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HomeView soll Apples Smarthome-Zentrale werden

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 13.10.2026

Apple entra nel mercato dei display per la smart home con HomeView. Tuttavia, per il momento non è possibile acquistare il nuovo hub per la smart home in Svizzera.

Apple ha presentato questo pomeriggio un nuovo dispositivo per la casa connessa. Apple HomeView è progettato per riprodurre musica, consentire videochiamate e controllare lampade, termostati e serrature intelligenti. Con questo prodotto, l'azienda californiana entra in diretta concorrenza con Nest Hub di Google e altri smart display.

Due design, un display quadrato

HomeView è disponibile come dispositivo da tavolo o in versione da parete. Entrambi i modelli utilizzano uno schermo Liquid Retina quasi quadrato con una diagonale di sette pollici. All'interno è presente un chip A18. Nel modello da tavolo, il display si trova su una base con altoparlante, simile al modello di Google. Una cerniera consente di inclinare lo schermo a piacimento. Per il montaggio a parete sono necessari supporti separati.

Il display ha una luminosità adattiva che va da un massimo di 500 nit fino a 0,3 nit. In questo modo è possibile posizionarlo anche sul comodino senza che disturbi durante il sonno. Inoltre, l'interfaccia si adatta visivamente alla distanza dell'utente. Se ti trovi più lontano, il dispositivo mostra informazioni ridotte ma visualizzate in dimensioni maggiori. Se ti avvicini, vengono mostrati più dettagli ed elementi di controllo. Inoltre, HomeView misura la temperatura, l'umidità e la luce ambientale nella stanza.

Apple ha dotato HomeView di un'interfaccia dedicata. In modalità standby, questa mostra grandi orologi, foto o widget, in modo simile alla funzione StandBy dell'iPhone. Uno swipe ti porta poi alle app, tra cui quelle note come Calendario, Apple Music, Foto, Note, ecc. Tuttavia, non esiste un App Store dedicato. Ciononostante, dovrebbero essere supportati servizi audio e video compatibili, inclusi quelli di terze parti.

Puoi anche ricevere ricette su richiesta.

Fonte: Apple

HomeView per diversi membri della famiglia

Su HomeView saranno possibili diversi profili. Fino a sei persone potranno visualizzare la propria schermata iniziale con app, widget e appuntamenti personalizzati. Il dispositivo mostrerebbe contenuti privati come messaggi o voci del calendario solo se riconosce l'utente e se il suo iPhone o iPad collegato soddisfa determinati requisiti di sicurezza. Inoltre, il dispositivo deve trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi ed essere stato sbloccato di recente. Se ti allontani, HomeView blocca il display dopo pochi secondi.

Apple ha integrato anche un controllo vocale nel suo nuovo hub. Siri AI risponde a domande generali, cerca musica basandosi su descrizioni e può dedurre il contesto in base a ciò che accade sullo schermo. Anche in questo caso, per le funzioni personali come le domande sugli appuntamenti, è necessario un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence. Siri AI viene lanciato su HomeView inizialmente in versione beta.

Musica, FaceTime e Smart Home

Il modello da tavolo di HomeView contiene due driver a banda larga e un woofer con due radiatori passivi, inclusa la tecnologia Spatial Audio. Nella versione da parete, puoi combinarlo con altri altoparlanti in casa. In questo modo puoi ascoltare musica o effettuare chiamate FaceTime. Puoi anche controllare altri dispositivi smart home tramite voce o tocco.

Sia i dati della fotocamera e del microfono che le richieste a Siri vengono elaborati in cosiddette Secure Enclave o nel Private Cloud Compute di Apple.

Prezzi e disponibilità

I preordini per gli Stati Uniti sono già possibili. Entrambe le varianti costano 299 dollari, il supporto a parete costa 59,99 dollari aggiuntivi. I colori disponibili sono: argento, galassia, rosa e grigio siderale. La versione da parete è disponibile solo in argento e grigio siderale. Al di fuori della Gran Bretagna, in Europa – nell'UE e in Svizzera – bisognerà attendere ancora.

Oltre al nuovo Home Hub «HomeView» e alla «Home Collection», Apple ha anche aggiornato Apple TV 4K e HomePod mini. Qui trovi una panoramica di tutte le novità:

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Immagine di copertina: Apple

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