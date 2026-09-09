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Apple presenta l'iPhone Duo pieghevole e l'iPhone 18 Pro

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

Il primo pieghevole di Apple ha un display opaco e costa molto. Nel frattempo, l'iPhone 18 Pro riceverà una fotocamera con apertura variabile. Il modello standard si fa attendere.

Apple ha presentato i nuovi iPhone. L'iPhone Duo (i fan di Microsoft avranno un déjà-vu) è il primo smartphone pieghevole dell'azienda californiana. Ha il formato di un passaporto ed è spesso 5,2 millimetri. Il design sottile comporta tuttavia dei compromessi su alcune funzionalità e i numerosi display rendono il Duo l'iPhone più costoso di sempre.

L'iPhone 18 Pro e l'iPhone 18 Pro Max ricevono una fotocamera con apertura variabile e un nuovo chip. La Dynamic Island diventa più piccola, la batteria più grande. Il normale iPhone 18 ha brillato, come previsto in anticipo, per la sua assenza. Dovrebbe arrivare solo in primavera. Oltre agli smartphone, sono stati presentati nuovi AirPods e Apple Watch.

John Ternus ha celebrato il suo debutto al keynote come nuovo CEO. Si è mostrato più volte in un contesto tecnico e si è concentrato maggiormente sui dettagli del prodotto rispetto al suo predecessore Tim Cook.

Fonte: Screenshot Apple Keynote

L'iPhone 18 Pro sarà disponibile dal 18 settembre, l'iPhone Duo dal 23 ottobre. Entrambi possono essere preordinati da sabato 12 settembre. I link verranno aggiunti qui non appena i prodotti saranno online nel nostro sistema. I prezzi aumentano rispetto all'anno precedente, anche se meno di quanto temuto a causa della crisi dei semiconduttori:

iPhone 18 Pro, 256 GB: 1199 franchi / 1459 euro

1199 franchi / 1459 euro iPhone 18 Pro Max, 256 GB: 1299 franchi / 1599 euro

1299 franchi / 1599 euro iPhone Duo, 256 GB: 1999 franchi / 2299 euro

iPhone Duo: tecnologia high-end, prezzo high-end

L'iPhone Duo arriva in ritardo. Altri produttori come Samsung, Google e Huawei offrono il concetto di pieghevole da anni. In compenso, la versione di Apple dà un'impressione di maturità fin dalla prima generazione. Il Duo arriva nel formato passaporto, che si è rivelato il più pratico tra la concorrenza. Sia all'esterno che all'interno, il rapporto d'aspetto è 5:7.

Il display esterno ha una diagonale di 5,4 pollici e una risoluzione di 1398 × 2034 pixel. Ciò corrisponde alla stessa densità di pixel di 460 pixel per pollice (ppi) del modello Pro. Il display interno è di 7,6 pollici e offre 1878 × 2670 pixel (anch'esso 460 ppi).

Il rapporto d'aspetto dei display rimane costante sia all'esterno che all'interno.

Fonte: Apple

Chiuso, l'iPhone Duo è spesso 11,3 millimetri (mm), aperto 5,2 mm, senza contare le fotocamere. Aperto, l'iPhone Fold è grande quasi quanto un iPad mini (8,3 pollici in formato 3:2). Come colori sono disponibili «Bianco stellare» e «Mezzanotte».

Una difficoltà classica dei pieghevoli è la piega nel display. Da un lato può essere visivamente fastidiosa, dall'altro è un potenziale punto debole per l'usura. Apple sostiene di aver risolto entrambi i problemi. Il display utilizza un design multistrato con una piastra in titanio flessibile come base e una finitura nano-texture opaca. In questo modo, l'iPhone Duo dovrebbe resistere ad anni di utilizzo e risultare piatto anche quando è aperto. A questo contribuisce una complessa cerniera composta da oltre 100 componenti.

Il display interno è composto da diversi strati, uno dei quali in titanio.

