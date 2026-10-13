Novità e trend 6 3

Apple TV 4K: il nuovo box di streaming trasforma quattro HomePod in un sistema surround

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.10.2026

Apple rinnova il suo streaming box e l'HomePod mini. Insieme, puntano a conquistare il soggiorno con il suono surround. A questo si aggiungono maggiori prestazioni, il controllo vocale Siri a mani libere e un telecomando che può essere ritrovato.

Martedì Apple ha presentato la quarta generazione del suo box per lo streaming Apple TV 4K. Il dispositivo è già preordinabile presso Apple e arriverà nei negozi svizzeri il 13 novembre al prezzo di 299 franchi. La novità più interessante, curiosamente, non riguarda l'immagine, ma il suono.

Quattro HomePod per un home cinema

Finora era possibile collegare due HomePod come coppia stereo ad Apple TV. Ora il box per lo streaming supporta fino a quattro altoparlanti per il suono surround: due davanti e due dietro. È possibile utilizzare sia gli HomePod grandi di seconda generazione che i nuovi HomePod mini 2. L'unico requisito è che davanti e dietro ci siano due altoparlanti dello stesso modello.

Due grandi HomePod davanti, due HomePod mini 2 dietro: ecco come Apple immagina il suo nuovo sistema surround. Gli altoparlanti si sincronizzano automaticamente tra loro.

Fonte: Apple Newsroom

Particolarmente pratico: secondo Apple, gli altoparlanti riconoscono automaticamente la loro posizione nella stanza. Il sistema regola quindi il volume e il timing audio affinché il suono risulti il più spaziale possibile. Resta da vedere se possa effettivamente competere con una classica soundbar dotata di altoparlanti posteriori.

HomePod mini 2: chip fresco, nuovo gioco di luci

In linea con questo, Apple ha presentato anche l' HomePod mini 2. All'interno si trova ora un chip S10, progettato per ottimizzare il suono tramite calcoli in tempo reale.

È inoltre presente la novità «Sound Glow»: la parte superiore dell'altoparlante si illumina e pulsa a ritmo di musica (e speriamo si possa anche disattivare, anche se Apple non lo specifica nel suo comunicato), con colori che si ispirano alla copertina dell'album in riproduzione. A ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare l'HomePod mini 2 come altoparlante predefinito per un Mac compatibile.

Sei anni dopo l'originale, l'HomePod mini riceve un successore. Tra le novità figurano il chip S10, «Sound Glow» e i colori verde e rosa.

Fonte: Apple Newsroom

Il nuovo HomePod mini è disponibile in cinque colori: bianco, mezzanotte, blu, verde e rosa. Costa 139 franchi, è già preordinabile presso Apple e uscirà il 30 ottobre, ovvero due settimane prima della nuova Apple TV 4K.

Più potenza, Siri è in ascolto

Torniamo ad Apple TV 4K. All'interno lavora ora il chip A19 di Apple. Secondo il produttore, offre fino al 50 percento di potenza di calcolo in più e il doppio delle prestazioni grafiche rispetto al predecessore. Di questo dovrebbero beneficiare in particolare i giochi di Apple Arcade. Anche l'utilizzo dovrebbe risultare più fluido. Un decoder AV1 dedicato assicura inoltre che i video codificati in questo formato possano essere trasmessi in alta qualità con un minor consumo di banda.

Esteticamente tutto rimane invariato. All'interno della nuova Apple TV 4K, il chip A19 garantisce fino al 50 percento di potenza di calcolo in più e il doppio della potenza grafica.

Fonte: Apple Newsroom

Sono inoltre presenti tre microfoni far-field integrati. Grazie a questi, è possibile rivolgersi direttamente a Siri senza dover prendere in mano il telecomando. Il riconoscimento vocale dovrebbe funzionare in modo affidabile anche con l'audio della TV in riproduzione.

Tre microfoni che ascoltano costantemente «Hey Siri»? Questo potrebbe destare qualche preoccupazione. Apple sottolinea quindi che i dati dei microfoni vengono elaborati in aree isolate del chip A19, a cui nemmeno Apple dovrebbe avere accesso. Una promessa sulla privacy notevole, specialmente dopo le recenti discussioni sui dati vocali dei televisori LG. Se sia mantenuta, lo dimostreranno indagini indipendenti.

Retroscena Il tuo televisore LG ti sta spiando? Luca Fontana 98 like 98 54 commenti 54

Anche il Siri Remote riceve un piccolo ma gradito aggiornamento: la nuova versione supporta la funzione «Dov'è?» di Apple con localizzazione precisa e può riprodurre un suono. Basta quindi con le ricerche disperate tra i cuscini del divano.

Più smart home, ma nessuna rivoluzione dell'immagine

Inoltre, Apple espande il ruolo del suo box per lo streaming come hub per la smart home. Ad esempio, è possibile visualizzare l'immagine di un videocitofono compatibile direttamente sulla TV. Sono possibili anche conversazioni con i visitatori o l'apertura di una porta intelligente senza dover interrompere il programma in corso.

Chi invece sperava in nuovi standard d'immagine o in un grande salto nella qualità di riproduzione, troverà poche novità nell'annuncio di Apple. L'azienda non menziona né formati HDR aggiuntivi né frequenze di aggiornamento più elevate. La quarta generazione si concentra invece sul collegare più strettamente l'ecosistema esistente.

FaceTime sulla TV non può ovviamente mancare. Tuttavia, sto ancora aspettando di conoscere qualcuno che lo utilizzi davvero.

Fonte: Apple Newsroom

Se questo giustifichi un nuovo acquisto per i possessori di una Apple TV 4K più vecchia, dipenderà probabilmente soprattutto da quanto sono già integrati nel mondo dei dispositivi Apple.

Oltre alla nuova Apple TV 4K e all'HomePod mini 2, Apple ha presentato anche la sua centrale per la smart home «HomeView» e la «Home Collection». Qui trovi una panoramica di tutte le novità:

Novità e trend HomeView soll Apples Smarthome-Zentrale werden Florian Bodoky 4 like 4 7 commenti 7

Novità e trend Apple lancia la "Home Collection": telecamere, serrature e termostati Florian Bodoky 7 like 7 4 commenti 4

Immagine di copertina: Apple Newsroom

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo







