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Vibrazione dell'iPhone: Apple dovrà pagare una multa di 5,7 miliardi di dollari

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 28.9.2026

Apple dovrà pagare all'azienda statunitense Taction Technology circa 5,7 miliardi di dollari di risarcimento danni. Lo ha stabilito un tribunale californiano. Apple ha violato due brevetti dell'azienda con il motore di vibrazione dell'iPhone. Apple intende impugnare la sentenza.

Probabilmente in pochi conoscono l'azienda Taction Technology. Eppure, conosci molto bene uno dei suoi prodotti: il cosiddetto Taptic Engine. Questo piccolo componente genera il feedback aptico che si avverte digitando sull'iPhone o sull'Apple Watch, oppure quando si riceve una notifica. Apple lo ha integrato nel primo Apple Watch e, a partire dall'iPhone 6s, in ogni suo telefono, sostituendo il precedente motore di vibrazione.

Taction ritiene ora che Apple stia utilizzando due delle sue invenzioni senza possederne la licenza. Nello specifico, si tratta della violazione di due brevetti che descrivono un modulo di vibrazione in grado di generare feedback percepibili attraverso la pelle. Per questo motivo, Taction ha intentato una causa per ottenere un risarcimento.

Il tribunale conferma le richieste

Il processo davanti al tribunale distrettuale federale della California meridionale è iniziato il 14 settembre. Dopo due giorni di deliberazioni, sette giurati hanno emesso il verdetto: a loro avviso, entrambi i brevetti sono stati violati in uno o più punti. Hanno riconosciuto all'azienda Taction Technology un risarcimento di circa 5,7 miliardi di dollari. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, si tratta della cifra più alta mai assegnata da una giuria statunitense in un caso di brevetto. Tuttavia, non è stato possibile dimostrare che Apple abbia violato il brevetto intenzionalmente; in caso contrario, la somma avrebbe potuto essere notevolmente più alta.

Apple contesta la sentenza. In dichiarazioni rilasciate al portale di notizie CNBC, l'azienda ha affermato che né la decisione in sé né l'entità del risarcimento si basano su fatti concreti, poiché la loro tecnologia differirebbe radicalmente da quella sviluppata da Taction. Ciò sarebbe stato confermato da test condotti da Taction stessa sui dispositivi Apple. Poiché non si tratterebbe della stessa tecnologia, Apple ha deciso di presentare ricorso.

Potrebbe volerci ancora molto tempo

La causa intentata da Taction Technology ha già cinque anni. È stata presentata originariamente nell'aprile 2021. Due anni dopo è stata inizialmente respinta, ma la Corte d'Appello per il Circuito Federale ha successivamente riaperto il caso. Per Apple, ricorrere in appello potrebbe rivelarsi vantaggioso: già un caso di brevetto contro l'azienda Immersion si è concluso con un accordo extragiudiziale a causa dell'imminente ricorso in appello.

Immagine di copertina: Shutterstock

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