Fonte: Apple

A livello software, Apple ha sviluppato una variante dedicata di iOS per il Duo. Gli elementi di controllo si spostano sul lato destro, a cui i veterani dell'iPhone dovranno abituarsi. Il passaggio dal display esterno a quello interno dovrebbe risultare fluido. Apple ha già adattato le proprie app di conseguenza. Anche alcuni grandi fornitori come Netflix offriranno versioni speciali delle loro app già al lancio. Resta da vedere se anche i piccoli sviluppatori faranno lo stesso sforzo.

Il design sottile comporta dei compromessi. Il primo è un sistema di fotocamere ridotto rispetto all'iPhone 18 Pro. È composto sul retro da una fotocamera principale da 48 megapixel con un sensore più piccolo, probabilmente lo stesso dell'iPhone 17 standard. Ha una lunghezza focale di 26 mm (equivalente a 35 mm) e un'apertura di ƒ/1.6. La fotocamera ultra-grandangolare (13 mm di lunghezza focale, apertura ƒ/2.2) è invece la stessa del modello Pro. Manca un teleobiettivo.

Mentre l'iPhone 18 Pro ha tre fotocamere, il Duo ne ha solo due.

Fonte: Apple

Nel display esterno, Apple utilizza per la prima volta una fotocamera hole-punch per i selfie. All'interno, per le videochiamate, ce n'è una posizionata sotto il display. Probabilmente non raggiungerà la qualità di una fotocamera normale. Ma non importa. Chi vuole scattare un selfie da aperto può farlo con la fotocamera principale e utilizzare il display esterno per l'anteprima.

Le piccole fotocamere all'interno e sotto i display significano però che manca lo spazio per il Face ID. Invece che con il volto, dovrai sbloccare l'iPhone Duo tramite impronta digitale. Il sensore Touch ID si trova nel tasto di blocco laterale.

Il piccolo foro per la fotocamera frontale è troppo piccolo per il Face ID.

Fonte: Apple

Sotto la scocca lavora il nuovo A20 Pro (dettagli più avanti con l'iPhone 18 Pro). Esclusivamente nel Duo, Apple integra inoltre un nuovo modem C2. Supporta la rete 5G mmWave parzialmente disponibile negli USA, è più veloce ed efficiente. Cercherai invano uno slot per schede SIM fisiche. L'iPhone Duo richiede obbligatoriamente una eSIM in tutto il mondo. Come durata della batteria, Apple dichiara 24 ore di utilizzo attivo, se suddivise al 50% tra display interno ed esterno.

Per la tecnologia high-end, Apple richiede un prezzo high-end. Anche la variante più economica dell'iPhone Duo con 256 gigabyte (GB) di memoria costa 1999 franchi o 2299 euro. Se hai bisogno di più spazio, speriamo che il tuo mutuo abbia ancora margine o che tu possa fare a meno di un rene: a causa della crisi dei semiconduttori, gli aggiornamenti sono più costosi che mai e per il modello da 2 terabyte sono necessari ben 3199 franchi o 3799 euro. Con questo, l'iPhone Duo detronizza il Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (prezzo di lancio: 2200 franchi) come smartphone più costoso di sempre.

L'iPhone Duo è disponibile nei colori «Bianco stellare» e «Mezzanotte».

Fonte: Apple

iPhone 18 Pro: fotocamera rivista, più potenza

Dopo il restyling dell'anno scorso, il design del modello Pro cambia a malapena. Solo il foro a forma di pillola per la fotocamera selfie e il Face ID sulla parte anteriore («Dynamic Island») si restringe leggermente. Di conseguenza, rimane più spazio, permettendo all'iPhone 18 Pro di visualizzare tre attività dal vivo contemporaneamente, invece di due come il predecessore. Come colori sono disponibili nero, argento, «Polare» e «Borgogna».

Dynamic Island più piccola: più spazio per le attività dal vivo.

Fonte: Apple

La novità più grande riguarda la fotocamera principale sul retro. Riceve per la prima volta un obiettivo con apertura variabile da ƒ/1.48 a ƒ/4. Ciò consente un maggiore controllo sulla profondità di campo e sull'esposizione. L'apertura è composta da sei lamelle, più sottili di un capello umano.

