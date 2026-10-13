Apple lancia la "Home Collection": telecamere, serrature e termostati
Apple bringt gemeinsam mit LG und Schneider Electric Kameras, ein Türschloss und Thermostate auf den Markt. Die Home Collection startet im Dezember, vorerst jedoch nicht in der Schweiz und in der EU.
Apple si espande nuovamente nel mercato della smart home. L'azienda ha sviluppato, in collaborazione con LG e Schneider Electric, la cosiddetta Apple Home Collection, presentata questo pomeriggio. La gamma di prodotti comprende telecamere, un videocitofono, una serratura intelligente, oltre a termostati e sensori di temperatura.
Puoi configurare tutti i dispositivi tramite NFC (e un iPhone) e controllarli successivamente con l'app Casa e Siri. I dispositivi comunicano tramite lo standard smart home «Thread». Apple sottolinea che per questo non sono necessarie app del produttore o account cliente.
Quattro telecamere per scopi distinti
In collaborazione con LG, Apple lancia quattro modelli di telecamere con risoluzioni fino a 2,5k. Tutte le cam sono smart. Ciò significa che riconoscono persone, volti noti, animali domestici, veicoli e pacchi.
- Video Doorbell Wired: Il modello comprende due telecamere. Oltre alla fotocamera principale da 2,5k, è presente una seconda cam Full HD rivolta verso il basso, che rileva i pacchi depositati davanti alla porta di casa. È inclusa anche una luce integrata.
- Floodlight Cam: La LG Floodlight Cam è una telecamera dotata di due fari adattivi che si accendono gradualmente in caso di movimento. Inoltre, dispone di una funzione di visione notturna in condizioni di scarsa illuminazione.
- Outdoor Cam: Come terzo prodotto, Apple lancia una telecamera per esterni resistente alle intemperie, anch'essa dotata di funzione di visione notturna. Può essere montata in modo flessibile.
- Indoor Cam: Come suggerisce il nome, la telecamera è pensata per gli ambienti interni. È dotata di una testa motorizzata che si gira automaticamente non appena un membro della famiglia torna a casa. È attiva solo quando l'intera casa è vuota.
Le registrazioni vengono salvate su iCloud (abbonamento iCloud+), insieme a una cronologia degli eventi di dieci giorni. Non ci sono quindi costi per l'archiviazione cloud o un abbonamento separato per la telecamera. Grazie a una memoria interna, le telecamere registrano anche in caso di interruzione del Wi-Fi. Se possiedi inoltre un abbonamento iCloud+, riceverai un riepilogo e una funzione di ricerca per i contenuti video, il tutto tramite Apple Intelligence.
Apple promette che le registrazioni delle telecamere saranno crittografate end-to-end e che né LG né Apple potranno accedervi. Proprio dopo le recenti discussioni sulla gestione dei dati degli utenti da parte di LG e sui microfoni dei suoi televisori, questa promessa sulla privacy dovrebbe essere particolarmente importante.
La serratura si apre tramite banda ultralarga
La funzione dello Smart Deadbolt Lock si basa sulla banda ultralarga (UWB). Avvicinandoti alla porta con iPhone o Apple Watch, la serratura si sblocca automaticamente. In alternativa, puoi aprire la porta tramite Home Key toccando, tramite un tastierino numerico integrato con PIN o tramite una chiave di emergenza nascosta. La serratura segnala se la porta è aperta, chiusa o addirittura manomessa. Sono possibili anche accessi per gli ospiti, che puoi gestire nell'app Casa.
La serratura supporta lo standard Matter e la nuova tecnologia Aliro e funziona localmente. In questo modo, la serratura funziona anche in assenza di connessione Wi-Fi. Insieme al nuovo videocitofono, puoi anche vedere chi si trova davanti alla porta, sbloccare la porta da remoto o parlare con i visitatori.
I termostati capiscono la temperatura desiderata
Last but not least, Apple introduce anche due nuovi termostati e sensori per temperatura e umidità. Con la funzione «Adaptive Temperature», l'app Casa regola il riscaldamento e il raffreddamento in base a chi e quante persone sono presenti in casa. I dati necessari a tal fine vengono elaborati dall'iPhone. Anche questi dispositivi supportano Matter e sono compatibili con vari impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
Prezzi e disponibilità
La vendita per i mercati previsti inizierà a dicembre 2026. In Europa, al di fuori del Regno Unito, rimarrai però a bocca asciutta. Non è ancora chiaro quando i dispositivi saranno disponibili nell'UE e in Svizzera.
Prezzi nell'Apple Store:
- Video Doorbell Wired: 249,95 dollari USA
- Indoor Cam: 199,95 dollari USA
- Outdoor Cam: 299,95 dollari USA
- Floodlight Cam: 399,95 dollari USA
- Smart Deadbolt Lock: 349,95 dollari USA
- LG Smart Thermostat / Schneider Home Smart Thermostat: 199,95 dollari USA ciascuno
- LG Temperature Sensor / Schneider Home Room Sensor: 39,95 dollari USA ciascuno
Oltre alla «Home Collection», Apple ha presentato anche il suo nuovo «HomeView», una Apple TV 4K rinnovata e l'HomePod mini 2. Qui trovi una panoramica di tutte le novità:
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