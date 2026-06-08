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Apple WWDC: nuovo Siri, più AI e sistemi operativi più veloci

Siri riceverà una propria app e un nuovo cervello basato su un modello linguistico di Google. Apple sta anche lavorando sulle prestazioni e sul design dei suoi sistemi operativi.

Apple sta adottando un nuovo approccio all'intelligenza artificiale (AI) in occasione della World Wide Developers Conference (WWDC). Il fulcro è un nuovo modello di base, probabilmente basato su Google Gemini. Consente di realizzare un Siri rivisitato che ricorda altri chatbot come Claude e ChatGPT. Ha accesso a internet, al contesto personale e ai contenuti dello schermo. Questo dovrebbe consentire all'assistente di completare i compiti in modo indipendente.

Questo suona familiare perché Apple ha già presentato la stessa visione due anni fa. Ora il nuovo «Apple Intelligence» verrà rilasciato con i nuovi sistemi operativi in autunno. «Siri AI», invece, sarà rilasciata solo nel corso dell'anno come versione beta - e inizialmente non nell'UE con iOS e iPadOS. Oltre alle nuove funzioni AI, Cupertino ha annunciato vari miglioramenti delle prestazioni dei suoi sistemi operativi e un design ottimizzato.

Apple Intelligence: non ne abbiamo già parlato?

Il fulcro del keynote è stata una nuova versione dell'intelligenza artificiale di Apple «Apple Intelligence», progettata per funzionare su tutti i sistemi. I nuovi modelli multimodali sono «stati sviluppati in collaborazione con Google». In altre parole, è probabile che siano basati su Gemini.

L'AI è in grado di gestire testo, parlato e immagini. Ha accesso a informazioni attuali dal web e anche a contesti personali come messaggi, e-mail e voci del calendario. Poiché Apple l'ha integrata profondamente nei suoi sistemi operativi, può anche svolgere attività indipendenti come agente e includere il contenuto dello schermo come contesto nelle richieste.

L'architettura della nuova Apple Intelligence

Fonte: Screenshot Apple Keynote

Apple ha cercato di differenziarsi dalla concorrenza durante il keynote: In molti casi, le funzioni di IA vengono introdotte sul mercato senza alcun senso o considerazione per la protezione dei dati. Apple Intelligence adotta un approccio diverso. Ad esempio, le richieste vengono sempre elaborate direttamente sul dispositivo o sui server dell'azienda «Private Cloud Compute». Il momento in cui un'attività viene inviata al cloud dipende dalla potenza di calcolo del dispositivo specifico. Apple fa tre promesse in merito alla protezione dei dati:

I dati dell'utente sono crittografati, non vengono mai memorizzati e non possono essere visualizzati da Apple o da terzi.

L'AI utilizza solo i dati che riceve per la richiesta specifica

La protezione dei dati può essere verificata da esperti indipendenti in qualsiasi momento.

Apple non ha detto una parola sul fatto che aveva già presentato ampie parti della sua visione dell'IA due anni fa. Poco è cambiato dal 2024 in termini di architettura, principi di protezione dei dati e capacità promesse. Solo il modello di AI sottostante è nuovo. Questa volta dovrebbe garantire che le funzioni appaiano davvero nel futuro prossimo.

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Siri AI: il chatbot di Apple

Le LLM di Google sono anche la base per una nuova versione di Siri. L'assistente vocale di Apple ora non si nasconde solo dietro il comando «Hey Siri», ma anche nella ricerca Spotlight, dietro un pulsante e nella sua stessa app. Sull'iPhone, le risposte brevi appaiono prima intorno all'Isola Dinamica. Se scorri il dito verso il basso, passi senza problemi all'app dedicata e puoi continuare la richiesta di informazioni.

Ecco come appare la nuova app Siri su iPhone.

Fonte: Apple

Secondo Apple, la voce dell'assistente vocale sembra più naturale di prima. Ha intonazioni e può essere personalizzata in termini di velocità e forza di espressione. In futuro, Siri sarà in grado di comprendere meglio il linguaggio naturale e di sostenere conversazioni più lunghe. Può anche ricordare le richieste passate. Queste vengono visualizzate come tessere nell'app. Le risposte di Siri includono testo, immagini o collegamenti ipertestuali diretti ad altre app Apple, come messaggi o e-mail. Fornisce anche fonti di informazioni esterne.

Alcuni esempi di quello che dovrebbe essere possibile fare con Siri AI:

Invio di messaggi ed e-mail: Siri può non solo comporre messaggi ed e-mail, ma anche inviarli direttamente. L'intelligenza artificiale accede alle informazioni del contesto personale e comprende i contenuti delle conversazioni precedenti. Ciò significa che le richieste possono essere eseguite in modo più preciso, anche su più app.

