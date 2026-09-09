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Suunto Run 2 mit längerer Akkulaufzeit und Offline-Karten

Siri Schubert Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

Suunto ha apportato un significativo aggiornamento al suo orologio da corsa. Il Run 2 ha una durata della batteria superiore di quasi il 30 percento rispetto al suo predecessore, sensori migliorati, mappe offline gratuite e un display più luminoso.

Il nuovo orologio da corsa di Suunto, il Run 2, compie il salto da orologio per principianti a dispositivo per utenti avanzati. Grazie alle mappe offline gratuite, scaricabili tramite l'app Suunto, è adatto anche al trail running.

Le principali novità

Il Run 2 dispone di una capacità della batteria superiore di quasi il 30 percento rispetto al Suunto Run. Secondo il produttore, può essere utilizzato fino a dieci giorni nell'uso quotidiano senza ricarica. Con il GPS dual-band attivo ininterrottamente, l'autonomia è comunque di 24 ore. Con questa durata della batteria, il Run 2 non è ancora un orologio per ultra-maratone, ma è sufficiente per la maggior parte dei runner.

La luminosità del display AMOLED da 1,32 pollici è più che triplicata rispetto alla prima generazione: da 600 a 2000 nit. È una caratteristica sensata per un orologio che deve essere ben leggibile alla luce del sole e in movimento.

Anche il sensore di frequenza cardiaca al polso è stato migliorato, secondo Suunto. Il sensore a 12 canali dovrebbe misurare il battito con la stessa precisione sia durante le corse di recupero che negli allenamenti a intervalli intensi, reagendo rapidamente ai cambiamenti.

Sono nuove anche le mappe offline per la navigazione e il posizionamento preciso tramite GNSS dual-band di nuova generazione. Grazie a ciò, l'orologio dovrebbe essere in grado di determinare la tua posizione, il ritmo e la distanza percorsa con maggiore precisione rispetto al passato.

Un luminoso display AMOLED e mappe offline per correre su ogni terreno.

Peso e memoria

Nonostante le novità, il Run 2 è rimasto leggero come il modello precedente: pesa appena 35 grammi. Questo lo rende uno degli orologi da corsa più leggeri. Secondo Suunto, il peso ridotto dovrebbe motivare a indossare l'orologio costantemente, in modo che i dati su allenamento, sonno e salute offrano un quadro completo del carico e del recupero.

La cassa con lunetta in acciaio inossidabile e vetro Gorilla, particolarmente resistente ai graffi, ha uno spessore di 11,7 millimetri. Nonostante gli aggiornamenti, si tratta di appena 0,2 millimetri in più rispetto al modello precedente.

Il Run 2 è disponibile con 4 GB o 64 GB di memoria. Se desideri salvare molte mappe, musica o podcast sul tuo orologio, 64 GB sono un'ottima opzione.

Nuovi strumenti per la gestione dell'allenamento

Oltre ai piani di allenamento, il Run 2 offre ora una funzione chiamata Energy Sense, che ti indica quanta parte della tua capacità hai già consumato durante un allenamento e quanta ne hai ancora a disposizione. In questo modo puoi regolare il ritmo o la distanza. Inoltre, riceverai informazioni costanti sul tempo di arrivo previsto.

Energy Sense ti mostra se la tua forma fisica è sufficiente per correre a questo ritmo.

Anche il nuovo Heat Strain Score combina dati meteorologici come temperatura, umidità e vento con la tua frequenza cardiaca. L'orologio ti indica quando il caldo ti sta affaticando e rallentando il tuo ritmo.

Inoltre, l'orologio offre dati sul recupero come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il tempo di recupero e la qualità del sonno.

Nuova fascia cardio e prezzi

Se il sensore al polso non ti basta, Suunto offre una nuova fascia cardio per la misurazione della frequenza cardiaca, lo Smart Heart Rate Belt 2. Secondo il produttore, la fascia dispone di un rilevamento basato su ECG e riduce al minimo i segnali di disturbo elettrostatici. Ciò dovrebbe consentire una registrazione più precisa della frequenza cardiaca durante gli intervalli, i picchi di carico prolungati e le sessioni lunghe.

Secondo il produttore, l'orologio costerà 299 franchi/euro nella versione da 4 GB, mentre quella da 64 GB costerà 349 franchi/euro. La fascia sarà lanciata sul mercato a circa 99 franchi/euro.

Avremo l'orologio in assortimento tra pochi giorni.

Immagine di copertina: Suunto

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