Tuttavia, negli smartphone, a causa del sensore piccolo, gli effetti bokeh vengono comunque simulati principalmente in digitale (modalità ritratto) e l'otturatore elettronico raggiunge tempi di esposizione che sono abbastanza brevi anche con l'apertura massima sotto il sole. L'unica vera applicazione pratica di un'apertura variabile negli smartphone sono i tempi di esposizione intenzionalmente lunghi. Sia per esposizioni lunghe nelle foto, sia per un motion blur dall'aspetto naturale nei video.

Con le sue sei lamelle, l'obiettivo non dovrebbe offrire effetti bokeh particolarmente armoniosi. I buoni obiettivi dei produttori di fotocamere solitamente possiedono circa 9 o 11 lamelle.

Fonte: Apple

Per quanto riguarda il sensore e le altre due fotocamere, non sembra cambiare nulla. A livello software, Apple espande gli Stili fotografici. Oltre a «Tono» e «Colore», ora si possono regolare anche «Texture» e «Grana». Texture ricorda la «Chiarezza» nei classici convertitori RAW, la grana conferisce probabilmente all'immagine un look da pellicola analogica. Come influiranno esattamente le impostazioni, lo mostreranno i test.

Con l'impostazione Texture (a sinistra) puoi ammorbidire la pelle. La funzione «Apple Reference Image» (a destra) è un negativo digitale con firma crittografata.

Fonte: Apple

Anche l'app fotocamera riceve nuove funzioni. Con «Pro Controls» puoi personalizzarla. Chi vuole può visualizzare un istogramma o regolare manualmente aspetti come bilanciamento del bianco, apertura e tempo di esposizione. Finora erano necessarie app di terze parti. Una funzione molto interessante in tempi di immagini AI è inoltre «Apple Reference Image»: la fotocamera principale salva una versione originale delle foto, che vengono dotate di una firma crittografata già a livello di sensore. In questo modo è possibile dimostrare successivamente l'autenticità di un'immagine.

Come chip viene utilizzato il nuovo A20 Pro. Come secondo chip di Apple dopo l'M6, si basa su un processo di produzione a 2 nanometri. La CPU a 6 core con due Super Core e 4 Efficiency Core è il 20% più veloce rispetto all'A19 Pro, la GPU a 7 core addirittura il 40%. Il Neural Engine ha ora 32 core invece di 16 come in precedenza, la larghezza di banda della memoria aumenta del 50%.

La nuova camera di vapore dell'iPhone 18 Pro ha una superficie tre volte più grande della precedente.

Fonte: Apple

In sintesi, l'A20 Pro dovrebbe offrire prestazioni migliori del 40% sotto carico continuo. È quindi ideale per l'esecuzione di modelli AI locali, che verranno introdotti capillarmente con iOS 27. La nuova Apple Intelligence con Siri AI era già stata presentata da Apple in estate. Non ci sono state novità al riguardo durante il keynote dell'iPhone.

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La durata della batteria compie «il salto più grande di sempre». L'iPhone 18 Pro raggiunge secondo Apple 36 ore di riproduzione video, l'iPhone 18 Pro Max 45 ore. Come tempo di utilizzo attivo, il produttore indica 24 e 30 ore. La batteria può inoltre essere caricata più velocemente di prima: da 0 al 50% in 15 minuti. Non è chiaro con quanti watt. Le specifiche consigliano un caricabatterie da 60 watt.

I nuovi colori Pro da sinistra a destra: nero, bianco, polare, borgogna.

Fonte: Apple

Puoi preordinare i nuovi iPhone dal 12 settembre. Una recensione seguirà nelle prossime settimane, parleremo dei nuovi dispositivi anche nel podcast Techtelmechtel. Se desideri rivedere il keynote, trovi qui la registrazione:

Immagine di copertina: Screenshot Apple Keynote

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