigazione e visualizzazioni cartografiche migliorate

Il Fenix 9 ha il 50 percento di memoria in più rispetto al Fenix 8, il che dovrebbe rendere la navigazione e lo zoom sulle mappe ancora più semplici. Secondo il produttore, lo spostamento delle mappe avviene circa il 30 percento più velocemente e in modo più fluido.

Inoltre, è presente una vista prospettica che mostra le caratteristiche del terreno. Questo è importante, ad esempio, nel trail running per poter valutare meglio i tratti di percorso imminenti.

Garmin ha aumentato anche lo spazio di archiviazione: invece dei 32 GB del Fenix 8, il Fenix 9 dispone di 64 GB, sufficienti per mappe offline dettagliate o fino a 7000 brani musicali.

Vetro zaffiro e display AMOLED

Il Fenix 9 è disponibile nelle dimensioni da 43, 47 e 51 millimetri. Il display touch AMOLED dovrebbe essere due volte più luminoso rispetto al modello precedente. Il Fenix 9 è dotato di resistente vetro zaffiro in tutte le versioni.

Puoi scegliere la dimensione più adatta in base alle tue preferenze.

Fonte: Garmin

In modalità smartwatch, la batteria del modello da 51 millimetri dovrebbe durare fino a 29 giorni, mentre per l'orologio da 47 millimetri si parla di 16 giorni e per la versione da 43 millimetri di dieci giorni.

Più robusto e luminoso: il modello Pro

Per rimanere resistente pur mantenendo un peso ridotto, il Fenix 9 Pro è il primo orologio della serie ad avere una cassa in titanio. Secondo Garmin, il display AMOLED dovrebbe raggiungere una luminosità di 3000 nit, rendendolo ben leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Per le avventure outdoor in cui una lunga durata della batteria è più importante di un display luminoso, Garmin offre anche modelli Pro selezionati con display MIP e lente di ricarica solare. Questi orologi dovrebbero raggiungere un'autonomia della batteria di diverse settimane.

Sicurezza con connessione LTE e satellitare

Come già avveniva per il Fenix 8 Pro, anche per il Fenix 9 Pro sono disponibili alcuni modelli con tecnologia inReach, in grado di comunicare direttamente e senza telefono tramite la rete mobile o i satelliti. Sono possibili messaggi vocali e di testo, nonché chiamate di emergenza, ma solo con l'abbonamento inReach. Inoltre, persone selezionate possono vedere la propria posizione o seguire il percorso in tempo reale tramite la funzione di tracciamento.

Fascia alta anche nel prezzo

Questi orologi sono pensati per gli sportivi outdoor che si muovono lontano dalla civiltà e che dipendono da una buona navigazione e da una lunga durata della batteria. Le funzioni di comunicazione, che funzionano anche senza smartphone e rete mobile, rappresentano quel plus di sicurezza che, nelle avventure davvero selvagge, può fare la differenza tra un'esperienza e un pericolo.

Di conseguenza, i prezzi sono elevati: il Fenix 9 dovrebbe costare circa 950 franchi (prezzo di listino) e il Fenix 9 Pro nella versione base circa 1050 franchi (prezzo di listino).

Non è ancora stato stabilito esattamente quando saranno disponibili da noi.

Immagine di copertina: Garmin

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