Siri può non solo comporre messaggi ed e-mail, ma anche inviarli direttamente. L'intelligenza artificiale accede alle informazioni del contesto personale e comprende i contenuti delle conversazioni precedenti. Ciò significa che le richieste possono essere eseguite in modo più preciso, anche su più app. Analizzare PDF e foto: Apple sta dotando l'intelligenza artificiale di Siri di una funzione di analisi estesa dei contenuti sullo schermo. È in grado di leggere e analizzare le informazioni contenute in immagini, messaggi o PDF e di rispondere alle relative domande.

Apple sta dotando l'intelligenza artificiale di Siri di una funzione di analisi estesa dei contenuti sullo schermo. È in grado di leggere e analizzare le informazioni contenute in immagini, messaggi o PDF e di rispondere alle relative domande. Safari: organizza le schede, cambia le password deboli in modo indipendente: Anche Safari riceve nuove funzioni di intelligenza artificiale. Il browser può ordinare automaticamente le schede aperte in gruppi. Se hai molte finestre del browser aperte, questo dovrebbe rendere più facile mantenere una visione d'insieme. Inoltre, l'intelligenza artificiale di Siri sarà in grado di riconoscere le password deboli e di sostituirle automaticamente con varianti sicure. Inoltre, inserirà le nuove password in tutti i punti necessari.

Anche Safari riceve nuove funzioni di intelligenza artificiale. Il browser può ordinare automaticamente le schede aperte in gruppi. Se hai molte finestre del browser aperte, questo dovrebbe rendere più facile mantenere una visione d'insieme. Inoltre, l'intelligenza artificiale di Siri sarà in grado di riconoscere le password deboli e di sostituirle automaticamente con varianti sicure. Inoltre, inserirà le nuove password in tutti i punti necessari. Creare scorciatoie: In futuro, l'assistente creerà automazioni complete basate su «input in linguaggio naturale». Invece di compilare manualmente le singole offerte, sarà sufficiente una breve descrizione di ciò che deve accadere. Come esempio, Apple ha mostrato una scorciatoia che invia automaticamente un messaggio non appena una persona lascia il lavoro.

Il pericolo di slop è reale: il nuovo Image Playground è molto più potente del vecchio.

Modifica delle immagini nell'app Foto: La nuova intelligenza Apple aggiunge tre nuove funzioni alla modifica delle immagini. Con «Clean Up» puoi riordinare le immagini e rimuovere gli oggetti che distraggono. Se una foto è troppo piccola, puoi estenderla in modo generativo con «Extend». La più grande innovazione è «Reframe». Consente di regolare l'angolo di ripresa o la prospettiva. Negli esempi di Apple, il raggio del movimento era piccolo. Le informazioni mancanti dell'immagine vengono riempite in modo generativo dall'intelligenza artificiale.

La nuova intelligenza Apple aggiunge tre nuove funzioni alla modifica delle immagini. Con «Clean Up» puoi riordinare le immagini e rimuovere gli oggetti che distraggono. Se una foto è troppo piccola, puoi estenderla in modo generativo con «Extend». La più grande innovazione è «Reframe». Consente di regolare l'angolo di ripresa o la prospettiva. Negli esempi di Apple, il raggio del movimento era piccolo. Le informazioni mancanti dell'immagine vengono riempite in modo generativo dall'intelligenza artificiale. Image Playground: L'app di Apple per la creazione generativa di immagini non sarà più in grado di creare solo cartoni animati, ma anche immagini fotorealistiche - anche basate su immagini reali presenti sul dispositivo. I desideri e le idee possono essere espressi in linguaggio naturale.

Siri solo in inglese, non nell'UE

Siccome Apple aveva già annunciato tutto questo in precedenza, la domanda sorge spontanea: quando arriveranno davvero queste funzioni? Sorprendentemente, la risposta è ancora una volta un patchwork:

La nuova Apple Intelligence arriverà con i nuovi sistemi operativi in autunno nella maggior parte delle lingue, tra cui tedesco, francese e italiano.

Siri AI sarà disponibile «nel corso dell'anno» come versione beta con la lingua impostata in inglese. Il supporto per altre lingue seguirà «presto».

Siri AI non sarà disponibile su iOS e iPadOS nell'UE fino a nuovo avviso. Apple attribuisce la colpa al Digital Markets Act (DMA). La Svizzera non è interessata da questo problema.

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Su macOS, visionOS e watchOS, gli utenti dell'UE possono accedere a Siri AI anche se impostano la lingua in inglese.

In Cina, Siri AI e le altre nuove funzioni di Apple Intelligence non saranno disponibili mentre Apple sta lavorando per soddisfare i requisiti normativi.



Siri AI e le altre funzioni di Apple Intelligence non saranno disponibili mentre Apple sta lavorando per soddisfare i requisiti normativi.

