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iCrack: Apple conferma un problema al display del duo iPhone

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 27.10.2026

Il primo pieghevole di Apple ha il suo primo scandalo. Si moltiplicano le segnalazioni di display interni rotti sull'iPhone Duo. Ora Apple ammette ufficialmente il problema.

Diversi acquirenti dell' iPhone Duo segnalano problemi simili: durante l'apertura o la chiusura, la cerniera diventa improvvisamente rigida e si sente un rumore di scatto. Successivamente, lo schermo interno mostra una striscia luminosa, pixel difettosi o smette parzialmente di funzionare del tutto. Le crepe si estendono solitamente lungo la linea di piegatura o nella metà inferiore del display. «Bloomberg» ha raccolto casi da diversi mercati.

Le rotture del display avvengono sempre nello stesso punto.

Fonte: Jainam Shah / X

In una dichiarazione rilasciata ai media statunitensi, Apple parla di un problema con il display interno «in un numero limitato di dispositivi iPhone Duo». L'azienda sottolinea che la maggior parte degli smartphone non è soggetta a questo difetto e che, negli esemplari colpiti, il problema si manifesta molto presto. I clienti sono invitati a rivolgersi ad AppleCare o a un Apple Store. Diverse segnalazioni da parte degli utenti confermano che Apple sostituisce i dispositivi difettosi senza problemi, sebbene non sempre sia immediatamente disponibile un'unità sostitutiva.

Apple non si è espressa sulla causa. Diversi esperti individuano l'origine nel meccanismo di piegatura: «iFixit» mostra nel suo video di teardown un possibile problema legato a un supporto centrale nella cerniera che, durante la chiusura, potrebbe esercitare pressione sul pannello ultrasottile dal retro. Anche binari metallici non perfettamente allineati potrebbero essere la causa.

La classificazione IP68 è fuorviante?

Anche Zack Nelson di «JerryRigEverything» sospetta che il supporto centrale sia la causa delle rotture del display nei dispositivi nuovi di zecca. Indipendentemente da ciò, mostra tuttavia anche gravi punti deboli nella protezione contro la polvere. La classificazione IP68 sembra valere solo in laboratorio, quando il pieghevole non viene mosso. Non appena Nelson apre o chiude il Duo, granelli di polvere e sabbia penetrano facilmente nella cerniera e all'interno del dispositivo. Anche una sola particella di questo tipo può causare la rottura del display.

Nelson prevede quindi grandi problemi per il produttore: «La classificazione IP è fuorviante. L'iPhone Duo non è assolutamente resistente alla polvere nell'uso quotidiano.» Sostiene che Apple dovrebbe riparare tali danni gratuitamente, anche dopo la scadenza della garanzia. «No, non lo state piegando male, Apple lo ha costruito male», afferma Nelson, alludendo all' Antennagate dell'iPhone 4. Se i clienti dovessero pagare di tasca propria per un nuovo display dell'iPhone Duo, il costo sarebbe di ben 1000 dollari.

Apple promuove il Duo con un design robusto e una lunga durata. Il prezzo di partenza è di 1999 franchi o 2299 euro. I primi contingenti sono andati esauriti rapidamente. I tempi di consegna arrivano in parte fino a gennaio, rendendo i dispositivi sostitutivi merce rara. Chi è sfortunato riceve quindi il suo pieghevole di lusso due volte: una volta con la crepa, una volta dopo l'attesa.

Resta da vedere quanto sia grande il problema in realtà. Il nostro dispositivo di prova finora è rimasto intatto. Mancano cifre ufficiali e i casi noti sono gestibili rispetto alla produzione totale. I precedenti pieghevoli di Samsung e altri produttori hanno avuto problemi di avvio simili, dagli strati protettivi che si sfaldano alle cerniere rigide. Apple è entrata tardi nel mercato, ma evidentemente non abbastanza tardi da ingannare la fisica del vetro, della plastica e del metallo. Piegare rimane uno sport ad alto rischio, anche nel segmento premium.

Immagine di copertina: Reddit / u/Bitter_Offer7123

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