Sarà inoltre interessante vedere quanto Apple farà pagare le sue funzioni AI in futuro. Un'anticipazione potrebbe essere rappresentata dalle restrizioni sul generatore di immagini «Image Playground». Poiché richiede molta potenza di calcolo, Apple sta limitando l'uso quotidiano. Un abbonamento a pagamento a iCloud+ lo aumenta.

Tutto diventa più veloce

A parte l'intelligenza artificiale, Apple promette notevoli miglioramenti delle prestazioni dei nuovi sistemi. Cook e Co. sono stati specifici riguardo ai sistemi per dispositivi mobili. Le app si avvieranno presumibilmente fino al 30 percento più velocemente rispetto al passato. Anche il multitasking risponde più rapidamente, mentre i trasferimenti di dati tra l'iPad e le unità esterne USB-C sono fino al 70 percento più veloci. Secondo Apple, i trasferimenti di dati tramite Airdrop sono più veloci dell'80%.

Inoltre, uno scheduler della CPU è stato progettato per organizzare le attività in modo ancora più efficiente al fine di ottimizzare le prestazioni del sistema. MacOS 27 funziona esclusivamente sui Mac con processori Apple Silicon. I Mac Intel continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza, ma non supporteranno più il nuovo sistema operativo /page/so-long-supported-apple-your-intel-mac-still-38300.

Sul Mac, puoi anche porre domande a Siri AI direttamente in Spotlight.

Fonte: Apple

Anche la funzione di ricerca è stata sotto i riflettori. Apple ha completamente ricostruito le basi tecniche. La nuova architettura di ricerca indicizza i contenuti sul dispositivo in modo più rapido e aggiunge nuovi dati all'indice di ricerca quasi senza ritardi. In Spotlight, Foto, Mail e così via, i contenuti di diverse app possono essere trovati e collegati più rapidamente. Apple promette una ricerca significativamente più veloce e completa dei dati locali.

Il vetro liquido diventa più flessibile

Un anno fa, Apple ha introdotto il nuovo design «Liquid Glass» con la versione 26 dei suoi sistemi operativi. Tuttavia, il look trasparente non è stato accolto con entusiasmo da tutti. Molti utenti hanno criticato la leggibilità del testo e gli effetti di trasparenza, a volte molto marcati.

Apple ha già risposto a questo problema, ma sta apportando alcune modifiche con iOS 27 e simili. Grazie a un cursore a livello di sistema, puoi determinare quanto l'effetto Liquid Glass debba essere visibile, da quasi opaco a completamente trasparente.

Molte persone hanno voluto il cursore della trasparenza fin dall'inizio.

Fonte: Apple

Inoltre, Apple ha rivisto il display. Gli effetti d'ombra sono più sottili, il testo dovrebbe risaltare meglio dallo sfondo e l'intera interfaccia ha un aspetto più uniforme. In macOS 27 tornano anche le icone colorate nelle barre laterali. Anche gli angoli delle finestre sono stati leggermente modificati per rendere l'aspetto più uniforme.

Apple amplia i controlli parentali

Apple sta rivedendo i controlli parentali e aggiungendo nuove funzioni. Ad esempio, gli account utente esistenti possono essere convertiti in account bambino. Al momento della creazione di nuovi account, Apple fornisce ai genitori ulteriori suggerimenti, come ad esempio le app che possono essere autorizzate. Gli account limitati sono inoltre disponibili fino all'età di 18 anni. In precedenza, i bambini avevano il pieno controllo dei loro dispositivi a partire dai 16 anni. L'account bambino è obbligatorio fino all'età di 13 anni.

Con «Ask to Browse», i bambini potranno richiedere l'approvazione dei siti web in Safari su iPhone, iPad e Mac, come già avviene per le app. Il rilascio delle app in base alla loro classificazione per età e la richiesta di acquisto rimangono invariati.

Con le nuove funzioni, i genitori hanno un maggiore controllo sul comportamento di navigazione dei loro figli.

Fonte: Apple

I genitori devono o possono anche approvare i nuovi contatti per le telefonate, le chat o Facetime dei loro figli. Nelle chat, il riconoscimento delle immagini non blocca più solo la pelle nuda, ma anche immagini e video con «contenuti drastici o violenti».

Apple ha ridisegnato visivamente i limiti di tempo e fornisce suggerimenti sui tempi di utilizzo adatti all'età, basati sulle raccomandazioni dei pediatri. Le app possono essere suddivise in categorie come intrattenimento, giochi e social network. È anche possibile regolare l'uso consentito a seconda del giorno o dell'ora e quindi differenziare l'uso del dispositivo a scuola o nel weekend, ad esempio. È inoltre possibile bloccare l'accesso alle app o a internet con un solo clic.

Immagine di copertina: Screenshot Apple Keynote

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